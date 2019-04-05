Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, набравший в первом туре президентских выборов 30,24%, не боится дебатов.

Об этом заявил его советник, экс-член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

«Но есть общественный запрос, требования людей, и Владимир реагирует на то, чего хотят люди. Он хочет услышать людей, что их волнует больше всего, и дать ответы на эти вопросы, и подтвердить в очередной раз, что он не боится этих дебатов», — заявил Рябошапка.

Он ещё раз подчеркнул, что Зеленскому не о чем говорить с Петром Порошенко, поскольку последний за минувшие пять лет сказал всё, что мог.

Помощник Зеленского отметил, что, если кто-то хочет оценить дела Порошенко, он мог бы посмотреть, что было выполнено из его предвыборной программы 2014 года.

Ранее в этот же день Порошенко, набравший в первом туре президентских выборов 15,95%, призвал Зеленского идти на дебаты и не ставить при этом условий.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийский». Он заявил, что «дает на размышления 24 часа».

Петр Порошенко отметил, что закон предполагает другие условия проведения дебатов, однако согласился на дискуссию на стадионе.

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