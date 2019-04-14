КОНОПЛЯ 2.0

Прошлый наш ролик про коноплю < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/VEXEXhn-Dsk< ![CDATA[]]> ютуб не показывает лицам моложе 18 лет, а ведь, это, друзья, бОльшая часть аудитории ютуба! Миллионы людей остаются в неведении. Надеемся, старшие товарищи перескажут им содержание предыдущей серии, ну а мы добавим в эту историю интереснейших деталей, которые не вошли в тот выпуск.

А не вошли вот какие цифры: Техническая конопля была номером один по экспорту среди всех сельхозкультур в СССР и часто занимала третью позицию по объёмам экспорта после нефти и газа. Почти в каждом селе был пенькозавод, где перерабатывали коноплю. Существовало множество учебников по коноплеводству, про «конопельку» писали стишки и даже изучали её в школах.

Итогом спланированной нефтяными магнатами операции против конопли стало международное заседание ООН в Нью-Йорке, созванное в 1961 году, где приняли резолюцию о запрете всего каннабиса. В результате техническая конопля попала в опалу наряду с марихуаной. В 1963 году данную резолюцию ратифицировал Никита Хрущёв, и «под запретом» в СССР оказалась бюджетообразующая отрасль. Коноплю в Союзе начали повсеместно заменять на лён.

До глобального запрета в мире было около миллиона гектаров посевов конопли, 60 – 80% этого рынка занимал Советский Союз.

Только в 1964 году учёные выявили ингредиент, который отвечает за воздействие на психику – тетрагидроканнабинол. К 1967 году разобрались, что каннабис каннабису рознь, и процентное содержание ТГК в соцветиях растений отличается у технической и наркотической конопли.

Но было уже поздно. В общем, вина за геноцид коноплеводства 100-процентно лежит на США. А ведь как всё хорошо начиналось:

В 1938 году в Америке коноплю называли “Billion Dollar Crop” – культура на миллиард долларов, потому что она была первой сельскохозяйственной культурой, достигшей оборота в миллиард долларов.

А парой веков ранее, первый президент США – Джордж Вашингтон в своем поместье Маунт-Вернон помимо табака и пшеницы выращивал коноплю, которая, кстати, приносила основной доход. Долларовые купюры до сих пор делают из конопляной целлюлозы.

В 1850-х годах Ливай Стросс сшил из конопляного холста, парусины, первые американские джинсы.

Несколько лет назад был проведён анализ данных о доли смертности от тех или иных веществ, способных вызвать привыкание. В результате оказалось, что самым опасным для жизни веществом является алкоголь. Потребление конопли находится где-то в середине списка. Но почему-то никто не запрещает производство и продажу спиртных напитков, не издаёт законов, бьющих по алкогольному бизнесу.

А вот он то как раз с коноплёй борется. WikiLeaks слило в сеть данные о борьбе алколобби с легализацией марихуаны.

Слитые документы показали, что Ассоциация оптовых продавцов вина и спиртных напитков США финансировала активистские группы, направленные против переведения конопли в законное поле, а также настойчиво просила конгрессменов, членов Демократической партии, в нужном ключе расследовать вред от курения психотропных препаратов конопли, в том числе лоббировала запрет употребления каннабиса водителями в штатах, где он легализован.

Смотрите-ка, какая поразительная забота о населении от производителей алкогольных ядов!

Ранее множественные исследования доказали меньший вред для здоровья от каннабиса в сравнении с алкоголем, а президент США Барак Обама признал безопасность конопли в сопоставлении со спиртными напитками еще в 2014 году.

Но Обама, для русских людей, конечно, не авторитет, поэтому вот свежие данные.

31 декабря 2019 года впервые на Таймс-Сквер на расположенных там зданиях появились электронные билборды, рекламирующие товары из технической конопли. В ближайшем будущем такие баннеры появятся в метро, на автобусах, такси и в печатных изданиях. Всё дело в том, что компании, которые занятым конопляным бизнесом, получили полное право рекламировать себя только после подписания президентом Дональдом Трампом Биля о фермах, в соответствии с которым конопля была официально изъята из федерального списка контролируемых веществ.

Теперь прогнозируют рост объёмов продаж товаров, произведенных из конопли с 174 миллионов до 22 миллиардов, в 126 раз, уже к 2020 году.

Ведущим мировым производителем конопли является Китай, который производит более 70% мирового производства. Китайцы раньше других сообразили, что конопля – классная агрокультура, и хотят к 2020 году увеличить посевные площади примерно в десять раз.