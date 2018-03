Когда игры заканчиваются О компьютерных играх

Игра – это вид деятельности, который способствует познанию окружающего мира, развитию умственных, физических и духовных способностей. В игре дети учатся общаться, развивают воображение и обретают многие другие необходимые для жизни качества и навыки.С появлением компьютеров возникли и компьютерные игры.Попробуем понять, какие полезные навыки получают современные дети, играя в такие игры. И постараемся ответить на вопрос, выполняют ли компьютерные игры функции развития, совершенствования, приобретения бытовых и социальных навыков и другие.Компьютерные игры берут своё начало в 60-е годы двадцатого века.В 80-е годы домашние компьютеры становятся дешевле, и рынок компьютерных игр быстро растёт. Это начало эпохи компьютерных игр в мире.Начинания с 90-х, бум компьютерных игр набирает обороты. Появляются трёхмерные игры.В 21-м веке игровая индустрия идёт вперёд семимильными шагами. Финансовый оборот от игр составляет десятки миллиардов долларов.Компьютерные игры – это не просто индустрия. В сочетании с интернетом, который называют Всемирной паутиной, она обрела угрожающие черты. Создатели и распространители игр зарабатывают огромные деньги на игроках и влияют на сознание своих потребителей. А это уже не игры. И если мы не хотим запутаться в этой Всемирной паутине и стать жертвами «пауков», забирающих наши деньги и время, нам необходимо разобраться, как современные технологии и приёмы влияют на нас. Тогда мы сможем избежать опасности и не попасть в зависимость от компьютерных игр.В нашем обществе отношение к компьютерным играм разное. Кто-то считает их злом, а кто-то говорит, что они полезны.Чтобы оценить пользу или вред компьютерных игр, надо сначала решить, что для нас является ценностями, которыми мы не готовы жертвовать ради получения удовольствия, чего мы не хотим лишиться.Конечно, понятие жизненных ценностей у каждого будет разным, но общим для всех являются: здоровье, любовь близких людей, добрые отношения с друзьями, свобода быть самим собой, время.Готовы ли вы пожертвовать здоровьем, любовью близких, дружбой, свободой, временем ради получения удовольствия?Если здоровье касается нашего самочувствия, а отношения касаются нашего настроения, то время невидимо. Мы его не чувствуем, пока оно у нас есть. Но мы горько сожалеем, когда осознаём упущенные возможности и понимаем, что уже ничего нельзя изменить.Нет времени – нет жизни!Может возникнуть вопрос: какая разница, как я использую СВОЁ время?Ответ на него можно найти, если задать ещё один вопрос: в чём смыл моей жизни?Ответ на него прост и сложен одновременно. Вот что по этому поводу сказал Альберт Эйнштейн: «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела СМЫСЛ!»Смысл жизни человека заключается в том, чтобы найти своё предназначение: своё место, своё призвание, свою главную цель в жизни. У каждого она своя. Но чтобы понять, в чём смысл именно твоей жизни, надо об этом как минимум задумываться. Такие глубокие мысли не возникнут при разгадывании головоломок или при отстреливании виртуальных врагов.К сожалению, о жизненных ценностях мы в молодости часто забываем и вспоминаем лишь тогда, когда их лишаемся. Поэтому сегодня, проводя анализ влияния различных игр на нас, постараемся помнить о них.К настоящему времени выпущено огромное количество компьютерных игр, и каждый день появляются сотни новых.Давайте проанализируем, как влияют компьютерные игры на человека.Специалисты в данной области разделяют все компьютерные игры на 2 группы:1. Условно полезные, в которых при наличии «минусов» есть польза (это доводы ЗА).2. Безусловно вредные, в которых польза перекрывается вредом (это доводы ПРОТИВ).Начнём с пользы компьютерных игр, попутно отмечая «минусы».