Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2020

Руководитель блока организации проектов Общественной организации «Молодая Республика», куратор проекта Республиканского фестиваля творчества «Студенческая весна Донбасса», Человек Года — 2019 в номинации «Молодой лидер года», рассказала нашему изданию, почему она встала на сторону ДНР, а не Украины.

— Яна, вы сегодня один из руководителей самой, пожалуй, известной молодежной организации ДНР — «Молодая Республика». Почему вы в 2014 году встали на сторону ДНР, а не Украины?

— Я из славного города Снежное, оттуда, где находится легендарный мемориальный комплекс «Саур-Могила» — место славы, памяти, символ доблести, мужества, отваги и непокорности Донбасса, высшая точка Донецкого кряжа.

В это место с детских лет каждое 9 мая и 8 сентября мы с родителями приезжали отпраздновать День Победы и День освобождения Донбасса.

Помню эти дни как сейчас, именно там пропитывалась чувством любви к Родине и родному краю. Там происходили встречи с ветеранами, и каждый раз слушала историю из первых уст и могла задать вопросы, видела их слезы и боль в глазах, и видела радость и медали на груди. Видела огромное количество людей, ликование и истинное чувство уважения и гордости за подвиг нашего народа.

А в 2014 «Саур — Могила» вновь стала местом ожесточенных боев и тактически важной стратегической высотой. Уже обучаясь в Донецке на тот момент, нам после 26 мая студентам в ускоренном режиме начали закрывать сессии и отпускать домой. Я уехала в Снежное к семье.

А там уже шла война, 5 июня был бой возле КПП «Мариновка» и с этого дня обстрелы стали быть ежедневными. Мы уже начали различать, из чего и где стреляют. 15 июня украинская авиация в 7 часов утра сбросила две бомбы по центру города, одна попала в административное здание, вторая — в жилой дом.

Помню, как утром мы с родителями проснулись от ужасного звука и ударной волны. Сильное впечатление произвел спасенный маленький мальчик из-под завалов. После этого случая налеты украинской авиации стали частыми. Мы могли проснуться в 04:00 утра и бежать в бомбоубежище, а могли и в 1 час ночи. И не знали, что ждать дальше. Самые необходимые вещи, сложенные в сумки, теперь стояли у нас в коридоре.

17 июля произошло крушение малайзийского Boeing 777 в селе Грабово. Это рядом с нами. Было столько погибших и полное наше непонимание происходящего и страх.

В конце июля к нам переехали жить наши родственники из села Дмитровка, оно было занято украинцами, а в их дом было попадание снаряда. Они говорили о том, что украинцы вели себя как варвары — заходили в дома и крушили, забирая все, подвалы — уничтожили, и издевались над теми, кто не хотел оставлять свои дома.

Помню, как 21 августа в результате ожесточенных боев и обстрела обелиск Саур — Могила обрушился. Для меня этот день стал точкой невозврата. Именно тогда для меня пришло понимание значимости и любви к моему дому, земле, Родине. 28 августа Саур — Могила перешла под контроль ДНР и обстрелы пошли на спад.

С 2014 года почти 5 лет я не посещала Саур — Могилу, и только 22 июня 2019 года в День памяти и скорби вместе с командой «Молодой Республики» в 04:00 мы встретили рассвет, почтив память героев на легендарной высоте, нашей высоте. Это место всегда было знаковым и героическим, но теперь оно для меня еще более значимое, пропитанное энергетикой и историей уже нашей войной на Донбассе.

Вот так будучи обычной студенткой, увлекающейся историей, я быстро повзрослела и не смогла покинуть родную землю. В голове крутилась только одна фраза: «Когда-то они смогли защитить Родину, мы тоже должны».

— Чем занимается «Молодая Республика»?

— Это самая многочисленная молодежная организация Донецкой Народной Республики, активистами которой является молодежь от 14 до 35 лет. Представительства организации есть во всех городах и районах ДНР.

У нас примерно 7 направлений деятельности: медийное (проект «Инфошкола»); интеллектуально — образовательное («Что? Где? Когда?», «Квиз-плиз», Республиканский образовательный форум молодежи «МОРЕ» и другие); волонтерское (проект «Центр Добровльчество»); патриотическое (Бессмертный полк, акция «Это наша победа», «Ангелы», «Корабли памяти», «Свеча памяти», проект «Звезда Героя», «Лица победы»); спортивное направление; творческое (республиканский фестиваль «Студенческая весна Донбасса», проект «Арт-Таран», конкурс «Краса Донбасса»); политическое (Молодежный Парламент ДНР).

У меня в «Молодой Республике» есть собственный творческий проект (республиканский фестиваль творчества «Студенческая весна Донбасса»).

— Сотрудничаете ли вы с российскими организациями? Как часто бываете в России?

— С 2015 года я стала представителем молодежи и молодежной политики ДНР на фестивалях, форумах, саммитах в Российской Федерации как международного, так и всероссийского уровня.

С первого курса я стала активной участницей творческих программ университета, которые организовывалась профсоюзной организацией Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган — Барановского.

Во время общения со студентами из России и зародилась идея реализации такого проекта как «Студенческая весна». Инициатива была поддержана Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР.

Плотное сотрудничество началось с 2018 года в результате реализации проекта «Студенческая весна Донбасса» ведь поддержку, советы, рекомендации по организации данного проекта я получила у коллег из Российского союза молодежи, которые проводят «Российскую студенческую весну».

На Донбассе 16 высших учебных заведений с общим количеством обучающихся более 24 тысяч человек. И это огромная творческая сила нашего края. Именно тогда в 2018 году после первого проведенного фестиваля.

В 2018 году наша делегация в составе 10 человек в качестве гостей смогла принять участие во Всероссийской студенческой весне в Ставрополе.

А уже в 2019 году мы стали полноценными участниками Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми, привезли отдуда награды.

После получили приглашение участвовать в Международной студенческой весне стран БРИКС и ШОС в Ставрополе, где номер инструментального коллектива студентов «Etni Art Trio» вошел в тридцатку лучших номеров всего фестиваля, а наш Герман Рудницкий стал лауреатом и выступил на гала — концерте фестиваля (он же является автором гимна нашей организации).

Все ребята по сей день продолжают плечом к плечу помогать мне теперь не просто в реализации проекта, а в его развитии и открытии новой талантливой молодежи. А также в помощи детям. Мы часто организовываем концертные программы и мастер — классы для детей — инвалидов, детей из интерната, детского дома и прифронтовых районах.

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Александр Круглый, специально для «Русской Весны»