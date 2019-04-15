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Прогноз по росту и сокращению населения Европы к 2050 году

15:40. 15 апреля 2019 Просмотров - 199 Один комментарий Опубликовал:


Можно отметить, что в первую очередь тенденции сокращения населения коснулось республик бывшего СССР и стран Организации Варшавского Договора.
Молдавия и Прибалтика достаточно наглядно подтверждают свой статус Failed State.
Украина уверенно обгоняет России (еще одно несомненное "достижение" Порошенко, при котором сокращение населения Украины превратилось из оттока в бегство). России как бы тоже особо нечем порадовать (нынешние меры по упрощению получения российского гражданства и стимулирования рождаемости призваны переломить данный негативный тренд связанный с низким уровнем рождаемости и ожидаемой демографической ямой 90-х).
Само собой, это линейный инерционный сценарий, который продолжает текущие тенденции, наверняка, слом текущего мироустройства внесет в него существенные коррективы.

PS. Карта составлена на основе европейской и американской демографической статистики за 2018-й год.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4922060.html

Метки: Демография, Европа, инфографика

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