помогут приобрести определённые познания, научат действовать в различных ситуациях, поспособствуют формированию усидчивости, сосредоточенности, внимательности. С их помощью можно изучать иностранные языки, расширить знания по тому или иному предмету. Они не требуют повышенного внимания, скорости, напряжения глаз. Они размеренны и предназначены для длительного времяпрепровождения. Их можно прервать в любой момент, не рискуя быть «убитым» или «съеденным».нерациональная трата времени, знания поверхностны.– имитирующие (моделирующие) управление каким-либо процессом, аппаратом или средством передвижения помогают приобрести новые навыки, развить некоторые способности. Например, с помощью симуляторов техники можно начать своё обучение управлению автомобилем или самолётом, развить быстроту реакции, внимание.притупляется чувство опасности. Игрок может многократно разбивать автомобиль или самолёт. В реальности одного раза достаточно, чтобы лишиться не только машины, но и жизни, что порой и происходит, когда игрок делает первую попытку применить свои новые навыки в реальной жизни.среди них есть игры, в которых под видом построения семейной жизни активно пропагандируются вредные привычки и извращения, например, The Sims (Симс), могут содержаться искажения истории. И, конечно, игры забирают много времени.Даже такие, на первый взгляд, полезные игры, как симуляторы, могут вызвать зависимость, особенно у детей, которые легко увлекаются и не знают чувства меры.(англ. shooter – «стрелок»). Игроки их называют «стрелялками».В них все полезные моменты, такие как ускорение реакции или развитие логического мышления, с лихвой перекрываются тем вредом, который они наносят здоровью, психике и духовному развитию человека.Это игры, в которых участники стреляют из различных орудий и убивают своих противников. Казалось бы, безобидное времяпрепровождение становится источником повышенной опасности в наше время.Всегда дети играли в войну. Таким образом они нарабатывали качества воинов и защитников Отечества. Однако сейчас вместо благородных мотивов культивируется жажда убийства, крови, наживы. Если к компьютерным играм добавить некоторые фильмы, в которых присутствует агрессия и красочно показываются убийства людей, то в сознании игроков постепенно размываются грани того, что нравственно, а что безнравственно, что хорошо, а что плохо.Кто-то может сказать, что это преувеличение. Игрок ведь знает, что всё не по-настоящему. Но учёные доказали, что мозг не видит разницы между картинкой на экране и реальностью.Когда игрок убивает человека, мозг фиксирует это как допустимое действие. К тому же мозг фиксирует и факт безнаказанности. Игрок может убивать без плохих последствий для себя и даже получить награду: баллы или бонусы.У нормального человека есть внутренний барьер, который не позволяет ему убивать других людей. Даже во время войны солдатам приходилось преодолевать этот барьер, прежде чем в первый раз выстрелить в живого противника. Такого барьера нет лишь у человека с психическими отклонениями.Те, кто в компьютерных играх стреляют по людям, даже не замечают этого барьера, так как игра их просто подводит к этому. Понятие «человеческая жизнь», как чужая, так и своя, обесценивается. Это может привести к тому, что и в реальной жизни такой барьер исчезает, и человек становится способен к убийству и даже к самоубийству. И в интернете много сообщений, подтверждающих эти факты.Молодые люди, воспитанные на боевых компьютерных играх и агрессивных фильмах, теряют чувство реальности.Существует много террористических организаций, которые привлекают одурманенных фильмами и играми молодых людей в свои ряды. По различным данным, только в России за последнее время через интернет было завербовано более 2000 человек. Многие из них никогда не слышали о Боге, но очень много часов посвятили компьютерным играм, где были убийства и насилия.Агрессивные игры, например, Doom (Дум), Call of Duty (Кол оф дьюти), Counter-Strike (Контр-страйк) крайне эмоциональны, чем и объясняется их популярность. Среди таких игр можно отметить всем известную GTA (ГТА) (Grand Theft Auto), где помимо насилия присутствует разврат.