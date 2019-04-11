Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
14:30. 11 апреля 2019 Просмотров - 281 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне.
Перед этим власти Эквадора отказали ему в продлении политического убежища. Такой указ издал президент страны Ленин Морено.
Сразу после этого эквадорские дипломаты впустили в посольство британскую полицию, и кричащего Ассанжа в наручниках силой вывели из здания, где он безвылазно жил почти 8 лет, скрываясь от британских властей.
Источник: https://rusvesna.su/news/1554977045
loading...
Эуропейские ценности в действии. Свобода слова, свобода информации…