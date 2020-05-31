Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2020
- 08:00 Донбасс жёстко ответил врагу, уничтожая позиции ВСУ по всему фронту.
- 03:30 Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение.
- 03:00 ВСУ меняют тактику атак на Донбассе: Армия ЛНР раскрыла планы карателей и обещает возмездие.
Донбасс жёстко ответил врагу, уничтожая позиции ВСУ по всему фронту
Руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов считает, что Владимир Зеленский недооценивает Республики Донбасса.
Нынешний президент повторяет линию поведения своего предшественника Петра Порошенко, и это является его роковой ошибкой. Донбасс, если надо, ответит не только словом, но и силой оружия.
Зеленский, по словам Муратова, лишь делает вид, что Киев выполняет мирные соглашения по Донбассу. Обстрелы территорий Республик продолжаются и по сей день. Стоит лишь открыть новостную ленту, и вы прочтете, что там был подрыв, там обстрел, там ранен мирный житель…
Зеленский заявил, что Донбасс попадает в «перспективные планы по децентрализации». Президент фактически подменил требования о закреплении особого статуса за ЛДНР, несмотря на то, что это черным по белому прописано в Минских соглашениях. Проще говоря, он пытается переиначить положения, закрепленные в документе.
Донбасс порядком устал от подобного поведения уже второго по счету украинского лидера. Шесть последних лет доказали, что Республики готовы защищать свое мнение и свободу силой оружия. Такое жесткое предупреждение делалось Киеву уже неоднократно.
Как заявил Муратов, свой выбор Республики уже сделали, поэтому «бесперспективные потуги Украины помешать этому влекут лишь слезы и кровь».
Как сообщала «Русская Весна», недавно главы ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность и отдали приказы армейцам открывать огонь на подавление огневых точек агрессора, с которых ведутся обстрелы Донбасса.
За последние полторы недели защитники Народных Республик уничтожили более десятка артиллерийских позиций ВСУ и нацбатальонов в ответ на удары с их стороны.
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Бои на Саур-Могиле стали для меня точкой невозврата — мнение
Руководитель блока организации проектов Общественной организации «Молодая Республика», куратор проекта Республиканского фестиваля творчества «Студенческая весна Донбасса», Человек Года — 2019 в номинации «Молодой лидер года», рассказала нашему изданию, почему она встала на сторону ДНР, а не Украины.
— Яна, вы сегодня один из руководителей самой, пожалуй, известной молодежной организации ДНР — «Молодая Республика». Почему вы в 2014 году встали на сторону ДНР, а не Украины?
— Я из славного города Снежное, оттуда, где находится легендарный мемориальный комплекс «Саур-Могила» — место славы, памяти, символ доблести, мужества, отваги и непокорности Донбасса, высшая точка Донецкого кряжа.
В это место с детских лет каждое 9 мая и 8 сентября мы с родителями приезжали отпраздновать День Победы и День освобождения Донбасса.
Помню эти дни как сейчас, именно там пропитывалась чувством любви к Родине и родному краю. Там происходили встречи с ветеранами, и каждый раз слушала историю из первых уст и могла задать вопросы, видела их слезы и боль в глазах, и видела радость и медали на груди. Видела огромное количество людей, ликование и истинное чувство уважения и гордости за подвиг нашего народа.
А в 2014 «Саур — Могила» вновь стала местом ожесточенных боев и тактически важной стратегической высотой. Уже обучаясь в Донецке на тот момент, нам после 26 мая студентам в ускоренном режиме начали закрывать сессии и отпускать домой. Я уехала в Снежное к семье.
А там уже шла война, 5 июня был бой возле КПП «Мариновка» и с этого дня обстрелы стали быть ежедневными. Мы уже начали различать, из чего и где стреляют. 15 июня украинская авиация в 7 часов утра сбросила две бомбы по центру города, одна попала в административное здание, вторая — в жилой дом.
Помню, как утром мы с родителями проснулись от ужасного звука и ударной волны. Сильное впечатление произвел спасенный маленький мальчик из-под завалов. После этого случая налеты украинской авиации стали частыми. Мы могли проснуться в 04:00 утра и бежать в бомбоубежище, а могли и в 1 час ночи. И не знали, что ждать дальше. Самые необходимые вещи, сложенные в сумки, теперь стояли у нас в коридоре.