Это самый опасный вид игр, поскольку игровая зависимость, вызванная ими, сопровождается агрессивностью, озлобленностью. И немудрено – часами отстреливая людей в виртуальном мире, вряд ли станешь добрейшей души человеком.Наиболее опасными в этом плане являются многопользовательские ролевые онлайн игры ММОРПГ (MMORPG – англ. Massive Multiplayer Online Role-Play Gaming). Это игры, где жанр ролевых игр совмещён с жанром массовых онлайн-игр с большим числом игроков в виртуальном мире. Cетевые ролевые игры, такие как DOTA2 (ДОТА2), World of Tanks (Ворлд оф Танкс), World of Warcraft (Ворлд оф Варкрафт), образуют целые сообщества, где игроки, общаясь, быстро становятся зависимы от игры.2. Вредны также «бродилки», «леталки» и «гонки», которые хоть и не характеризуются агрессией, но требуют повышенного внимания, затягивают, от них сложно оторваться. Конечно, совершенно невозможным для геймера представляется нажать на паузу во время очередной гонки или прохождения лабиринта.Кроме вредного воздействия на сознание человека, игры и фильмы со сценами насилия и агрессии влияют на здоровье, например, на защитные силы организма – его иммунитет.Это подтвердили российские учёные Института биофизики клетки Российской Академии Наук (РАН). Исследуя влияние различных внешних воздействий на иммунитет человека, они провели опыт с крысами в трёх клетках с установленными включёнными без звука мониторами. Изучалось воздействие только изображения. По одному монитору весь день показывали балет, по второму подборку фильмов-ужасов, боевиков, сцен насилия. Третий монитор был контрольный. Он был просто включён, чтобы исключить влияние излучения. Несколько дней у крыс снимались показания состояния их организма. Результаты учёных очень удивили. У крыс во второй клетке, где на мониторе показывали негативные сцены, показатели иммунитета на четвёртый день эксперимента резко упали и до его окончания оставались на низком уровне.Мы рассмотрели, как компьютерные игры воздействуют на игрока, и подошли к очень важному моменту – это компьютерная зависимость, в данном случае, игровая.С точки зрения вреда здоровью длительное сидение у компьютера подвергает наш организм большому стрессу. Оно отрицательно влияет на зрение, на позвоночник, на нервную систему, на организм в целом, учитывая неподвижную позу.Но самое опасное – это возникновение компьютерной зависимости. Попав в её тиски, человек очень быстро теряет контроль над собой.И в этом случае мы теряем те ценности, о которых говорили ранее, это здоровье, отношения, время, свобода.Особо подчеркнём, что зависимые люди почти никогда не признают того, что зависимы. Они будут уверять, что у них проблем нет.Признаки таковы (можете примерить их к себе или своим знакомым):Потеря контроля над временем, проводимым за компьютером. Нередко зависимый человек жертвует сном, просиживая ночи напролёт за играми.Пропуск приёмов пищи или еда возле компьютера.Раздражительность и нервозность. Особенно ярко проявляются эти эмоции, когда нет возможности играть – например, родные загружают домашними обязанностями.Потеря интереса к работе или учёбе. Круг интересов игромана замыкается исключительно на любимых играх.Ухудшение памяти. Человек часто забывает о данных ему поручениях, назначенных встречах, невыученных уроках и т. д.Постоянное затрагивание в разговорах любимой темы и невозможность переключаться на другие темы.Безразличие к интересам и проблемам других людей.Понятия «зависимость от компьютерных игр» и «интернет-зависимость» тесно связаны и появились не так давно. Принято считать, что самые опасные зависимости – это наркотическая, алкогольная и никотиновая.Однако по оценкам специалистов количество зависимых от интернета уже превышает общее количество зависимых от трёх перечисленных выше!Многое зависит от возраста, в котором начинают играть. Исследования показывают, что дети до 10 лет особенно восприимчивы к новым технологиям и практически все становятся зависимыми от них. Для 10-14-летних детей использование ПК допускается, но только для выполнения школьных заданий. Учёные говорят, что возраст, в котором можно снимать ограничения на использование компьютерных технологий – 14 лет, хотя и здесь не всё однозначно.