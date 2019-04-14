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Игра со временем. Времямер Числобога. Кирилл Запорожец

09:23. 14 апреля 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Игра со временем. Времямер Числобога

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

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Это астрономическая и календарная игра по ритмам древнерусских календарей Коляды Дар и Круголет Числобога. Параллельное изучение Черт и Рез (16 тетраграмм), Глаголицы (40 букв), Рез Рода (40 рез с богами и богинями), славянских Венд-Рун (18 рун) и скандинавского Футарка (24 руны), Буквицы (49 букв) и х’арийской Каруны (144 руны). Строение системы Тридевять Земель Ярилы – Солнца. Биоритмы человека. Строение солнечно-лунной системы нашей Мидгард-Земли и солнечно-лунной системы Ингард-Земли из чертога Раса (созвездие Льва). Солнечно-лунный календарь Периода Трёх Лун. Строение Суток Сварога (цикл прецессии равноденствий 25.920 лет) и владение измеряющим его Круголетом Числобога.
По полю перемещаются 9 фишек в соответствии с датой дня, запуская процесс познания энергии дня через разнообразные славянские инструменты самопознания.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C4B65W_0kbI

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