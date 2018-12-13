Невозможные изделия из камня. Часть-6
09:45. 13 декабря 2018 Просмотров - 213 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Гранитная чаша из Таксилы (Пакистан). Датируется I веком н.э.
Высота чаши — 6 см, диаметр — 31,7 см. Вместе с чашей был обнаружен еще один артефакт — хрустальная фигурка (священная птица «Хамса», предположительно гусь или лебедь.) Британский музей, Лондон. Англия
Источник
***
Обсидиановый браслет из Ашиклы-Хююк, Турция
Этот обсидиановый браслет нашли в слоях, которым археологи дают 9500 лет (докерамический неолит) и при его изготовлении применялась машинная обработка.
Вернее, был найден фрагмент изделия, который ученые назвали браслетом
Еще один подобный артефакт
Обсидиановая чаша
Источник
Мое мнение – это литье расплавленного обсидиана, петрургия. С последующей полировкой.
Это изделия современных мастеров из обсидиана. По технологии стеклодувов.
Еще примеры
То, что ранее были искусные стелодувы, говорят и следующие древние экспонаты музеев:
Кубок Ликурга
Кубок так назван потому, что на нем изображена гибель фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Уникальная особенность кубка состоит в том, что он может менять цвет в зависимости от освещения и напитка, который в него налит. Ученые долго пытались разгадать тайну кубка и выяснили, что стекло буквально «пропитано» частицами серебра и золота, размер которых около 50 нанометров в диаметре. О том, как удалось применить нанотехнологии во времена античности, не имеют понятия ни историки, ни физики.
Портлендская ваза
Портлендская ваза – стеклянный сосуд времен античности, выставленный в Британском музее. Предположительно ваза изготовлена в конце первого тысячелетия до н.э. Это декоративный сосуд сделан из двухслойного темно-синего и белого стекла, на котором изображены фигуры богов и смертных. Ваза была найдена в средние века неподалеку от Рима, долгое время принадлежала герцогам Портлендским, откуда и получила свое название. Любопытно, что многие мастера пытались воспроизвести эту вазу, но самые искусные резчики и стеклодувы так и не добились успеха. Технология ее создания так и не выяснена до сих пор.
Источник
Небольшой документальный фильм от группы ЛАИ на тему этих артефактов:
***
Гранитные технологии. Форт «Константин» в Кронштадте
Приемы строительной технологии при вырубке каменных блоков. Фотографии от gr33tx.
Версия как делали кромку. Гранитный массив надпиливали с четырех сторон и откалывали. Потом отколотую плоскость обрабатывали (сравнивали поверхность). Но она не объясняет – почему поверхность всегда выпирает над плоскостью надпилов. По идее – плоскость скола должна идти как и надпил. Скорее всего, кромку по периметру еще раз подпиливали, создавая выпуклую и выступающую центральную поверхность. Этот же прием наблюдается и на блоках всех водопропусков старых ЖД-мостов:
Источник
Не могу понять логику строителей. Не понятно, зачем нужно было так углублять края блока и оставлять такую выступающую центральную часть? Не покидает мысль, что эти блоки – литью с имитацией под гранит. В форме либо специально оставляли больше массы, которая выступала над плоскостью. Либо в процессе набора прочности эта масса увеличивалась в объеме как дрожжевое тесто. Этому явлению есть доказательство в научных работах по изучению породы мегалитов в Саксайуамане
Еще одно наблюдение про Форт «Константин»:
Старое сооружение из больших гранитных блоков сложной формы с точной подгонкой. Нержавеющее древнее железо. Фотографии по ссылке
***
Колонна с центральными отверстиями и, возможно, с иной породой внутри. Т.е. с внешней облицовкой из породы, идентичной с природным гранитом. В коне видео приведен пример как изготавливают колонны (секции колонн) из искусственного мрамора.
***
Камни в карьере с фигурными отверстиями
Есть мнение, что их получали многошпиндельной буровой головкой с изменяемым радиусом. Если так, то зачем и когда? Более простое предположение – в еще тогда на затвердевшую породу втыкали фигурный шест, лом и т.д.