Всё зависит от индивидуальных качеств и способностей, от внутренней силы и слабости. Более сильные люди способны к самоконтролю. Когда они замечают, что свернули на неверный путь, они способны остановиться и всё изменить. Они способны напрячь все свои силы и выбраться из зависимости, как пчела из паутины.Внутренне слабый человек будет себя успокаивать тем, что может остановиться в любой момент, но так и не останавливается, пока не достигнет дна, где уже не будет ни здоровья, ни добрых отношений, ни свободы, ни времени.В значительной мере человек может и должен помочь себе сам.Есть универсальные шаги по избавлению от зависимостей.Каждый человек рождается свободным, и чтобы прийти к свободе от любой зависимости, надо:1. Осознать, что бесконтрольное участие в компьютерных играх сделало зависимым.2. Принять твёрдое решение избавиться от этого.3. Начать предпринимать шаги к избавлению от зависимости.4. Если не получается справиться самому, попросить помощи у родных, специалистов, психологов.Вот некоторые советы:1. Планируйте своё пребывание за компьютером и ограничивайте его строгими временными рамками, ставьте себе звуковое напоминание на сотовом телефоне или будильнике.2. Сделайте «напоминалки». К монитору можно прикрепить яркие стикеры с побуждающими надписями, например: «Жизнь коротка!!!» или «Я свободен!!!» – главное, чтобы они сразу бросались в глаза.3. Переключитесь на полезное хобби, например, спорт, кулинарию, чтение художественной или научно-популярной литературы. Как показывает практика, многим помогло побороть зависимость от интернета приобретение домашнего животного.4. Меняйте свои привычки, связанные с общением: встречайтесь с друзьями не в соцсети, а в реальной жизни.Интересен ответ на вопрос: как люди, создавшие и развивающие интернет, сами относятся к этому явлению?Оказывается, большинство руководителей технологических компаний ограничивают время, которое их дети проводят у экранов, будь то компьютеры, смартфоны или планшеты. В семье С. Джобса, одного из основателей компании APPLE, существовал запрет на использование гаджетов по ночам и в выходные дни.Крис Андерсон, бывший редактор американского журнала «Wired» («Подключённый»), в котором освещались вопросы влияния компьютерных технологий на культуру, экономику и политику, ввёл ограничения на использование гаджетов для членов своей семьи. Он даже настроил все гаджеты таким образом, чтобы каждым из них не могли пользоваться более двух часов в сутки. У Андерсона пятеро детей разного возраста, и ограничения касаются каждого из них. «Это потому, что я вижу опасность чрезмерного увлечения интернетом, как никто другой. Я знаю, с какими проблемами столкнулся я сам, и я не хочу, чтобы эти же проблемы были у моих детей», – объясняет он.Эван Уильямс, основатель веб-сервиса для ведения блогов Blogger и социальной сети Twitter, говорит, что у двух его сыновей тоже есть такие ограничения. В их доме сотни бумажных книг, которые дети могут читать сколько угодно. А вот планшетами и смартфонами они могут пользоваться не дольше часа в день.Как видим, руководители IT-гигантов знают что-то такое, чего не знают обычные люди, пользователи их творений. А мы можем из этого сделать свои выводы.1. Если человек не научится контролировать время, которое тратит на компьютерные игры, то потеряет главные ценности своей жизни: здоровье, добрые отношения с близкими, свободу, время, а также упустить множество возможностей для своего развития и роста.2. Чтобы освободиться от компьютерной зависимости, прежде всего человек должен помочь себе сам и сделать следующее:1) Осознать, что бесконтрольное участие в компьютерных играх сделало зависимым.2) Принять твёрдое решение избавиться от этого.3) Начать предпринимать конкретные действия.4) Если не получается справиться самому, попросить помощи у родителей, специалистов, психологов.

Источник: 2planeta.ru