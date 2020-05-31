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Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2020

09:49. 31 мая 2020 163 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс жёстко ответил врагу, уничтожая позиции ВСУ по всему фронту

Донбасс жёстко ответил врагу, уничтожая позиции ВСУ по всему фронту | Русская весна

Руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов считает, что Владимир Зеленский недооценивает Республики Донбасса.

Нынешний президент повторяет линию поведения своего предшественника Петра Порошенко, и это является его роковой ошибкой. Донбасс, если надо, ответит не только словом, но и силой оружия.

Зеленский, по словам Муратова, лишь делает вид, что Киев выполняет мирные соглашения по Донбассу. Обстрелы территорий Республик продолжаются и по сей день. Стоит лишь открыть новостную ленту, и вы прочтете, что там был подрыв, там обстрел, там ранен мирный житель…

Зеленский заявил, что Донбасс попадает в «перспективные планы по децентрализации». Президент фактически подменил требования о закреплении особого статуса за ЛДНР, несмотря на то, что это черным по белому прописано в Минских соглашениях. Проще говоря, он пытается переиначить положения, закрепленные в документе.

Донбасс порядком устал от подобного поведения уже второго по счету украинского лидера. Шесть последних лет доказали, что Республики готовы защищать свое мнение и свободу силой оружия. Такое жесткое предупреждение делалось Киеву уже неоднократно.

Как заявил Муратов, свой выбор Республики уже сделали, поэтому «бесперспективные потуги Украины помешать этому влекут лишь слезы и кровь».

Как сообщала «Русская Весна», недавно главы ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность и отдали приказы армейцам открывать огонь на подавление огневых точек агрессора, с которых ведутся обстрелы Донбасса.

За последние полторы недели защитники Народных Республик уничтожили более десятка артиллерийских позиций ВСУ и нацбатальонов в ответ на удары с их стороны.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение

Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение | Русская весна

Руководитель блока организации проектов Общественной организации «Молодая Республика», куратор проекта Республиканского фестиваля творчества «Студенческая весна Донбасса», Человек Года — 2019 в номинации «Молодой лидер года», рассказала нашему изданию, почему она встала на сторону ДНР, а не Украины.

 — Яна, вы сегодня один из руководителей самой, пожалуй, известной молодежной организации ДНР — «Молодая Республика». Почему вы в 2014 году встали на сторону ДНР, а не Украины?

 — Я из славного города Снежное, оттуда, где находится легендарный мемориальный комплекс «Саур-Могила» — место славы, памяти, символ доблести, мужества, отваги и непокорности Донбасса, высшая точка Донецкого кряжа.

В это место с детских лет каждое 9 мая и 8 сентября мы с родителями приезжали отпраздновать День Победы и День освобождения Донбасса.

Помню эти дни как сейчас, именно там пропитывалась чувством любви к Родине и родному краю. Там происходили встречи с ветеранами, и каждый раз слушала историю из первых уст и могла задать вопросы, видела их слезы и боль в глазах, и видела радость и медали на груди. Видела огромное количество людей, ликование и истинное чувство уважения и гордости за подвиг нашего народа.

А в 2014 «Саур — Могила» вновь стала местом ожесточенных боев и тактически важной стратегической высотой. Уже обучаясь в Донецке на тот момент, нам после 26 мая студентам в ускоренном режиме начали закрывать сессии и отпускать домой. Я уехала в Снежное к семье.

А там уже шла война, 5 июня был бой возле КПП «Мариновка» и с этого дня обстрелы стали быть ежедневными. Мы уже начали различать, из чего и где стреляют. 15 июня украинская авиация в 7 часов утра сбросила две бомбы по центру города, одна попала в административное здание, вторая — в жилой дом.

Помню, как утром мы с родителями проснулись от ужасного звука и ударной волны. Сильное впечатление произвел спасенный маленький мальчик из-под завалов. После этого случая налеты украинской авиации стали частыми. Мы могли проснуться в 04:00 утра и бежать в бомбоубежище, а могли и в 1 час ночи. И не знали, что ждать дальше. Самые необходимые вещи, сложенные в сумки, теперь стояли у нас в коридоре.

17 июля произошло крушение малайзийского Boeing 777 в селе Грабово. Это рядом с нами. Было столько погибших и полное наше непонимание происходящего и страх.

