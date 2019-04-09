Путин и Израиль, почему нужен стадион, кому платит НАТО

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Двадцать четвёртый выпуск

- Итоги первого тура президентских выборов на Украине;

- Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху;

- Правительство Венесуэлы прокомментировало нахождение российских военных на территории страны;

- Швейцарский ученый сообщил в своём докладе о фактах поддержки структурами НАТО радикальных организаций по всему миру;

- Хорошие новости.



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Заглянуть за кулисы мировой истории, узнать, как манипулируют обществом и каким должно быть справедливое мироустройство:



Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

Первая Мировая война ХХI века, Внутренний Предиктор СССР

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