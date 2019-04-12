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Артефакты Каирского музея

09:18. 12 апреля 2019 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал:
В Каирском музее существуют тысячи экспонатов. Неизвестно сколько еще находится в закромах музея. Думаю, не все позволено выставлять на публику. Но даже то, что выставлено – заставляет задуматься обычных интересующихся темой истории. Тех, кто не имеет академических степеней и зачастую зашоренных убеждений и может задать, прежде всего себе, неудобные вопросы. Предлагаю взглянуть на некоторые экспонаты Каирского музеи и по-задавать эти вопросы.



Древние артефакты музея – странная ось

Древнеегипетская колесница Тутанхамона. Все смотрят и изучают ее конструкцию и удивительную сохранность. Ведь ей по официальным данным – несколько тысяч лет. Но мало кто обращает внимание на детали, которые располагаются на полу этого экспоната. Смотрите фотографию вверху справа. На что это похоже? Что за ось и шестерня на ней? Не буду делать никаких предположений в тексте, а предлагаю посмотреть вот этот ролик, где автор грамотно показал аналогию что это было:



Зачем фараону положили детали детского велосипеда? Если это, конечно детали. И появляется вопрос – когда изобрели саму конструкцию велосипеда?

В самом начале ролика были показаны «шестерни» – тоже из Каирского музея. Предлагаю разобрать и их.
Древнеегипетские шестерни или каргокульт богини Исиды?


Скриншоты из видео «Древние машинные детали в Египетском музее»


Фотографии с сайта ЛАИ



Кто-то выдвинул предположение, что это косозубая шестерня из пары, которые передавали крутящий момент под углом 90гр.:


Не совсем понятно показано, но схема имеет право на существование. Но вторые шестрени из пары почему-то не представлены.

Там же в этой экспозиции имеются вот такие экспонаты (слева):


Специально обведен элемент, возможно крепления этих «рогов». Как думаете, подойдет ли он в прямоугольное отверстие в шестерне? Думаю, что да. А что тогда получается, что это за устройство?


Головной убор Исиды. Фотографии взяты у arhivar_rus

Это какой-то культовый головной убор. Какую функцию он выполнял на самом деле? Неужели только для культовых смыслов? Почему он из металла? А не из дерева, например. Ведь носить пару килограмм на голове не так комфортно. А что, если этот элемент – карго-культа с чего-то более древнего, с того, что египтяне уже не понимали как это работает, но продолжали подражать. Т.е. это карго-культ? Возможно, изначально это было что-то энергетическое: источник какой-то энергии для защита или связи?
Как-то давно слышал версию у Мулдашева, что египтяне умели обращаться с шарами праны:



Не будем вдаваться в эзотерические особенности, т.к. во всем есть физика. А если мы не можем пока этого понять, то лучше отложим до нужного момента.
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При рассматривании фотографий из Каирского музея, я обратил внимание на очень большое число деревянных артефакты из гробниц:


Фотографии взяты у lorien22

Это внешние золотые храмы, которые были найдены в гробнице Тутанхамона и которые устроены по типу матрешки – один в другом. Это дерево, оббитое золотом. Но как может дерево сохраниться тысячи лет? Органика разлогается за сотни лет и структура превращается в труху. Если только не допустить процесс окаменения – замещения углерода кремнием. Но это происходит обычно в воде и без доступа кислорода. Или камера гробницы была герметична от проникновения воздуха снаружи?


Еще изделия из дерева. Фотографии взяты у lorien22


Фотографии взяты у lorien22

Эти все «игрушки» были найдены в погребении Тутанхамона и предназначались для его существования в загробной жизни. По-крайней мере так это трактуют египтологи. Но сохранность дерева просто фантастическая.


Деревянный стул с золотым орнаментом. Фотографии взяты у lorien22

Думаю, на него можно сесть и он не развалится. Существует версия, что Говард Картер в Долине царей в 1922г. ничего не нашел, а все древности были созданы искусственно и выданы за находки. Для какой цели это могли сделать – тоже четкого ответа нет. Возможно, для создания сенсации и покупки у него музеями или Египтом данных «находок».


Фотографии с сайта helloblogger.ru

Вот в таком состоянии были найдены 5 тыс. артефактов в гробнице Тутанхамона. Спустя якобы тысячи лет сохранность великолепная. Как-будто их положили несколько лет назад.
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Источник: https://sibved.livejournal.com/295813.html

Метки: артефакты, Египет, музеи, находки

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