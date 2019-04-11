Как Петр I порядок в Москве наводил

9 апреля 1699 года вышел Указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки».

Грязь везде

Пётр Первый за своё царствование отметился изданием около 4000 всевозможных указов, манифестов и прочих других документов. Но этот указ и ещё несколько подобных были направлены на улучшение жизни населения, в том числе и на благоустройство самого большого русского города. Москва в конце XVII века мало чем отличалась от других европейских городов. Грязь для всех них была главной визитной карточкой.

Жители столицы в ту пору все помои и прочую гадость в своих дворах не держали, а выливали прямо на улицы города. Всё это было обычной нормой, и ни у кого не вызывало особенного беспокойства, что по улицам бегут мутные, дурно пахнущие потоки. Вся эта антисанитария время от времени взрывалась страшными эпидемиями, уносящими сотни тысяч жизней. Но ситуация от этого к лучшему не менялась.

Рассказывают, что 9 апреля 1699 года молодой царь на своей карете выехал из Кремля. Была весна, улицы были наполнены талым снегом пополам с обычной грязью. Пётр спешил, но царская карета угодила в яму, наполненную мутной водой. История не сохранила того, что устно по этому поводу сказал царь. Но вот то, что было написано на бумаге, дошло до наших дней.

Пока служилые люди вытаскивали карету из ямы, Пётр потребовал бумагу, перо и чернила. Первая фраза на документе была: «Кто станет по большим улицам и переулкам всякий помёт и мертвячину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ…», а дальше он приписал: «… и будет им за это учинено наказание – битьё кнутом, да с них же взята будет пеня».

С лёгкой руки царя-реформатора началась кампания по наведению чистоты в Москве.

Начало борьбы за чистоту

Надо быть справедливым и упомянуть о том, что Пётр I не был пионером в наведении чистоты в городе. Первые дворники в России появились ещё в царствование его отца Алексея Михайловича, который также на государственном уровне начал бороться за улучшение санитарного состояния мест жительства подданных. Ещё в 1649 году был утверждён новый свод законов Русского государства, «Соборное уложение», составной частью которого стал «Наказ о городском благочинии». Вот этот наказ можно считать первым документом, регламентирующим будущую систему жилищно-коммунального хозяйства. Именно «Наказ» способствовал тому, что в России появились новые служилые люди, которых в народе прозвали дворниками.

Это были первые шаги, но в лучшую сторону положение в городе они не изменили. Грязь по-прежнему была непролазной. И Кремль не был исключением, особенно после того, как Пётр I переселил в него все коллегии с прислугой.

Петровский указ в апреле 1699 года стал серьёзным стимулом не только для чиновников, отвечающих за «благочиние» в Москве, но и для тех дворников, которые следили за чистотой на улицах. Не забывайте, что кроме битья кнутом была ещё и «пеня», а это 10 рублей, по тем временам сумма не шуточная.

Пётр I на этом не остановился, и при нём начали прокладывать канализацию, а на улицах появились урны. Всё вместе подействовало, и мусорить стали меньше.

Чистоте быть

Дело Петра продолжили его преемники. Екатерина II своим указом повелела «накрепко запретить и неослабно наблюдать, чтобы в Москву-реку и прочие через город текущие воды никто никакого сору и хламу не бросал и на лёд нечистот не возил». А на высочайше утверждённое ею в 1785 году городское самоуправление по всей России императрица возложила обязанности по благоустройству и оказанию жилищно-коммунальных услуг.

Обложка: А.П. Рябушкин. Московская улица XVII века в праздничный день. Источник иллюстраций: https://commons.wikimedia.org

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102618