17 июля произошло крушение малайзийского Boeing 777 в селе Грабово. Это рядом с нами. Было столько погибших и полное наше непонимание происходящего и страх.
В конце июля к нам переехали жить наши родственники из села Дмитровка, оно было занято украинцами, а в их дом было попадание снаряда. Они говорили о том, что украинцы вели себя как варвары — заходили в дома и крушили, забирая все, подвалы — уничтожили, и издевались над теми, кто не хотел оставлять свои дома.
Помню, как 21 августа в результате ожесточенных боев и обстрела обелиск Саур — Могила обрушился. Для меня этот день стал точкой невозврата. Именно тогда для меня пришло понимание значимости и любви к моему дому, земле, Родине. 28 августа Саур — Могила перешла под контроль ДНР и обстрелы пошли на спад.
С 2014 года почти 5 лет я не посещала Саур — Могилу, и только 22 июня 2019 года в День памяти и скорби вместе с командой «Молодой Республики» в 04:00 мы встретили рассвет, почтив память героев на легендарной высоте, нашей высоте. Это место всегда было знаковым и героическим, но теперь оно для меня еще более значимое, пропитанное энергетикой и историей уже нашей войной на Донбассе.
Вот так будучи обычной студенткой, увлекающейся историей, я быстро повзрослела и не смогла покинуть родную землю. В голове крутилась только одна фраза: «Когда-то они смогли защитить Родину, мы тоже должны».
— Чем занимается «Молодая Республика»?
— Это самая многочисленная молодежная организация Донецкой Народной Республики, активистами которой является молодежь от 14 до 35 лет. Представительства организации есть во всех городах и районах ДНР.
У нас примерно 7 направлений деятельности: медийное (проект «Инфошкола»); интеллектуально — образовательное («Что? Где? Когда?», «Квиз-плиз», Республиканский образовательный форум молодежи «МОРЕ» и другие); волонтерское (проект «Центр Добровльчество»); патриотическое (Бессмертный полк, акция «Это наша победа», «Ангелы», «Корабли памяти», «Свеча памяти», проект «Звезда Героя», «Лица победы»); спортивное направление; творческое (республиканский фестиваль «Студенческая весна Донбасса», проект «Арт-Таран», конкурс «Краса Донбасса»); политическое (Молодежный Парламент ДНР).
У меня в «Молодой Республике» есть собственный творческий проект (республиканский фестиваль творчества «Студенческая весна Донбасса»).
— Сотрудничаете ли вы с российскими организациями? Как часто бываете в России?
— С 2015 года я стала представителем молодежи и молодежной политики ДНР на фестивалях, форумах, саммитах в Российской Федерации как международного, так и всероссийского уровня.
С первого курса я стала активной участницей творческих программ университета, которые организовывалась профсоюзной организацией Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган — Барановского.
Во время общения со студентами из России и зародилась идея реализации такого проекта как «Студенческая весна». Инициатива была поддержана Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР.
Плотное сотрудничество началось с 2018 года в результате реализации проекта «Студенческая весна Донбасса» ведь поддержку, советы, рекомендации по организации данного проекта я получила у коллег из Российского союза молодежи, которые проводят «Российскую студенческую весну».
На Донбассе 16 высших учебных заведений с общим количеством обучающихся более 24 тысяч человек. И это огромная творческая сила нашего края. Именно тогда в 2018 году после первого проведенного фестиваля.
В 2018 году наша делегация в составе 10 человек в качестве гостей смогла принять участие во Всероссийской студенческой весне в Ставрополе.
А уже в 2019 году мы стали полноценными участниками Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми, привезли отдуда награды.
После получили приглашение участвовать в Международной студенческой весне стран БРИКС и ШОС в Ставрополе, где номер инструментального коллектива студентов «Etni Art Trio» вошел в тридцатку лучших номеров всего фестиваля, а наш Герман Рудницкий стал лауреатом и выступил на гала — концерте фестиваля (он же является автором гимна нашей организации).
Все ребята по сей день продолжают плечом к плечу помогать мне теперь не просто в реализации проекта, а в его развитии и открытии новой талантливой молодежи. А также в помощи детям. Мы часто организовываем концертные программы и мастер — классы для детей — инвалидов, детей из интерната, детского дома и прифронтовых районах.
