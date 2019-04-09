Путин и Израиль, почему нужен стадион, кому платит НАТО
Концептуальные итоги недели. Двадцать четвёртый выпуск
- Итоги первого тура президентских выборов на Украине;
- Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху;
- Правительство Венесуэлы прокомментировало нахождение российских военных на территории страны;
- Швейцарский ученый сообщил в своём докладе о фактах поддержки структурами НАТО радикальных организаций по всему миру;
- Хорошие новости.
- Все подробности празднования Дня космонавтики 12-14 апреля на ВДНХ вы можете узнать на сайте https://poravkosmos.ru/
Заглянуть за кулисы мировой истории, узнать, как манипулируют обществом и каким должно быть справедливое мироустройство:
Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
Первая Мировая война ХХI века, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-izrail-pochemu-nuzhen-stadion-komu-platit-nato