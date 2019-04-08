Главная » История, Мировоззрение

Итоги и уроки Крымской войны

14:55. 8 апреля 2019 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

163 года назад закончилась Крымская война, которую тогда называли «Восточной». По её итогам был заключен Парижский трактат. Конфликт не стал победоносным для России, но и нашим противникам он не принес желаемых результатов. Что на самом деле стояло за этим конфликтом?

Об этом в очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории».

Скачать аудио
Видео ВК

P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Сегодня мы поговорим о Крымской войне, а точнее о том, чем она закончилась. 30 марта 1856 года был заключен Парижский трактат, который подвел черту в Крымской войне, для нашего государства в принципе неудачной.

Что хотели наши противники? Лишить Россию выхода в теплое море. Трактат запретил империи иметь флот на Черном море, и проход через Босфор и Дарданеллы, таким образом, наши политические противники закупорили Россию.

Зачем была нужна эта война? Для того, чтобы остановить Россию. Но англичане не собирались ограничивать нас только в одном регионе. Это сейчас она называется Крымской, а до этого она называлась Восточной войной. И со всех сторон англичане и французы пытались покусывать, атаковать, взрывать Российскую империю.

Причины начала этой войны надуманные. Во-первых, Россия слишком хорошо воевала с турками. Во-вторых, турецкий султан решил отдать ключи от Храма Рождества Христова в Вифлееме в руки католиков. Россия высказывает дипломатический протест, вводит войска в Молдавию и Валахию. В ответ турецкий султан объявляет России войну. И когда адмирал Нахимов разгромил под Синопом турецкий флот, Англия, Франция и Сардинское королевство объявляют войну России. И, не смотря на то, что Россия проиграла эту войну, цели коалиции не были достигнуты.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/102526

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.И. Фурсов «Психоисторическая война». Часть I
... (впоследствии они будут финансировать и Крымскую войну, и революционное движение в России... войны как когда-то СССР переиграл итоги для России Первой мировой, то уроки... в XIX в. стала Крымская война – первая общезападная война против России. Ее результатом...
Война, которую Россия никогда не проигрывала
..., — но без колоссальных поражений. Уроки войны … учли, проведя на французский манер... займы и утратившей, в итоге, финансовую стабильность и внешнеполитическую ..., как в годы «победоносной» Крымской войны, что неудивительно, учитывая колоссальную разницу...
Информационная война против Суворова
...мнения, настроения, чувства и, в итоге, — на поведение противника». Здесь нужно... о первых проявлениях информационной войны во время Крымской войны 1853-1856 гг. Это... технологий пришёлся на Гражданскую войну, но первые уроки российские (российские ли?) ...
МНОГО РАЗ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ ИЛИ УРОКИ ИСТОРИИ.
... если знать исторические события. Крымская война 1853-1856 гг. Против России... вступить в войну его английские родственники. В итоге, война, проводимая преимущественно... держав на стороне Германии. Итоги войны. Все официально объявленные территориальные ...
Необычная война...Как Советский Союз победил самую сильную армию мира.
...Суворовым на подавление восстания. Возьмём Крымскую войну 1853–1856 годов. Как мы...нет необходимости напоминать об итогах Первой мировой войны, финал которой венчали Февральская... страница нашего прошлого – поучительный урок для нас. Возможно ли повторение...
Забытая победа России
...России приняли к сведению все уроки прошлого. Предстоящие «мероприятия» ...непосредственно через Петропавловск, то Крымская война стала отличным поводом убить всех... основными негативными для России итогами войны обычно подразумевается именно ограничение нашего...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>