Подобные отверстия подобной формы в других местах:
Источник
***
В музее Чили, посвященном истории мапуче, среди обычных керамических горшков, посуды, фигурок хранятся вот такие загадочные артефакты, предназначение которых неизвестно. Они выглядят так, как будто сделали при помощи высоких технологий, и не исключено, что в более древние времена.
Сравните эти изделия с тем с тем, как выглядит обычная керамика индейцев мапуче.
Источник
***
Трубка из нефрита. Национальный музей антропологии в Мехико, Мексика
Источник
Нефрит – порода, которая хорошо поддается обработке и полировке. В Китае широко распространены изделия из него. Но вопрос – как индейцы сверлили отверстия в изделиях? Или придавали столь ровные цилиндрические формы? Без механизации не обойтись.
***
Многие древние скульптуры, изделия из камня объясняют вот такой современной технологией:
Источник
***
Это показан результат попытки ручного изготовления вазы из гранита для форума “Ученые против мифов”. Но опыт показал, что выполнить это руками, сделать так же по качеству, как мы это видим на примерах древних изделий в Египте – невозможно.
Комментарий про это в видеоролике:
Как вручную (по мнению официальной египтологии) изготавливали вот такое:
Поразительное изделие – Саркофаг Сасобека. Выполнен саркофаг из цельного камня алевролита – твёрдой горной породы, которая соответствует по твёрдости базальту. Посмотрите внимательно на искусство обработки. Также присмотритесь к симметричности. Одна ошибка и всё было бы испорчено. В данный момент, саркофаг находится в национальном музее Великобритании.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://vk.com/wall-48410951_297424
https://vk.com/wall-48410951_297399
***
Еще одно видео от автора канала ТМ-студио:
Фотографии шестеренок, показанные в видеоролике:
Шестерни. Предметы из экспозиции Каирского музея. Явно какого-то механизма. А если был механизм, значит была и оснастка для его изготовления и технология изготовления. И назначение механизма было практическое. Врят ли символическое, как это любят преподносить египтологи. Либо это карго-культ. Но пять-таки, с чего?
Источник
***
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Гранитная чаша из Таксилы (Пакистан). Датируется I веком н.э.
Высота чаши — 6 см, диаметр — 31,7 см. Вместе с чашей был обнаружен еще один артефакт — хрустальная фигурка (священная птица «Хамса», предположительно гусь или лебедь.) Британский музей, Лондон. Англия
Источник
***
Обсидиановый браслет из Ашиклы-Хююк, Турция
Этот обсидиановый браслет нашли в слоях, которым археологи дают 9500 лет (докерамический неолит) и при его изготовлении применялась машинная обработка.
Вернее, был найден фрагмент изделия, который ученые назвали браслетом
Еще один подобный артефакт
Обсидиановая чаша
Источник
Мое мнение – это литье расплавленного обсидиана, петрургия. С последующей полировкой.
Это изделия современных мастеров из обсидиана. По технологии стеклодувов.
Еще примеры
То, что ранее были искусные стелодувы, говорят и следующие древние экспонаты музеев:
Кубок Ликурга
Кубок так назван потому, что на нем изображена гибель фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Уникальная особенность кубка состоит в том, что он может менять цвет в зависимости от освещения и напитка, который в него налит. Ученые долго пытались разгадать тайну кубка и выяснили, что стекло буквально «пропитано» частицами серебра и золота, размер которых около 50 нанометров в диаметре. О том, как удалось применить нанотехнологии во времена античности, не имеют понятия ни историки, ни физики.
Портлендская ваза
Портлендская ваза – стеклянный сосуд времен античности, выставленный в Британском музее. Предположительно ваза изготовлена в конце первого тысячелетия до н.э. Это декоративный сосуд сделан из двухслойного темно-синего и белого стекла, на котором изображены фигуры богов и смертных. Ваза была найдена в средние века неподалеку от Рима, долгое время принадлежала герцогам Портлендским, откуда и получила свое название. Любопытно, что многие мастера пытались воспроизвести эту вазу, но самые искусные резчики и стеклодувы так и не добились успеха. Технология ее создания так и не выяснена до сих пор.
