Невозможные изделия из камня. Часть-4
09:20. 13 июля 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Большая колыванская ваза – (иногда называемая в популярных источниках «царицей ваз») из зелёно-волнистой яшмы — произведение камнерезного искусства, экспонирующееся в Государственном Эрмитаже. Вес каменного изделия составляет 19 тонн. Высота вазы с пьедесталом — 2,57 м, большой диаметр составляет 5,04 м, а малый — 3,22 м. Это самая большая ваза в мире!
По ссылке можно прочесть краткую официальную историю создания и транспортировки вазы. С момента находки куска яшмы (1815г.) до момента установки изделия (1849г. в Эрмитаже) прошло 34 года! Но это не главное, ниже комментарий специалиста.
В одной из статей прозвучал комментарий специалиста по обработке камня:
Самое уникальное в этой вазе то, что при ее изготовлении комбинировались разные технологии. Недавно знакомый пытался заказать вазу из змеевика на Урале. Она должна была быть 1200 мм высотой и что-то порядка 600ммм в диаметре. Нарисовали эскиз, отправили на предприятия и все отказались. То есть они могли сделать ее сборной, склеить из нескольких заготовок выточенных отдельно, а ему хотелось именно монолит. А так да: платформа вазы – идеальный квадрат, ножка уже вытачивалась при помощи вращения, а как сделали чашу элипсовидной геометрии и как накатали фигурные профили по всей ее нижней части – сегодня станков способных это сделать не существует. Причем при обработке камень подвергается большим нагрузкам и как вся эта конструкция не лопнула – тоже непонятно. По камню такая особенность: чем он красивее, тем неоднороднее его структура и в ней масса трещин. Особо красивые блоки при распиловке на элементарные плиты дают порядка 70% отходов, что тоже закладывается в цену изделия. Вобщем через мои руки в свое время этого камня прошло десятки тон, и вот я смотрю на эту вазу и понимаю, что я – ничего не понимаю))) Причем я даже не знаю никого, кто понимает, как это делалось. Ну вот берем малахитовые колонны внутри Исаакия. Они склеены из маленьких кусочков, а потом отшлифованы и отполированы. Хорошая мастика сейчас для склеивания поверхностей из натурального камня тоже есть, но срок ее службы не превышает десяти лет, а колонны в Исаакие стоят лет двести и не рассыпались!!! Они сделаны из очень тонких пластин, сегодняшнее оборудование нарезать такие не в состоянии и т.д. То есть современный уровень технологий камнеобработки намного ниже, чем был у спецов строивших Питер.
Дело в том, что при обработке камня кромка немного крошится. Именно ради того, чтобы камень крошился как можно меньше – его и режут на большой скорости, у нас раньше станки были с 4-5-тью тысячами оборотов диска в минуту и все равно место отпила не спутать ни с чём. Для сглаживания места скола используются полиэфирные мастики, срок службы которых до 5-7-ми лет в условиях закрытого помещения, но и этот вариант любому, кто работал с камнем бросается в глаза. Ничего подобного на данной чаше нет. Она сделана из цельного куска камня, причём как ее делали – я себе не представляю, несмотря на то, что хорошо знаком с современными технологиями камнеобрабатывающей промышленности.
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***
Видео из каирского музея
Источник
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Национальный музей антропологии. Мексика
Некоторые фотографии могут повторяться (были в предыдущих частях). Но здесь представлены в другом ракурсе:
Чем сверлили кварцит?
Как-то не поворачивается язык сказать, что это сделано примитивными средствами: медной трубкой с абразивом. Наверное, многие видели видео, где сторонники официальной истории сверлят вручную в граните отверстия. Умножьте время, ушедшее у них на количество таких сверлений в этом сосуде. Уйдут месяцы ежедневных работ. Плюс шлифовка поверхностей (чем?). Если даже мастер работал за еду, то кто ее выдавал за это изделие? Не слишком ли дорогая цена?
Другое дело, если принять, что изделие изготавливалось в течении нескольких дней машинным способом. Пусть сверлением медной трубкой с песком, но на “станке”.
Шпульки для ниток или катушки для намотки провода?
Кварцит
Источник
***
Рим: Музеи Ватикана
Ванна императора Нерона из цельного куска порфира. Ванна имеет диаметр 7,5 метров. Красный порфир, из которого она сделана добывался в Египте.
Саркофаг из порфирита Святой Елены. Был перевезен в музеи Ватикана в 1777 году.
Сохранился рисунок саркофага Святой Елены 1757 года, выполненный Джованни Баттистой Пиранези. На нем видна сохранность саркофага в середине 18 века.
Источник
***
***
Современные приемы работы с камнем, получение полированных гранитных поверхностей. Имея нечто подобное еще можно себе представить процесс получения каменных шедевров в древности.
