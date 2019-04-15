Прогноз по росту и сокращению населения Европы к 2050 году

Можно отметить, что в первую очередь тенденции сокращения населения коснулось республик бывшего СССР и стран Организации Варшавского Договора.Молдавия и Прибалтика достаточно наглядно подтверждают свой статус Failed State.Украина уверенно обгоняет России (еще одно несомненное "достижение" Порошенко, при котором сокращение населения Украины превратилось из оттока в бегство). России как бы тоже особо нечем порадовать (нынешние меры по упрощению получения российского гражданства и стимулирования рождаемости призваны переломить данный негативный тренд связанный с низким уровнем рождаемости и ожидаемой демографической ямой 90-х).Само собой, это линейный инерционный сценарий, который продолжает текущие тенденции, наверняка, слом текущего мироустройства внесет в него существенные коррективы.PS. Карта составлена на основе европейской и американской демографической статистики за 2018-й год.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4922060.html