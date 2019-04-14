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Два царя. Ведическая притча

08:00. 14 апреля 2019 Просмотров - 354 Один комментарий Опубликовал:

Бог Кришна захотел проверить мудрость своих царей и однажды пригласил к себе царя, которого звали Дурьодхана, известного по всей стране за свою жестокость и скаредность, и чьи подданные жили в постоянном страхе. И сказал Бог Кришна королю Дурьодхане:

— Я хочу, чтобы ты пошёл и обошёл весь мир, и нашёл мне по-настоящему хорошего, доброго человека.

Дурьодхана ответил:

— Да, мой господин, — и послушно отправился на поиски.

Он встречался и разговаривал со множеством людей. Спустя много времени, он вернулся обратно к Богу и сказал:

— Мой Бог, я сделал всё, как ты мне велел и обошёл весь мир в поисках такого человека. Но я его не нашёл. Все люди, которых я встречал, себялюбивы и порочны. Нигде нельзя найти этого хорошего человека, которого ты ищешь.

И Бог Кришна послал его прочь и позвал другого царя, которого звали Дхармараджа, известного за своё великодушие и доброту, и горячо любимого его подданными.

И сказал ему Кришна:

— Царь Дхармараджа, мне хочется, чтобы ты отправился в путешествие вокруг света и привёл ко мне хотя бы одного действительно порочного человека.

Дхармараджа также подчинился и отправился в путь, на котором повстречал и разговаривал с большим количеством людей.

Много времени прошло, прежде чем он вернулся к Кришне и сказал:

— Мой повелитель, я тебя подвёл: я никого не нашёл. Есть обманутые люди, люди, которые введены в заблуждение, сбились с пути, кто действовал, не ведая, что творит, но нигде я не смог найти по-настоящему грешного человека. У них у всех доброе сердце, несмотря на их слабости!

Источник: https://pritchi.ru/id_1324

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Один комментарий»

  • 5068 2578
    XAPOH 14 апреля 2019 в 8:25 Ссылка
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    Остался только один вопрос:
    Какие выводы сделал Бог Крышень?

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