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Чем на практике отличается система оценки КиноЦензора от КиноПоиска?

11:30. 10 апреля 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

Объясняем на конкретном примере. Существует такой очень известный фильм, который называется «Волк с Уолл-Стрит». Вышел он в 2013 году, получил прекрасные отзывы кинокритиков, множество наград (одних Оскаров только 5 штук) и высокую оценку в мировых рейтингах. В частности, на КиноПоиске у него стоит 7,85 балла, что очень даже хороший результат. Казалось бы, фильм хороший – надо обязательно смотреть. Так мы и сделаем…

И вот, насладившись этим «произведением искусства», мы снова заходим на КиноПоиск и ставим ему 3 или 4 балла. Можно было бы поставить и меньше (вы скоро узнаете почему), но всё же игра актёров – на высоте, к тому же сам Ди Каприо в главной роли, и фильм снят динамично, эмоционально, держит в напряжении. Поэтому своих пару баллов его создатели заслужили,  сделано ведь всё очень профессионально.

А теперь заходим на КиноЦензор и начинаем оценивать картину по предложенному алгоритму.

1. ПЕРВЫЙ ШАГ – «Чему учит фильм?».

Нас просят оценить воспитательно-нравственный посыл произведения. На выбор перед нами два столбика с положительными и отрицательными качествами. Вспомнив, что в качестве главного героя в фильме представлен беспринципный подлец и жулик, которого в финале, тем не менее, ждёт хэппи-энд, мы ставим галочки напротив следующих пунктов голосования:

  • эгоизм
  • бесстыдство
  • лживость
  • распущенность
  • агрессивность
  • безответственность
  • алчность

chem otlichaetsya kinotsenzor ot kinopoiska 9 Чем на практике отличается система оценки КиноЦензора от КиноПоиска?

2. Переходим ко ВТОРОМУ ШАГУ голосования: «Оценка зрительских симпатий». Система нам подсказывает, что нам надо дать общую оценку зрелищности фильма, сюжету, игре актёров, работе операторов и сценаристов, музыкальному оформлению.

Ну что же – в этом плане создатели действительно хорошо постарались и форма подачи выполнена на высоте. Поэтому за зрелищность поставим им 6 БАЛЛОВ. Поставить больше – рука не подымается, так как воспитательную составляющую мы уже оценили и сюжет, который также входит в эту оценку, нас, мягко говоря, не порадовал.

3. На ТРЕТЬЕМ ШАГЕ нас спрашивают про «сцены с алкоголем, табаком и другими наркотиками». Собственно чего-чего, а именно этих сцен в фильме очень много. Главный герой постоянно находится «под кайфом» и употребляет всё – от виски до кокаина. При этом сам процесс показан очень подробно и больше похож на инструкцию или рекламу.

После постановки галочки «ЕСТЬ», система предлагает нам дополнительно прокомментировать этот пункт, что мы и сделаем, дополнительно отметив, что наркотики и алкоголь в фильме представлены как непременный атрибут успеха и богатства.

4. ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ посвящён теме эротики, и снова простой выбор ЕСТЬ/НЕТ. Для пользователей написана подсказка: «Есть» – если в фильме присутствуют кадры эротического характера, интимная близость героев демонстрируется в избыточной мере с подчёркнуто неприкрытой детализацией.

И без подсказки ответ здесь однозначный – «ЕСТЬ», хотя, откровенно говоря, порнографические сцены фильма сложно назвать «эротикой».

В открывшемся поле для комментария дописываем, что фильм продвигает также идеологию свободных отношений, а главный герой изменяет жене. Сцены секса показаны грубо и вызывающе, есть сцены с извращениями.

5. ПЯТЫЙ ШАГ построен по тому же принципу «ЕСТЬ/НЕТ», только здесь нас уже спрашивают про «Пошлый юмор или обсуждение пошлых тем героями». Учитывая, что в фильме все события основаны на теме пошлости, денег и наркотиков, здесь нам тоже долго думать перед ответом не приходится. Конечно – «ЕСТЬ».

