Артефакты Каирского музея
09:18. 12 апреля 2019 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Каирском музее существуют тысячи экспонатов. Неизвестно сколько еще находится в закромах музея. Думаю, не все позволено выставлять на публику. Но даже то, что выставлено – заставляет задуматься обычных интересующихся темой истории. Тех, кто не имеет академических степеней и зачастую зашоренных убеждений и может задать, прежде всего себе, неудобные вопросы. Предлагаю взглянуть на некоторые экспонаты Каирского музеи и по-задавать эти вопросы.
Древние артефакты музея – странная ось
Древнеегипетская колесница Тутанхамона. Все смотрят и изучают ее конструкцию и удивительную сохранность. Ведь ей по официальным данным – несколько тысяч лет. Но мало кто обращает внимание на детали, которые располагаются на полу этого экспоната. Смотрите фотографию вверху справа. На что это похоже? Что за ось и шестерня на ней? Не буду делать никаких предположений в тексте, а предлагаю посмотреть вот этот ролик, где автор грамотно показал аналогию что это было:
Зачем фараону положили детали детского велосипеда? Если это, конечно детали. И появляется вопрос – когда изобрели саму конструкцию велосипеда?
В самом начале ролика были показаны «шестерни» – тоже из Каирского музея. Предлагаю разобрать и их.
Древнеегипетские шестерни или каргокульт богини Исиды?
Скриншоты из видео «Древние машинные детали в Египетском музее»
Фотографии с сайта ЛАИ
Кто-то выдвинул предположение, что это косозубая шестерня из пары, которые передавали крутящий момент под углом 90гр.:
Не совсем понятно показано, но схема имеет право на существование. Но вторые шестрени из пары почему-то не представлены.
Там же в этой экспозиции имеются вот такие экспонаты (слева):
Специально обведен элемент, возможно крепления этих «рогов». Как думаете, подойдет ли он в прямоугольное отверстие в шестерне? Думаю, что да. А что тогда получается, что это за устройство?
Головной убор Исиды. Фотографии взяты у arhivar_rus
Это какой-то культовый головной убор. Какую функцию он выполнял на самом деле? Неужели только для культовых смыслов? Почему он из металла? А не из дерева, например. Ведь носить пару килограмм на голове не так комфортно. А что, если этот элемент – карго-культа с чего-то более древнего, с того, что египтяне уже не понимали как это работает, но продолжали подражать. Т.е. это карго-культ? Возможно, изначально это было что-то энергетическое: источник какой-то энергии для защита или связи?
Как-то давно слышал версию у Мулдашева, что египтяне умели обращаться с шарами праны:
Не будем вдаваться в эзотерические особенности, т.к. во всем есть физика. А если мы не можем пока этого понять, то лучше отложим до нужного момента.
Источник
***
При рассматривании фотографий из Каирского музея, я обратил внимание на очень большое число деревянных артефакты из гробниц:
Фотографии взяты у lorien22
Это внешние золотые храмы, которые были найдены в гробнице Тутанхамона и которые устроены по типу матрешки – один в другом. Это дерево, оббитое золотом. Но как может дерево сохраниться тысячи лет? Органика разлогается за сотни лет и структура превращается в труху. Если только не допустить процесс окаменения – замещения углерода кремнием. Но это происходит обычно в воде и без доступа кислорода. Или камера гробницы была герметична от проникновения воздуха снаружи?
Еще изделия из дерева. Фотографии взяты у lorien22
Фотографии взяты у lorien22
Эти все «игрушки» были найдены в погребении Тутанхамона и предназначались для его существования в загробной жизни. По-крайней мере так это трактуют египтологи. Но сохранность дерева просто фантастическая.
Деревянный стул с золотым орнаментом. Фотографии взяты у lorien22
Думаю, на него можно сесть и он не развалится. Существует версия, что Говард Картер в Долине царей в 1922г. ничего не нашел, а все древности были созданы искусственно и выданы за находки. Для какой цели это могли сделать – тоже четкого ответа нет. Возможно, для создания сенсации и покупки у него музеями или Египтом данных «находок».
