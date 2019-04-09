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Путин и Израиль, почему нужен стадион, кому платит НАТО

08:17. 9 апреля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Двадцать четвёртый выпуск

- Итоги первого тура президентских выборов на Украине;
- Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху;
- Правительство Венесуэлы прокомментировало нахождение российских военных на территории страны;
- Швейцарский ученый сообщил в своём докладе о фактах поддержки структурами НАТО радикальных организаций по всему миру;
- Хорошие новости.

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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

Первая Мировая война ХХI века, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-izrail-pochemu-nuzhen-stadion-komu-platit-nato

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