6. На ШЕСТОМ ШАГЕ мы видим ряд звёздочек: нам предлагают оценить по десятибальной шкале уровень сцен насилия и жестокости. Просят при этом также учитывать, для какой возрастной аудитории предназначен фильм. «Волк с Уолл-Стрит» – это, конечно, не фильм ужасов, но сцен насилия там хватает – ставим 6 ЗВЁЗДОЧЕК.

7. Вот мы и добрались до последнего СЕДЬМОГО ШАГА, который называется «Вредная пропаганда». Здесь придётся немного почитать, потому что пункты достаточно длинные. Ознакомившись со всем списком (как в «Операции Ы», кто помнит), проставляем галочки напротив следующих тезисов:

  • пропаганда свободных отношений, измен, сексуальных отношений до брака;
  • пропаганда преступного образа жизни, девиантного и аморального поведения;
  • пропаганда презрительного отношения к институту семьи, материнству, воспитанию детей.
  • пропаганда потребительства, культа денег, праздного образа жизни, лёгкой славы;
  • пропаганда культа внешности и вещей для достижения успеха, социального признания;
  • пропаганда эгоизма и индивидуализма, потребительского отношения к людям;

И вот после того, как мы славно потрудились и прошли все семь этапов, с чистой совестью нажимаем заветную кнопку ЗАВЕРШИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ, и система подсчитывает, что мы оценили фильм на те же 3 балла. При этом рядом с каждым пунктом голосования подписано, сколько баллов мы добавили или отняли от итоговой оценки – математика простая, на уровне 1 класса.

После процедуры оценки нам предлагают ещё написать развёрнутую рецензию, состоящую из полей «Чему учит – коротко» и «Ваше мнение – подробно», но этого мы делать не станем, а подумаем над следующим. Казалось бы, что на КиноПоиске мы поставили 3 балла, что на КиноЦензоре проголосовали – получилось в итоге те же 3 балла. Спрашивается – какая разница? Зачем на КиноЦензоре тратить 5 минут, если мы могли получить тот же результат на КиноПоиске за 1 минуту?

На самом деле, разница огромная. Ведь, что значит эта цифра 3 балла на КиноПоиске – для стороннего пользователя она значит лишь то, что нам не понравился фильм. А почему? – Кто его знает, может мы Ди Каприо не любим, а может биржевых брокеров презираем, про которых фильм, или настроение у нас было плохое. Вариантов бесконечное множество, но так или иначе, весь смысл, который несёт наша оценка, просто сводится к тому, что фильм нам почему-то не понравился.

И совсем другое дело на КиноЦензоре – здесь наши «3 БАЛЛА» несут огромный объём значимой информации. Сколько важных подробностей скрывается за этой цифрой. А самое главное – она служит отражением нашей вдумчивой оценки. Мы оценили кино не по принципу «нравится/не нравится» или «зацепило/не зацепило», а проанализировав содержание фильма и его посыл обществу, дав характеристику тем идеям и ценностям, что транслирует это произведение массовой аудитории.

А ещё задумайтесь, мог бы фильм по типу «Волка с Уолл-Стрит» заработать на КиноЦензоре такой же высокий рейтинг – 7,85 балла. Чисто технически мог бы, ведь здесь тоже оценка варьируется от 0 до 10 баллов. Но благодаря описанному алгоритму и правильно поставленным вопросам, подавляющее большинство людей никогда бы не сформировали этому фильму такую высокую оценку. А отдельные тролли (а они обязательно будут!) или фанаты Ди Каприо затерялись бы в общей массе.

Поэтому в следующий раз я пойду узнавать рейтинг и ставить оценку фильму на КиноЦензор, а как поступите вы?

Сайт КиноЦензор: https://kinocensor.ru

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/internet/chem-otlichaetsya-kinotsenzor-ot-kinopoiska/

Метки: Интернет, технологии

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