В конце июля к нам переехали жить наши родственники из села Дмитровка, оно было занято украинцами, а в их дом было попадание снаряда. Они говорили о том, что украинцы вели себя как варвары — заходили в дома и крушили, забирая все, подвалы — уничтожили, и издевались над теми, кто не хотел оставлять свои дома.

Помню, как 21 августа в результате ожесточенных боев и обстрела обелиск Саур — Могила обрушился. Для меня этот день стал точкой невозврата. Именно тогда для меня пришло понимание значимости и любви к моему дому, земле, Родине. 28 августа Саур — Могила перешла под контроль ДНР и обстрелы пошли на спад.

С 2014 года почти 5 лет я не посещала Саур — Могилу, и только 22 июня 2019 года в День памяти и скорби вместе с командой «Молодой Республики» в 04:00 мы встретили рассвет, почтив память героев на легендарной высоте, нашей высоте. Это место всегда было знаковым и героическим, но теперь оно для меня еще более значимое, пропитанное энергетикой и историей уже нашей войной на Донбассе.

Вот так будучи обычной студенткой, увлекающейся историей, я быстро повзрослела и не смогла покинуть родную землю. В голове крутилась только одна фраза: «Когда-то они смогли защитить Родину, мы тоже должны».

 — Чем занимается «Молодая Республика»?

 — Это самая многочисленная молодежная организация Донецкой Народной Республики, активистами которой является молодежь от 14 до 35 лет. Представительства организации есть во всех городах и районах ДНР.

У нас примерно 7 направлений деятельности: медийное (проект «Инфошкола»); интеллектуально — образовательное («Что? Где? Когда?», «Квиз-плиз», Республиканский образовательный форум молодежи «МОРЕ» и другие); волонтерское (проект «Центр Добровльчество»); патриотическое (Бессмертный полк, акция «Это наша победа», «Ангелы», «Корабли памяти», «Свеча памяти», проект «Звезда Героя», «Лица победы»); спортивное направление; творческое (республиканский фестиваль «Студенческая весна Донбасса», проект «Арт-Таран», конкурс «Краса Донбасса»); политическое (Молодежный Парламент ДНР).

У меня в «Молодой Республике» есть собственный творческий проект (республиканский фестиваль творчества «Студенческая весна Донбасса»).

 — Сотрудничаете ли вы с российскими организациями? Как часто бываете в России?

 — С 2015 года я стала представителем молодежи и молодежной политики ДНР на фестивалях, форумах, саммитах в Российской Федерации как международного, так и всероссийского уровня.

С первого курса я стала активной участницей творческих программ университета, которые организовывалась профсоюзной организацией Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган — Барановского.

Во время общения со студентами из России и зародилась идея реализации такого проекта как «Студенческая весна». Инициатива была поддержана Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР.

Плотное сотрудничество началось с 2018 года в результате реализации проекта «Студенческая весна Донбасса» ведь поддержку, советы, рекомендации по организации данного проекта я получила у коллег из Российского союза молодежи, которые проводят «Российскую студенческую весну».

На Донбассе 16 высших учебных заведений с общим количеством обучающихся более 24 тысяч человек. И это огромная творческая сила нашего края. Именно тогда в 2018 году после первого проведенного фестиваля.

В 2018 году наша делегация в составе 10 человек в качестве гостей смогла принять участие во Всероссийской студенческой весне в Ставрополе.

А уже в 2019 году мы стали полноценными участниками Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми, привезли отдуда награды.

После получили приглашение участвовать в Международной студенческой весне стран БРИКС и ШОС в Ставрополе, где номер инструментального коллектива студентов «Etni Art Trio» вошел в тридцатку лучших номеров всего фестиваля, а наш Герман Рудницкий стал лауреатом и выступил на гала — концерте фестиваля (он же является автором гимна нашей организации).

Все ребята по сей день продолжают плечом к плечу помогать мне теперь не просто в реализации проекта, а в его развитии и открытии новой талантливой молодежи. А также в помощи детям. Мы часто организовываем концертные программы и мастер — классы для детей — инвалидов, детей из интерната, детского дома и прифронтовых районах.

