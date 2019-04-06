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Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

09:44. 6 апреля 2019 Просмотров - 359 Нет комментариев Опубликовал:

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Американское издание The National Interest опубликовало материал, посвященный учебным стрельбам российской подводной лодки «Северодвинск». «ПолитРоссия» представляет перевод этой статьи.

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море. Залп был осуществлен от причальной стенки – таким образом эмитировалась реакция российских военных на неожиданное нападение противника. Раньше пуски с подводной лодки, пришвартованной к пирсу, были невозможны, так как в этом положении ряд агрегатов и систем не работает.

«Хитрый трюк российских подводников <…> Подводные лодки получили возможность стрелять из своего оружия еще быстрее, теперь им для этого необязательно выходить в открытое море. Но что еще более зловеще, теперь разведка противника не сможет понять, когда они готовятся к атаке», – пишут американские журналисты.

Если раньше выход подводных лодок в открытое море можно было трактовать как предупреждение неизбежности военных действий, то теперь замыслы противника практически невозможно разгадать заранее. 

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 «Учения показали, что подводная лодка, даже застигнутая врасплох, сможет эффективно выполнять свои боевые задачи. В будущем такие тренировки будут включены в программу обязательной боевой подготовки всех экипажей субмарин с крылатыми ракетами на борту», – рассказали российские эксперты.

«Калибр» с ядерной боевой частью, выпущенный «Северодвинском», – это дозвуковая крылатая ракета сухопутного нападения российского флота, похожая на американский «Томагавк». Базовая модель, перевозимая различными надводными кораблями и подводными лодками, имеет дальность полета от 1000 до 1500 км. Следующее поколение этих ракет «Калибр -М» будет иметь увеличенную дальность полета.

Для стрельбы из российских портов это слишком небольшое расстояние, чтобы нанести удар по континентальной части США, однако Западная Европа, Скандинавия и Япония находятся в пределах досягаемости этого оружия.

Как отметили американские эксперты, у подобного рода запусков есть один недостаток. Ракета, запущенная из фиксированного места, например, с пирса, рассекретит местоположение субмарины, что сделает ее уязвимой для ответной атаки.

Ранее «ПолитРоссия» приводила слова румынского эксперта Валентина Василеску, который рассказал про оригинальный способ транспортировки российских ракетных систем «Калибр» и «Циркон» в тыл противника.

Источник: https://politros.com/141684-fmerikanskie-smi-rasskazali-pro-khitryi-tryuk-rossii-s-kalibrami?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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