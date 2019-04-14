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«Цветная революция» в Сербии или как Вашингтон противодействует России на Балканах

18:19. 14 апреля 2019 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

В Сербии прошла очередная акция протеста. Властям страны выдвинули ультиматум: «даем шесть дней», иначе на улицы выйдет еще больше людей. Все действия сербской оппозиции напоминают сценарий «цветной революции», за которыми обычно стоят спецслужбы США. Но что надо Вашингтону от этой маленькой страны, какие интересы преследует Белый дом на Балканах?

Так сложилось, что Россия за свою многолетнюю историю неоднократно вступалась за братский народ на Балканах. И сейчас Сербия в прекрасных отношениях с Россией. Простые люди с воодушевлением встречали президента России, когда Владимир Путин  приехал в январе 2019 года в Белград.  Россию здесь ценят за принципиальную позицию по Косово, независимость которого Москва не признает. Кроме того, Россия осуждает создание непризнанной республикой армии, что, кстати, запрещено резолюцией ООН. В свою очередь Москва ценит то, что Белград сохраняет военный нейтралитет и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.  К этому стоит добавить, что на  Балканах Москва является одним из гарантов мира в Боснии и Герцеговине.

Все это раздражает США, которые давно мечтали ослабить позиции России и даже разработали программу «по борьбе с русской активностью на Балканах». В ход пошли технологии по смене власти, отработанные на Майдане и в других странах.

Протесты начались в декабре 2018 года, после того как группа хулиганов избила лидера «Левой партии» в городе Крушевац. Полиция оперативно задержала нападавших и предъявила обвинение в нападении и насилии. Но оппозиция потребовала более строго наказания, как за «покушение на убийство».

Президент Сербии наотрез отказался вмешиваться в работу независимой судебной системы страны. И оппозиция начала протестовать и выводить людей на улицы.

Требования были стандартны для «цветной революции» - полная смена власти в правительстве и в государственных СМИ.

После очередного митинга, представители оппозиции (около 200 человек) захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Они требовали немедленно дать им возможность выступить в прямом эфире. И только после нескольких часов переговоров, полицейским удалось выставить активистов из здания.

В пятницу 12 апреля 7,5 тысяч человек собрались перед зданием парламента Сербии. Лидер оппозиции продемонстрировал свою окровавленную рубашку (видимо, оставил на память) и обвинил президента в узурпации власти.

Нет сомнений, что оппозицию поддерживает Запад, который давит на Белград для признания Косово. А партия «Союз за Сербию» представляет интересы западных элит. С ними, не скрываясь, общаются представители посольства США и других стран НАТО.

Вполне вероятно, что следующий шаг, согласно «методичке цветной революции», будет принесение «сакральной жертвы». В ходе акций протеста погибнет кто-нибудь из протестующих, что станет поводом для эскалации конфликта, и протесты перейдут уже в не правовое поле.

Спецслужбы США воспользуются этим моментом, чтобы установить власть марионеточного правительства, как это произошло на Украине. К чему это приводит? Сербы могут взглянуть на результаты «революции гидности» и спросить себя: хотят ли они такого же?

 

Метки: Сербия, США

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