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Александр Круглый, специально для «Русской Весны»

Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение | Русская весна
Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение | Русская весна
Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение | Русская весна
Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение | Русская весна

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ВСУ меняют тактику атак на Донбассе: Армия ЛНР раскрыла планы карателей и обещает возмездие

ВСУ меняют тактику атак на Донбассе: Армия ЛНР раскрыла планы карателей и обещает возмездие | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ с целью скрыть сосредоточение запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

Так, 29 мая боевики 30-й бригады ВСУ из 82-мм миномёта совершили целенаправленный обстрел патруля международных наблюдателей, осуществлявшего мониторинг режима прекращения огня, а также размещение вооружения в районе н. п. Золотое.

И это далеко не первый вопиющий случай преступных действий боевиков 30-й бригады, подвергающий жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности. Как мы уже сообщали ранее, в районе н. п. Золотое, по приказу командира данного соединения Гараза, преступники пытались атаковать патруль ОБСЕ, используя ударный дрон с зарядом ВОГ-25.

По счастливой случайности, в обоих случаях наблюдателям удалось вовремя убыть из зоны поражения и избежать жертв.

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Кроме того, мы продолжаем фиксировать активизацию средств РЭБ ВСУ в районах н. п. Светлодарск и Золотое, где манёвренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе БЛА СММ ОБСЕ, в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад ВСУ.

Подобными провокациями в отношении международных наблюдателей украинская сторона открыто демонстрирует своё нежелание выполнять Минские соглашения, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества.

Наряду с вышеизложенным, командование 30-й бригады продолжает цинично скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших военнослужащих, гибель которых в подавляющем большинстве случаев связана с подрывами на собственных минах.

Так, по приказу командира 1-го батальона 30-й бригады Кибальникова, боевики осуществляли установку минно-взрывных заграждений в районе н. п. Катериновка.

Выделенная для доставки противопехотных мин группа, во главе с младшим сержантом Савеном, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования, употребила спиртные напитки. Сбившись с пути, военнослужащие зашли в зону ответственности соседней роты, где младший сержант Савен подорвался на мине ПМН-2.

С оторванной стопой, в тяжёлом состоянии, боевика доставили в госпиталь г. Северодонецк.

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По данным нашей разведки, в связи с поступившим докладом от оперативного отдела СБУ в Луганской области о низкой укомплектованности личным составом и критическом состоянии воинской дисциплины в подразделениях 25-й бригады ВСУ, в соединение прибыла комплексная комиссия штаба «ООС» во главе с начальником штаба карательной операции Кидонь.

В ходе работы комиссия выявила отсутствие 38 военнослужащих, самовольно оставивших часть, о которых командир Зенченко донесение не представлял. Кроме того, при проверке состояния боевой готовности бригады комиссия вскрыла отсутствие боевых документов, в том числе решения командира на боевое применение, а также рабочих карт во 2-м и 3-м батальоне.

По итогам работы начальник штаба ООС Кидонь приказал направить материалы разбирательств в прокуратуру для возбуждения уголовного дела на командира бригады Зенченко , допустившего подрыв боевой готовности соединения, а начальника штаба бригады отстранить от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, проверка боеспособности соединения не обошлась без последствий и для мирного населения. Так, командир 2-го батальона, для сокращения времени прибытия подразделений в район боевого применения, направил тяжёлую технику напрямую через огороды жителей и фермерские сельхозугодия н. п. Счастье. Райадминистрация оценила причинённый ущерб в 352 тысячи гривен.

Командование ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. В этих целях командование ОТГ «Север» направило в зону ответственности 25-й бригады ВСУ два расчёта БЛА, прошедших переподготовку по корректировке артиллерийского огня на базе 184-го учебного Центра ВСУ во Львовской области.

Во взаимодействии со спецгруппой 8-го полка ССО, о которых мы сообщали ранее, расчётам поставлена задача обеспечить провокационные обстрелы жилых районов н. п. Республики, с целью провоцирования ответного огня со стороны НМ. Кроме того, операторы БЛА должны осуществлять видеофиксацию работы снайперских пар, в задачу которых входит совершение обстрелов военнослужащих и мирных жителей. Кадры которых сотрудники 72-го Центра ИПСО планируют распространить через подконтрольные СМИ и социальные сети для обвинения НМ.

Хотим напомнить украинским военнослужащим о неотвратимости возмездия, ни один ваш выстрел не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону Республики пулю вас ждет соизмеримый ответ.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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