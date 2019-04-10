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СССР на обложках “Time”

14:36. 10 апреля 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:


Обложки из журнала "Time", отражающие историю СССР с 1924 по 1991 г. Американский журнал TIME, начавший свое существование в марте 1923 года, стал первым в мире новостным еженедельником. Это издание и по сей день остается, самым популярным и влиятельным. Журнал активно осевщал и  освещает самые горячие мировые темы — в том числе советские и российские. За более чем 90-летнюю историю "TIME", около 150 его обложек были посвящены нашей стране — точнее, ее лидерам и видным деятелям. Всего 51 фамилия.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8636550.html

Метки: история россии, история ссср, личности, СМИ, ссср, старые журналы, фото

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