Источник
Небольшой документальный фильм от группы ЛАИ на тему этих артефактов:
***
Гранитные технологии. Форт «Константин» в Кронштадте
Приемы строительной технологии при вырубке каменных блоков. Фотографии от gr33tx.
Версия как делали кромку. Гранитный массив надпиливали с четырех сторон и откалывали. Потом отколотую плоскость обрабатывали (сравнивали поверхность). Но она не объясняет – почему поверхность всегда выпирает над плоскостью надпилов. По идее – плоскость скола должна идти как и надпил. Скорее всего, кромку по периметру еще раз подпиливали, создавая выпуклую и выступающую центральную поверхность. Этот же прием наблюдается и на блоках всех водопропусков старых ЖД-мостов:
Источник
Не могу понять логику строителей. Не понятно, зачем нужно было так углублять края блока и оставлять такую выступающую центральную часть? Не покидает мысль, что эти блоки – литью с имитацией под гранит. В форме либо специально оставляли больше массы, которая выступала над плоскостью. Либо в процессе набора прочности эта масса увеличивалась в объеме как дрожжевое тесто. Этому явлению есть доказательство в научных работах по изучению породы мегалитов в Саксайуамане
Еще одно наблюдение про Форт «Константин»:
Старое сооружение из больших гранитных блоков сложной формы с точной подгонкой. Нержавеющее древнее железо. Фотографии по ссылке
***
Колонна с центральными отверстиями и, возможно, с иной породой внутри. Т.е. с внешней облицовкой из породы, идентичной с природным гранитом. В коне видео приведен пример как изготавливают колонны (секции колонн) из искусственного мрамора.
***
Камни в карьере с фигурными отверстиями
Есть мнение, что их получали многошпиндельной буровой головкой с изменяемым радиусом. Если так, то зачем и когда? Более простое предположение – в еще тогда на затвердевшую породу втыкали фигурный шест, лом и т.д.
Подобные отверстия подобной формы в других местах:
Источник
***
В музее Чили, посвященном истории мапуче, среди обычных керамических горшков, посуды, фигурок хранятся вот такие загадочные артефакты, предназначение которых неизвестно. Они выглядят так, как будто сделали при помощи высоких технологий, и не исключено, что в более древние времена.
Сравните эти изделия с тем с тем, как выглядит обычная керамика индейцев мапуче.
Источник
***
Трубка из нефрита. Национальный музей антропологии в Мехико, Мексика
Источник
Нефрит – порода, которая хорошо поддается обработке и полировке. В Китае широко распространены изделия из него. Но вопрос – как индейцы сверлили отверстия в изделиях? Или придавали столь ровные цилиндрические формы? Без механизации не обойтись.
***
Многие древние скульптуры, изделия из камня объясняют вот такой современной технологией:
Источник
***
Это показан результат попытки ручного изготовления вазы из гранита для форума “Ученые против мифов”. Но опыт показал, что выполнить это руками, сделать так же по качеству, как мы это видим на примерах древних изделий в Египте – невозможно.
Комментарий про это в видеоролике:
Как вручную (по мнению официальной египтологии) изготавливали вот такое:
Поразительное изделие – Саркофаг Сасобека. Выполнен саркофаг из цельного камня алевролита – твёрдой горной породы, которая соответствует по твёрдости базальту. Посмотрите внимательно на искусство обработки. Также присмотритесь к симметричности. Одна ошибка и всё было бы испорчено. В данный момент, саркофаг находится в национальном музее Великобритании.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://vk.com/wall-48410951_297424
https://vk.com/wall-48410951_297399
***
Еще одно видео от автора канала ТМ-студио:
Фотографии шестеренок, показанные в видеоролике:
Шестерни. Предметы из экспозиции Каирского музея. Явно какого-то механизма. А если был механизм, значит была и оснастка для его изготовления и технология изготовления. И назначение механизма было практическое. Врят ли символическое, как это любят преподносить египтологи. Либо это карго-культ. Но пять-таки, с чего?
Источник
***
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Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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Источник: sibved.livejournal.com
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Каменное литьё и полировка. Другое дело – временной анализ , когда ЭТО было сделано . и кто обьяснит -КЕМ !