Фотографии с сайта helloblogger.ru
Вот в таком состоянии были найдены 5 тыс. артефактов в гробнице Тутанхамона. Спустя якобы тысячи лет сохранность великолепная. Как-будто их положили несколько лет назад.
Подробнее
Источник
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
Древние артефакты музея – странная ось
Древнеегипетская колесница Тутанхамона. Все смотрят и изучают ее конструкцию и удивительную сохранность. Ведь ей по официальным данным – несколько тысяч лет. Но мало кто обращает внимание на детали, которые располагаются на полу этого экспоната. Смотрите фотографию вверху справа. На что это похоже? Что за ось и шестерня на ней? Не буду делать никаких предположений в тексте, а предлагаю посмотреть вот этот ролик, где автор грамотно показал аналогию что это было:
Зачем фараону положили детали детского велосипеда? Если это, конечно детали. И появляется вопрос – когда изобрели саму конструкцию велосипеда?
В самом начале ролика были показаны «шестерни» – тоже из Каирского музея. Предлагаю разобрать и их.
Древнеегипетские шестерни или каргокульт богини Исиды?
Скриншоты из видео «Древние машинные детали в Египетском музее»
Фотографии с сайта ЛАИ
Кто-то выдвинул предположение, что это косозубая шестерня из пары, которые передавали крутящий момент под углом 90гр.:
Не совсем понятно показано, но схема имеет право на существование. Но вторые шестрени из пары почему-то не представлены.
Там же в этой экспозиции имеются вот такие экспонаты (слева):
Специально обведен элемент, возможно крепления этих «рогов». Как думаете, подойдет ли он в прямоугольное отверстие в шестерне? Думаю, что да. А что тогда получается, что это за устройство?
Головной убор Исиды. Фотографии взяты у arhivar_rus
Это какой-то культовый головной убор. Какую функцию он выполнял на самом деле? Неужели только для культовых смыслов? Почему он из металла? А не из дерева, например. Ведь носить пару килограмм на голове не так комфортно. А что, если этот элемент – карго-культа с чего-то более древнего, с того, что египтяне уже не понимали как это работает, но продолжали подражать. Т.е. это карго-культ? Возможно, изначально это было что-то энергетическое: источник какой-то энергии для защита или связи?
Как-то давно слышал версию у Мулдашева, что египтяне умели обращаться с шарами праны:
Не будем вдаваться в эзотерические особенности, т.к. во всем есть физика. А если мы не можем пока этого понять, то лучше отложим до нужного момента.
Источник
***
При рассматривании фотографий из Каирского музея, я обратил внимание на очень большое число деревянных артефакты из гробниц:
Фотографии взяты у lorien22
Это внешние золотые храмы, которые были найдены в гробнице Тутанхамона и которые устроены по типу матрешки – один в другом. Это дерево, оббитое золотом. Но как может дерево сохраниться тысячи лет? Органика разлогается за сотни лет и структура превращается в труху. Если только не допустить процесс окаменения – замещения углерода кремнием. Но это происходит обычно в воде и без доступа кислорода. Или камера гробницы была герметична от проникновения воздуха снаружи?
Еще изделия из дерева. Фотографии взяты у lorien22
Фотографии взяты у lorien22
Эти все «игрушки» были найдены в погребении Тутанхамона и предназначались для его существования в загробной жизни. По-крайней мере так это трактуют египтологи. Но сохранность дерева просто фантастическая.
Деревянный стул с золотым орнаментом. Фотографии взяты у lorien22
Думаю, на него можно сесть и он не развалится. Существует версия, что Говард Картер в Долине царей в 1922г. ничего не нашел, а все древности были созданы искусственно и выданы за находки. Для какой цели это могли сделать – тоже четкого ответа нет. Возможно, для создания сенсации и покупки у него музеями или Египтом данных «находок».
Фотографии с сайта helloblogger.ru
Вот в таком состоянии были найдены 5 тыс. артефактов в гробнице Тутанхамона. Спустя якобы тысячи лет сохранность великолепная. Как-будто их положили несколько лет назад.
Подробнее
Источник
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен