Невероятные везунчики и неудачники.

Есть на земном шаре люди, с которыми, казалось бы, играет шутки сама судьба. Им удается невероятным образом избегать серьезных опасностей, а порой они гибнут по вине нелепого случая. Хотя некоторые после многочисленных испытаний живут долго и счастливо… Парапсихологи полагают, что тут никак не может обойтись без вмешательства потусторонних сил.

7 фев­раля 1894 года в го­роде Коламбиа (США) должна была состояться казнь молодого человека по имени Уилл Первис. Его приговорили к повешению. Сам Первис утверждал, что его осудили несправедливо, и, услышав приговор, крикнул присяжным: «Я еще всех вас переживу!»

Когда на шею Уиллу надели петлю, то веревка неожиданно развязалась, и приговоренный просто упал в люк, оставшись живым и невредимым.

Казнь отложили, так как большинство собравшихся считали, что это вмешательство Божье. Ее перенесли на 2 декабря 1895 года, но незадолго до этой даты Первис сбежал из тюрьмы. В 1896 году он явился к властям с повинной, и казнь ему заменили на пожизненное заключение. А в 1898 году Первиса помиловали благодаря общественному мнению: люди не верили в его виновность! Наконец, в 1917 году некий Джозеф Бирд, находясь при смерти, признался в совершении преступления, за которое чуть не повесили Первиса…

Уилл Первис скончался 13 октября 1938 года. За три дня до этого умер последний из присяжных, осудивших его на казнь. Пророчество сбылось — Первис пережил своих судей!

Однако не зря говорят: от судьбы не уйдешь! Так, в 1976 году одного человека сбило машиной в Нью-Йорке. Он остался цел и невредим, но тут один из свидетелей происшествия посоветовал ему снова лечь под автомобиль, подсказав, что так можно заработать на страховке. Жертва ДТП последовала его совету. Не поставленная на тормоз машина меж тем начала двигаться и раздавила несчастного насмерть.

В 1983 году автомобиль 45-летнего неаполитанца Витторио Луиса во время урагана сдуло в реку. Ему удалось разбить окно и выбраться на берег. Но уже на суше на мужчину упало дерево и придавило его насмерть! В том же году жертвой урагана стал американский фабрикант Джордж Шварц. Во время разрушительной бури уцелела единственная стена фабричного здания, под которой он прятался. Шварц получил лишь легкие увечья. Выписавшись из больницы, он отправился осматривать разрушенное здание, зачем-то толкнул уцелевшую стену, и та упала на хозяина фабрики, убив его на месте.

Некий Якоб Ойлиг в 1996 году попытался покончить жизнь самоубийством. Он облил себя бензином и поджег, но, не выдержав сильной боли, прыгнул в водоем, чтобы сбить пламя. Поскольку Ойлиг не умел плавать, он тут же утонул…

В некоторых же случаях сама судьба, кажется, мешает человеку уйти из жизни. 25-летний шофер из Сан-Франциско Рамперт много раз пытался покончить с собой, и каждый раз его затея с треском проваливалась. Пистолет у виска дал осечку… Сунул голову в плиту, задумав задохнуться газом — но газ, как назло, именно в этот день отключили за неуплату…

Проглотил 70 таблеток снотворного — но в результате его лишь вырвало… Тогда Рамперт лег на рельсы перед поездом, однако тот успел затормозить… Отчаявшись, незадачливый самоубийца умудрился связать себе руки и ноги и сиганул в озеро. Но и тут «не повезло»: тонущего человека заметили рыбаки и вытащили из воды. Рамперт понял, что провидение против его планов, и больше не помышлял о суициде…

Поистине удивительна история учителя музыки из Хорватии Франа Селака. В 1962 году поезд, в котором он ехал, сошел с рельс, несколько раз перевернулся и упал в воду. 17 человек погибло. Селак сломал руку, но ему удалось доплыть до берега…

Год спустя Селак летел на самолете. На большой высоте произошла разгерметизация салона, оторвалась боковая дверь и мужчину вынесло за борт… Самолет разбился, а Селака нашли в стогу сена и отправили в госпиталь. Серьезных повреждений он не получил.

В 1966 году автобус, в котором ехал Селак, угодил в аварию. Четверо пассажиров погибли, но наш герой отделался легкими травмами.

В 1970 году во время поездки автомобиль Селака загорелся снаружи. Водитель выбрался из машины, чтобы потушить огонь, и тут она взорвалась… Селак не пострадал.

В 1973 году при очередной поездке из-за сбоя в топливной системе произошло новое возгорание, на этот раз внутри салона. У Селака сгорела часть волос на голове, только и всего…

В 1995 году мужчину сбил автобус. Результатом стал шок и легкие ушибы.

В 1996 году Селак ехал на автомобиле по горной дороге. Вдруг он увидел, что прямо на него мчится грузовик. Он успел свернуть к обрыву и на ходу выскочить из машины.

Но самое удивительное событие с Франком Селаком приключилось в 2003 году, когда ему было 74 года. Он впервые в жизни решил купить лотерейный билет и… выиграл миллион долларов! Может быть, судьба вознаградила его за успешно перенесенные испытания?

Маргарита Троицына