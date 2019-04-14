КОНОПЛЯ 2.0

Прошлый наш ролик про коноплю < ![CDATA[]]>https://youtu.be/VEXEXhn-Dsk< ![CDATA[]]> ютуб не показывает лицам моложе 18 лет, а ведь, это, друзья, бОльшая часть аудитории ютуба! Миллионы людей остаются в неведении. Надеемся, старшие товарищи перескажут им содержание предыдущей серии, ну а мы добавим в эту историю интереснейших деталей, которые не вошли в тот выпуск.
А не вошли вот какие цифры: Техническая конопля была номером один по экспорту среди всех сельхозкультур в СССР и часто занимала третью позицию по объёмам экспорта после нефти и газа. Почти в каждом селе был пенькозавод, где перерабатывали коноплю. Существовало множество учебников по коноплеводству, про «конопельку» писали стишки и даже изучали её в школах.
Итогом спланированной нефтяными магнатами операции против конопли стало международное заседание ООН в Нью-Йорке, созванное в 1961 году, где приняли резолюцию о запрете всего каннабиса. В результате техническая конопля попала в опалу наряду с марихуаной. В 1963 году данную резолюцию ратифицировал Никита Хрущёв, и «под запретом» в СССР оказалась бюджетообразующая отрасль. Коноплю в Союзе начали повсеместно заменять на лён.
До глобального запрета в мире было около миллиона гектаров посевов конопли, 60 – 80% этого рынка занимал Советский Союз.
Только в 1964 году учёные выявили ингредиент, который отвечает за воздействие на психику – тетрагидроканнабинол. К 1967 году разобрались, что каннабис каннабису рознь, и процентное содержание ТГК в соцветиях растений отличается у технической и наркотической конопли.
Но было уже поздно. В общем, вина за геноцид коноплеводства 100-процентно лежит на США. А ведь как всё хорошо начиналось:
В 1938 году в Америке коноплю называли “Billion Dollar Crop” – культура на миллиард долларов, потому что она была первой сельскохозяйственной культурой, достигшей оборота в миллиард долларов.
А парой веков ранее, первый президент США – Джордж Вашингтон в своем поместье Маунт-Вернон помимо табака и пшеницы выращивал коноплю, которая, кстати, приносила основной доход. Долларовые купюры до сих пор делают из конопляной целлюлозы.
В 1850-х годах Ливай Стросс сшил из конопляного холста, парусины, первые американские джинсы.
Несколько лет назад был проведён анализ данных о доли смертности от тех или иных веществ, способных вызвать привыкание. В результате оказалось, что самым опасным для жизни веществом является алкоголь. Потребление конопли находится где-то в середине списка. Но почему-то никто не запрещает производство и продажу спиртных напитков, не издаёт законов, бьющих по алкогольному бизнесу.
А вот он то как раз с коноплёй борется. WikiLeaks слило в сеть данные о борьбе алколобби с легализацией марихуаны.
Слитые документы показали, что Ассоциация оптовых продавцов вина и спиртных напитков США финансировала активистские группы, направленные против переведения конопли в законное поле, а также настойчиво просила конгрессменов, членов Демократической партии, в нужном ключе расследовать вред от курения психотропных препаратов конопли, в том числе лоббировала запрет употребления каннабиса водителями в штатах, где он легализован.
Смотрите-ка, какая поразительная забота о населении от производителей алкогольных ядов!
Ранее множественные исследования доказали меньший вред для здоровья от каннабиса в сравнении с алкоголем, а президент США Барак Обама признал безопасность конопли в сопоставлении со спиртными напитками еще в 2014 году.
Но Обама, для русских людей, конечно, не авторитет, поэтому вот свежие данные.
31 декабря 2019 года впервые на Таймс-Сквер на расположенных там зданиях появились электронные билборды, рекламирующие товары из технической конопли. В ближайшем будущем такие баннеры появятся в метро, на автобусах, такси и в печатных изданиях. Всё дело в том, что компании, которые занятым конопляным бизнесом, получили полное право рекламировать себя только после подписания президентом Дональдом Трампом Биля о фермах, в соответствии с которым конопля была официально изъята из федерального списка контролируемых веществ.
Теперь прогнозируют рост объёмов продаж товаров, произведенных из конопли с 174 миллионов до 22 миллиардов, в 126 раз, уже к 2020 году.
Ведущим мировым производителем конопли является Китай, который производит более 70% мирового производства. Китайцы раньше других сообразили, что конопля – классная агрокультура, и хотят к 2020 году увеличить посевные площади примерно в десять раз.
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Нужно сеять коноплю везде!
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Почему рубль ещё в советские времена (тем более, не говоря про сегодняшние, когда курс рубль-доллар 1:64), называется деревянным? Потому что рубли производятся из древесины, а доллары, как уже догадались из конопли. Раньше рубль тоже производился из конопли. Но это с точки зрения здравого смысла, скорее всего. Т.к. конопля травянистое растение даёт несколько урожаев за сезон и её легче использовать в производстве бумаги. А США использовали(ют) коноплю в печатании долларов, чтобы на эзотерическом уровне доллар стал сверхвалютой (из-за свойств конопли). Не поэтому ли деньги стали, особенно, в США главной ценностью? А наши-то подрожайки “наверху” тоже решили стать, как американские и английские упыри. Поэтому сейчас денег у народа пусто, а наверху густо.
P.S. В СССР в Политбюро ЦК КПСС были не ангелы, но они были взрослые люди и деньги у них были не главной ценнотью. Поэтому денежная масса была равномерно распределена между всеми слоями общества. Бывало рабочие получали за труд не меньше начальника. После развала страны во власть пролезли соплячки жадные до денег. Поэтому они богатеют, а народ беднеет.
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Коноплю усиленно стали изводить хозяева хлопковых производств.
Первые джинсы производились из конопли, и они реально стояли, если их поставить!
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Она нам строить и жить помогает! Опять же “Легко на сердце от ***** весёлой!” Если без шуток,каннабис по степени аберрации идёт после чая и кофе,а как натуральный анальгетик-класс. Все вопли о его вреде-алкогольное лобби. Доводы,что типа после каннабиса потянет на более тяжёлые в-ва, 3.14здёшь,знаю не понаслышке. Македонский после общения с Томирис,повернул на юг,не стал воевать со скифами(строение,типа яранги, в центре очаг,где тлел каннабис,там они и пообщались)). Не агитирую,каждому-своё.
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Со скифами он не стал воевать по причине обещаной ему партизанской войне.
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Возможно,но укуренные партизаны-страшная сила!)) В наших краях конопля растёт повсеместно, данных о употреблении её дальними предками нет, но с детства помню,что это не является чем-то необычным,вполне обыденно.