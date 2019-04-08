Солнечный мальчик.

Елена Сергеевна Каменева в сороковые — шестидесятые годы прошлого века работала воспитателем, а затем и директором Барабинского детского дома. Те времена выдались весьма непростыми. Послевоенная разруха и голод накладывали свой мрачный отпечаток на быт воспитанников, и сотрудники приюта делали все возможное, чтобы скрасить жизнь детей, чьи родители сгинули в военной мясорубке. Основную часть воспитанников детского дома в те годы составляли ребятишки, эвакуированные из западных регионов СССР, подвергшихся оккупации, — Белоруссии, Украины и Прибалтики. Пережившие ужасы бомбежек и потери близких, они требовали к себе особого внимания.



В 1946 году в группу к Елене Сергеевне попал мальчик с виду шести-семи лет, который, как следовало из сопроводительных документов, был найден сотрудниками НКВД в лесах Западной Буковины. Ребенок не только ничего не знал о своих родителях, но даже не помнил своего имени. Поэтому по прибытию в детский дом его нарекли Димой Ивановым и определили к Каменевой в младшую группу.



Даже неопытная тогда Елена Сергеевна разглядела, насколько ее питомец отличался от своих сверстников. Первое, что заметила Каменева, — необычайно большой для семилетнего мальчика словарный запас и чистая речь. Иногда воспитателю казалось, что она

общается со взрослым образованным человеком. Дима Иванов охотно шел на контакт с сотрудниками приюта, но почему-то сторонился детей.



Мальчик любил животных, с удовольствием пересказывал книги Стивенсона, Верна, Уэлса, на удивление хорошо рисовал, лепил из глины и даже вышивал. Но больше всего Диму интересовал космос. Он с жадностью слушал рассказы о планетах и строении Солнечной системы и мог часами глядеть в ночное небо. Однако, как ни пыталась Елена Сергеевна расспросить Диму о его прошлой жизни, ничего вразумительного ответить ребенок не мог. Он сразу уходил в себя, и это его состояние, бывало, длилось по нескольку дней.



Случай на берегу реки



Как-то, после очередной попытки воспитательницы узнать о нем побольше, Дима исчез. Как семилетний ребенок смог покинуть детский дом, окруженный высоким забором, понять не мог никто. Немедленно были организованы поиски мальчика, в которых, кроме сотрудников и старших воспитанников детского дома, приняли участие милиционеры.



Вечерело, когда был осмотрен обширный участок прилегавшего к детскому дому перелеска, за которым протекала неглубокая река, а дальше следовали ржаные поля местного колхоза. Неожиданно в голове Елены Сергеевны возникла навязчивая, будто кем-то внушаемая мысль идти на запад, туда, где река уходит за косогор, словно кто-то невидимый гнал ее к тому месту. Пробежав с полкилометра, Каменева очутилась над невысоким песчаным обрывом. Она посмотрела вниз и обомлела: у самой кромки воды на камне стоял Дима, подняв руки вверх. Над ним вращался светящийся желтовато-лунным светом круг.



Придя через пару секунд в себя, Елена Сергеевна несколько раз окликнула мальчика. Дима никак не отреагировал на голос Каменевой, и тогда воспитательница, быстро сбежав по склону, направилась к мальчику. При ее приближении круг над Диминой головой ярко вспыхнул и погас, рассыпавшись фейерверком вокруг мальчика. Каменева коснулась плеча своего воспитанника и поняла, что ребенок спит.

Осторожно взяв мальчика, оказавшегося на удивление легким, на руки, Елена Сергеевна понесла его туда, откуда доносились голоса людей, продолжавших поиски...



Иванов висит в воздухе!



В тот раз Каменева никому не рассказала о том, при каких обстоятельствах обнаружила Диму. Утром следующего дня и сам мальчик не мог вспомнить всего, что с ним приключилось накануне. Ребенок выглядел бодрым, проявлял даже излишнюю активность, несмотря на то, что температура у него повысилась.



