Успехи в телевизоре не сходятся с пустотой в холодильнике.

Почему страна отчитывается о больших финансовых достижениях, а ее население улучшений в своей жизни не чувствует.

Телеведущий Владимир Соловьев в своих соцсетях со словами «Специально для нытиков», рассказал о невероятных успехах России за прошлый 2018 год в цифрах. Поможем Соловьеву, раз он решил кроме украиноведа стать ещё и экономистом. Я предоставлю красивых и масштабных цифр ещё больше - как изменилась экономика страны за 5 лет.

На бумаге мы наблюдаем какое-то невероятное процветание России:

Золотовалютные резервы, сократившиеся в 2015 году до 350 миллиардов долларов, к марту 2019-ого вернулись ровно на тот же уровень, на котором были в марте 2014-го - 482 миллиарда долларов.

За тот же период внешний долг страны, включая корпоративный, сократился на 38%: с 729 до 453 миллиардов долларов.

То есть, российские золотовалютные резервы превысили внешний долг впервые за всю историю страны.

Бюджет, который сводился с дефицитом 0,8% ВВП в 2013 году при среднегодовой цене 107 долларов за баррель в отсутствие любых санкций, в 2018-м был сведен с профицитом 2,7% ВВП при среднегодовой цене нефти 70 долларов и санкционном давлении. Среднегодовая цена на нефть, необходимая для бездефицитного бюджета, снизилась с 2013 по 2018 год в два раза.

Отдельно следует отметить объем расходов на оборону. В 2013 году он составлял 3,4% ВВП, в 2016 году превышал 5% ВВП, но к 2018 году снова снизился до 2,8% ВВП. То есть расходы на оборону вышли на уровни ниже докрымских показателей, и никакой гонки вооружений, которой многие опасались, по факту не случилось.

И все это на фоне снизившейся в полтора раза с 2013 года инфляции.

Даже не представляю можно ли найти в мире страну, которой за последние 5 лет удалось столь же существенно улучшить состояние бюджетной и монетарной сферы! Но у меня лишь один вопрос: а для чего и для кого все эти сногсшибательные показатели?

Давайте взглянем на данные о личных доходах и потреблении граждан, то есть населения, то есть народа. Собственно, якобы ради которого вся эта бюджетная и монетарная катавасия и затевается. В этом и суть социального государства.

Реальные располагаемые доходы населения (со всеми поправками на инфляцию) сократились за 5 посткрымских лет почти на 11%, а в долларах - так и вовсе на 40%. Число людей, живущих за чертой бедности, увеличилось на треть, или 5 миллионов человек. Если смотреть на абсолютные показатели потребления, то многие из них демонстрируют еще более печальную динамику. Например, в 2013 году было продано 2,8 миллиона новых автомобилей, а в 2018-м всего лишь 1,8 миллиона (в 2015-2017 годах и того меньше). По масштабам падения доходов населения за последние 5 лет Россия также оказывается в числе мировых «лидеров». Ничего подобного в нашей стране не наблюдалось с первой половины 1990-х годов.

Теперь о макроэкономике. В номинальных долларах ВВП за 5 лет сократился более чем на 30%. В реальном выражении (если верить Росстату) вырос примерно на 2% против 15,2% за тот же период в среднем по миру.

Доходы населения от предпринимательской деятельности находятся на самых низких значениях за всю историю наблюдений. Прямые иностранные инвестиции приходят в страну во вдвое меньших объемах, чем это было в 2013 году, и втрое меньших, чем в 2008-м. Сырьевая структура экспорта сохраняется, эмиграция квалифицированных кадров увеличилась в 2-3 раза.

Каждый из читателей легко расширит вторую часть показателей, исходя из собственных ощущений качества жизни, изменившейся даже не со времен возвращения Крыма, а с окончания нулевых годов. Именно с 2011 года российская экономика встала. Мы все наблюдаем и чувствуем эту неприятную динамику.

Что-то может измениться лишь после того, как чиновникам поставят настоящие реальные цели, по выполнению которых их деятельность и будут оценивать. А не будут требовать достижение каких абстрактных цифр, от которых людям ни горячо, ни холодно.

Рост золотовалютных резервов и снижение внешнего долга — может и хорошо. Но на хлеб их никак не намажешь.

Реальные дела, эффект от которых можно почувствовать уже сегодня, а не в отдалённой перспективе – вот на что нужно делать упор. Люди без всякой статистики прекрасно поймут, становится у нас лучше, или хуже. А если цифры после реальной работы и будут звучать, то уже без раздражающего эффекта, который сейчас вызван расхождением с реальностью.