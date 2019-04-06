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Как управлять своим временем. Елена Андреева и Алексей Орлов

11:50. 6 апреля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Пространство Женщины. Как управлять своим временем.

Елена Андреева и Алексей Орлов

Современный мир практически полностью поглощает свободное время работающего человека. Как не стать заложником обстоятельств, найти в себе силы и возможности стать хозяином своего времени и своей жизни, поделился в этой программе Алексей Орлов – главный редактор Народного Славянского Радио.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4MoRhBGhheQ

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