Большая колыванская ваза – (иногда называемая в популярных источниках «царицей ваз») из зелёно-волнистой яшмы — произведение камнерезного искусства, экспонирующееся в Государственном Эрмитаже. Вес каменного изделия составляет 19 тонн. Высота вазы с пьедесталом — 2,57 м, большой диаметр составляет 5,04 м, а малый — 3,22 м. Это самая большая ваза в мире!
По ссылке можно прочесть краткую официальную историю создания и транспортировки вазы. С момента находки куска яшмы (1815г.) до момента установки изделия (1849г. в Эрмитаже) прошло 34 года! Но это не главное, ниже комментарий специалиста.
В одной из статей прозвучал комментарий специалиста по обработке камня:
Самое уникальное в этой вазе то, что при ее изготовлении комбинировались разные технологии. Недавно знакомый пытался заказать вазу из змеевика на Урале. Она должна была быть 1200 мм высотой и что-то порядка 600ммм в диаметре. Нарисовали эскиз, отправили на предприятия и все отказались. То есть они могли сделать ее сборной, склеить из нескольких заготовок выточенных отдельно, а ему хотелось именно монолит. А так да: платформа вазы – идеальный квадрат, ножка уже вытачивалась при помощи вращения, а как сделали чашу элипсовидной геометрии и как накатали фигурные профили по всей ее нижней части – сегодня станков способных это сделать не существует. Причем при обработке камень подвергается большим нагрузкам и как вся эта конструкция не лопнула – тоже непонятно. По камню такая особенность: чем он красивее, тем неоднороднее его структура и в ней масса трещин. Особо красивые блоки при распиловке на элементарные плиты дают порядка 70% отходов, что тоже закладывается в цену изделия. Вобщем через мои руки в свое время этого камня прошло десятки тон, и вот я смотрю на эту вазу и понимаю, что я – ничего не понимаю))) Причем я даже не знаю никого, кто понимает, как это делалось. Ну вот берем малахитовые колонны внутри Исаакия. Они склеены из маленьких кусочков, а потом отшлифованы и отполированы. Хорошая мастика сейчас для склеивания поверхностей из натурального камня тоже есть, но срок ее службы не превышает десяти лет, а колонны в Исаакие стоят лет двести и не рассыпались!!! Они сделаны из очень тонких пластин, сегодняшнее оборудование нарезать такие не в состоянии и т.д. То есть современный уровень технологий камнеобработки намного ниже, чем был у спецов строивших Питер.
Дело в том, что при обработке камня кромка немного крошится. Именно ради того, чтобы камень крошился как можно меньше – его и режут на большой скорости, у нас раньше станки были с 4-5-тью тысячами оборотов диска в минуту и все равно место отпила не спутать ни с чём. Для сглаживания места скола используются полиэфирные мастики, срок службы которых до 5-7-ми лет в условиях закрытого помещения, но и этот вариант любому, кто работал с камнем бросается в глаза. Ничего подобного на данной чаше нет. Она сделана из цельного куска камня, причём как ее делали – я себе не представляю, несмотря на то, что хорошо знаком с современными технологиями камнеобрабатывающей промышленности.
***
***
Видео из каирского музея
Источник
***
Национальный музей антропологии. Мексика
Некоторые фотографии могут повторяться (были в предыдущих частях). Но здесь представлены в другом ракурсе:
Чем сверлили кварцит?
Как-то не поворачивается язык сказать, что это сделано примитивными средствами: медной трубкой с абразивом. Наверное, многие видели видео, где сторонники официальной истории сверлят вручную в граните отверстия. Умножьте время, ушедшее у них на количество таких сверлений в этом сосуде. Уйдут месяцы ежедневных работ. Плюс шлифовка поверхностей (чем?). Если даже мастер работал за еду, то кто ее выдавал за это изделие? Не слишком ли дорогая цена?
Другое дело, если принять, что изделие изготавливалось в течении нескольких дней машинным способом. Пусть сверлением медной трубкой с песком, но на “станке”.
Шпульки для ниток или катушки для намотки провода?
Кварцит
Источник
***
Рим: Музеи Ватикана
Ванна императора Нерона из цельного куска порфира. Ванна имеет диаметр 7,5 метров. Красный порфир, из которого она сделана добывался в Египте.
Саркофаг из порфирита Святой Елены. Был перевезен в музеи Ватикана в 1777 году.
Сохранился рисунок саркофага Святой Елены 1757 года, выполненный Джованни Баттистой Пиранези. На нем видна сохранность саркофага в середине 18 века.
Источник
***
***
Современные приемы работы с камнем, получение полированных гранитных поверхностей. Имея нечто подобное еще можно себе представить процесс получения каменных шедевров в древности.
Источник: sibved.livejournal.com