А вскоре о странностях мальчика стали судачить воспитанники детского дома. Из их рассказов Каменева узнала, что иногда по ночам от загадочного ребенка идет золотистый свет, а сам Дима, бывает, во сне бормочет на странном и смешном, как казалось соседям Иванова по комнате, языке. Оставаясь на дежурство, Елена Сергеевна частенько заходила к спящему Диме, однако ничего необычного не замечала.



Но однажды после отбоя к Каменевой прибежал один из соседей Димы и, задыхаясь от волнения, сообщил, что Иванов висит в воздухе над своей кроватью. Елена Сергеевна со свидетелем этого необычного явления пришла в спальню и обнаружила Диму, стоящим рядом с кроватью. Мальчик спал, а над его головой играло сияние, напоминавшее бледный лунный свет...



Чудесное воскрешение



В один из дней в зооуголке, куда частенько наведывался Дима, умерла всеобщая любимица — морская свинка по кличке Соня. Неподвижное тельце первым обнаружил сторож, который и сообщил об этом руководству детского дома. Весть о смерти животного быстро облетела всех воспитанников, которые вскоре, столпившись у дверей зоологического уголка, стали строить планы, как им похоронить любимого зверька. Вдруг сквозь толпу ребятишек протиснулся Дима. Он вошел в зооуго-лок, прикрыл за собой дверь, а через пару минут вернулся к детям. На руках, прижимая к груди, он нес Соню, которая испуганно смотрела по сторонам черными бусинами своих глаз и водила маленьким носом, жадно втягивая воздух. Радости детворы не было предела.

Чудесным образом ожившую морскую свинку до вечера не спускали с рук.

С этого события отношение воспитанников к Диме Иванову в корне изменилось. Дети перестали его чураться, стали звать Диму в свои игры и даже дали ему необычное имя: Солнечный мальчик.



Чудеса продолжаются



Тем временем необычные способности Димы с каждым днем проявлялись все сильнее. Так, если он «водил» в игре в прятки, то мог, не открывая глаз, назвать место, где спрятались остальные участники игры. Как-то у одной из воспитательниц пропал кошелек, в котором находились хлебные карточки на целый месяц. Убитой горем женщине Дима вдруг сообщил, что потерянную вещь ей следует искать в своем доме под столом. Вечером эта информация подтвердилась. Скорее всего, собираясь на работу, воспитательница случайно обронила драгоценный кошелек, который преспокойно дождался свою хозяйку, скрытый длинными полами скатерти.



В другой раз, когда один из воспитанников подвернул ногу, Дима вылечил мальчишку одними лишь прикосновениями своих рук к распухшей лодыжке. Позже исцеленный таким образом воспитанник рассказывал всем, какими горячими были тогда ладони у Димы, и как быстро прошла после прикосновений Солнечного мальчика боль в поврежденном участке ноги...



Первым полетит Юрий...



Незаметно пролетело лето 1946 года и наступила мягкая теплая осень. В школе при детском доме начались занятия, и Диму Иванова вначале определили в первый класс. Однако уже после первого урока удивленная и озадаченная учительница сообщила Каменевой, что ее подопечный своими знаниями намного превосходит сверстников, и потому будет учиться сразу в третьем классе.

Никто и никогда не видел, чтобы Дима сидел за учебниками и, несмотря на это, мальчик блестяще отвечал на уроках, поражая своими знаниями и старших ребят, и самих учителей.



Однажды он принялся рассказывать о том, как совсем уже скоро — через полтора десятка лет — люди начнут летать в космос, а вокруг Земли будет вращаться множество металлических шаров. Школьники подняли на смех Иванова. На вопрос же учительницы, кто первым полетит в космос, Дима ответил коротким словом: «Юрий»...



Следы теряются



В начале декабря в детский дом приехали трое человек: двое сотрудников районного Управления НКВД и один — в штатском, — который не представился. Гости объяснили директору, что у Димы Иванова нашлись родители и потому они должны забрать мальчика с собой.

Диму вышел провожать весь детский дом. Дети долго махали вслед удалявшемуся автомобилю, пока тот не скрылся за покрытым инеем перелеском. С того печального дня о Диме Иванове никто и никогда ничего не слышал.



Сергей КОЖУШКО

Тайны ХХ века

Источник:

Источник: https://salik.biz/articles/1860-solnechnyi-malchik.html