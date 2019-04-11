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Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

14:30. 11 апреля 2019 Просмотров - 281 Один комментарий Опубликовал:
СРОЧНО: Джулиан Ассанж арестован в Лондоне (ВИДЕО) | Русская весна

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. 

Перед этим власти Эквадора отказали ему в продлении политического убежища. Такой указ издал президент страны Ленин Морено.

Сразу после этого эквадорские дипломаты впустили в посольство британскую полицию, и кричащего Ассанжа в наручниках силой вывели из здания, где он безвылазно жил почти 8 лет, скрываясь от британских властей.

Источник: https://rusvesna.su/news/1554977045

Метки: Новости

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