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Александр Круглый, специально для «Русской Весны»
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ВСУ меняют тактику атак на Донбассе: Армия ЛНР раскрыла планы карателей и обещает возмездие
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ с целью скрыть сосредоточение запрещённого Минскими соглашениями вооружения.
Так, 29 мая боевики 30-й бригады ВСУ из 82-мм миномёта совершили целенаправленный обстрел патруля международных наблюдателей, осуществлявшего мониторинг режима прекращения огня, а также размещение вооружения в районе н. п. Золотое.
И это далеко не первый вопиющий случай преступных действий боевиков 30-й бригады, подвергающий жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности. Как мы уже сообщали ранее, в районе н. п. Золотое, по приказу командира данного соединения Гараза, преступники пытались атаковать патруль ОБСЕ, используя ударный дрон с зарядом ВОГ-25.
По счастливой случайности, в обоих случаях наблюдателям удалось вовремя убыть из зоны поражения и избежать жертв.
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Кроме того, мы продолжаем фиксировать активизацию средств РЭБ ВСУ в районах н. п. Светлодарск и Золотое, где манёвренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе БЛА СММ ОБСЕ, в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад ВСУ.
Подобными провокациями в отношении международных наблюдателей украинская сторона открыто демонстрирует своё нежелание выполнять Минские соглашения, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества.
Наряду с вышеизложенным, командование 30-й бригады продолжает цинично скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших военнослужащих, гибель которых в подавляющем большинстве случаев связана с подрывами на собственных минах.
Так, по приказу командира 1-го батальона 30-й бригады Кибальникова, боевики осуществляли установку минно-взрывных заграждений в районе н. п. Катериновка.
Выделенная для доставки противопехотных мин группа, во главе с младшим сержантом Савеном, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования, употребила спиртные напитки. Сбившись с пути, военнослужащие зашли в зону ответственности соседней роты, где младший сержант Савен подорвался на мине ПМН-2.
С оторванной стопой, в тяжёлом состоянии, боевика доставили в госпиталь г. Северодонецк.
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По данным нашей разведки, в связи с поступившим докладом от оперативного отдела СБУ в Луганской области о низкой укомплектованности личным составом и критическом состоянии воинской дисциплины в подразделениях 25-й бригады ВСУ, в соединение прибыла комплексная комиссия штаба «ООС» во главе с начальником штаба карательной операции Кидонь.
В ходе работы комиссия выявила отсутствие 38 военнослужащих, самовольно оставивших часть, о которых командир Зенченко донесение не представлял. Кроме того, при проверке состояния боевой готовности бригады комиссия вскрыла отсутствие боевых документов, в том числе решения командира на боевое применение, а также рабочих карт во 2-м и 3-м батальоне.
По итогам работы начальник штаба ООС Кидонь приказал направить материалы разбирательств в прокуратуру для возбуждения уголовного дела на командира бригады Зенченко , допустившего подрыв боевой готовности соединения, а начальника штаба бригады отстранить от выполнения служебных обязанностей.
Кроме того, проверка боеспособности соединения не обошлась без последствий и для мирного населения. Так, командир 2-го батальона, для сокращения времени прибытия подразделений в район боевого применения, направил тяжёлую технику напрямую через огороды жителей и фермерские сельхозугодия н. п. Счастье. Райадминистрация оценила причинённый ущерб в 352 тысячи гривен.
Командование ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. В этих целях командование ОТГ «Север» направило в зону ответственности 25-й бригады ВСУ два расчёта БЛА, прошедших переподготовку по корректировке артиллерийского огня на базе 184-го учебного Центра ВСУ во Львовской области.
Во взаимодействии со спецгруппой 8-го полка ССО, о которых мы сообщали ранее, расчётам поставлена задача обеспечить провокационные обстрелы жилых районов н. п. Республики, с целью провоцирования ответного огня со стороны НМ. Кроме того, операторы БЛА должны осуществлять видеофиксацию работы снайперских пар, в задачу которых входит совершение обстрелов военнослужащих и мирных жителей. Кадры которых сотрудники 72-го Центра ИПСО планируют распространить через подконтрольные СМИ и социальные сети для обвинения НМ.
Хотим напомнить украинским военнослужащим о неотвратимости возмездия, ни один ваш выстрел не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону Республики пулю вас ждет соизмеримый ответ.
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