Донбасс обязательно воссоединится с Россией, но для этого нужно чуть больше времени, заявил Глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

Денис Пушилин заметил, что в 2014 году у всех была надежда, что конфликт в Донбассе решится цивилизованным способом.

«Тогда в голове не укладывалось, что Украина сможет пойти именно таким путём и развязать полноценную военную операцию с использованием авиации и всей военной техники по отношению к жилым городам. Это просто не укладывалось в голове. Тогда мы понимали, что мы всё равно найдём возможность говорить, что вся ситуация будет развязана цивилизованным способом. Увы, так не получилось. Украина пошла по самому худшему для неё пути», — отметил он.

По мнению Главы ДНР, Донбасс должен «вернуться на Родину (в Россию, прим. ред) полноправным членом».

«Иного пути я не вижу. Всё, что нам дала и даёт по сей день Украина– это снаряды, разрушения, масса погибших, раненых, и блокада», – прокомментировал Пушилин.

Глава Республики также заметил, что интеграционные процессы, проходящие в ДНР, находятся в интенсивной фазе.

«Сегодня Донбасс смотрит в сторону России. Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идём», – добавил глава ДНР.

Напомним, ранее в различных СМИ стала появляться информация о возможной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Почти сразу же её прокомментировали в Госдуме РФ. Так, по мнению советника руководителя фракции «Единая Россия» Михаила Маркелова, возможная выдача паспортов связана с тем, что официальный Киев давно отказался от жителей Донбасса.

Новость о российском гражданстве также всколыхнула и Украину. К примеру, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что именно признаниеРоссией республик Донбасса со всеми вытекающими последствиями остановит войну в Донбассе.

Кроме того, российский писатель, историк, политолог и общественный деятель Николай Стариков уверен, что непризнание украинских выборов Российской Федерацией является «правильным диагнозом», за которым последует выдача паспортов жителям ЛДНР.

Интересно, что главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также считает, что не дав возможности проголосовать жителям Донбасса на выборах, Киев лишил их гражданства, потому Россия может заняться раздачей паспортов с чистым сердцем.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102598