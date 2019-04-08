Итоги и уроки Крымской войны

163 года назад закончилась Крымская война, которую тогда называли «Восточной». По её итогам был заключен Парижский трактат. Конфликт не стал победоносным для России, но и нашим противникам он не принес желаемых результатов. Что на самом деле стояло за этим конфликтом?

Об этом в очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории».

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P.S. Краткая текстовая версия от РИА ФАН:

Сегодня мы поговорим о Крымской войне, а точнее о том, чем она закончилась. 30 марта 1856 года был заключен Парижский трактат, который подвел черту в Крымской войне, для нашего государства в принципе неудачной. Что хотели наши противники? Лишить Россию выхода в теплое море. Трактат запретил империи иметь флот на Черном море, и проход через Босфор и Дарданеллы, таким образом, наши политические противники закупорили Россию. Зачем была нужна эта война? Для того, чтобы остановить Россию. Но англичане не собирались ограничивать нас только в одном регионе. Это сейчас она называется Крымской, а до этого она называлась Восточной войной. И со всех сторон англичане и французы пытались покусывать, атаковать, взрывать Российскую империю. Причины начала этой войны надуманные. Во-первых, Россия слишком хорошо воевала с турками. Во-вторых, турецкий султан решил отдать ключи от Храма Рождества Христова в Вифлееме в руки католиков. Россия высказывает дипломатический протест, вводит войска в Молдавию и Валахию. В ответ турецкий султан объявляет России войну. И когда адмирал Нахимов разгромил под Синопом турецкий флот, Англия, Франция и Сардинское королевство объявляют войну России. И, не смотря на то, что Россия проиграла эту войну, цели коалиции не были достигнуты.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102526