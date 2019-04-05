Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2019
- 09:21 Зеленский сдал анализы под прицелом камер (ВИДЕО).
- 08:43 В штабе Зеленского заверили, что их кандидат дебатов не боится.
- 08:04 Порошенко записал новое обращение к Зеленскому.
- 06:28 Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» (ВИДЕО).
- 02:41 Myжицкий мyжик oтвeчaeт.
- 01:00 Зеленский провёл «безукоризненно честную кампанию», а Порошенко нарушает закон, — Аваков.
- 00:22 Зеленский и опасное видео о заднем приводе.
- Вчера 23:06 В ДНР прошло совещание по вопросам подготовки кадров для потребностей производства.
- Вчера 22:17 Зеленский избегает независимого анализа на наркотики, — штаб Порошенко.
- Вчера 21:57 Побеждаешь? Не включай заднюю.
Зеленский сдал анализы под прицелом камер (ВИДЕО)
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский к 8 утра пятницы, 5 апреля, приехал в медицинский диагностический центр Eurolab в Киеве сдавать анализы.
Напомним, идея пройти медицинское обследование, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов», принадлежит именно Зеленскому.
Вчера кандидаты весь день решали, в какой именно лаборатории они будут сдавать анализы: предложенная действующим президентом Порошенко медицинская часть НСК «Олимпийский» не устроила Зеленского, так как, по его словам, лаборатория может быть заангажирована.
Порошенко, в свою очередь, не понравился вариант «Евролаба». Поэтому сдача анализов сегодня проходит на разных площадках.
Напомним, вчера ЦИК Украины завершила обработку всех электронных протоколов комиссий по выборам президента страны. В первом туре Владимир Зеленский набрал 30,24%, Петр Порошенко — 15,95%, Юлия Тимошенко — 13,40%.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В штабе Зеленского заверили, что их кандидат дебатов не боится
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, набравший в первом туре президентских выборов 30,24%, не боится дебатов.
Об этом заявил его советник, экс-член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.
«Но есть общественный запрос, требования людей, и Владимир реагирует на то, чего хотят люди. Он хочет услышать людей, что их волнует больше всего, и дать ответы на эти вопросы, и подтвердить в очередной раз, что он не боится этих дебатов», — заявил Рябошапка.
Он ещё раз подчеркнул, что Зеленскому не о чем говорить с Петром Порошенко, поскольку последний за минувшие пять лет сказал всё, что мог.
Помощник Зеленского отметил, что, если кто-то хочет оценить дела Порошенко, он мог бы посмотреть, что было выполнено из его предвыборной программы 2014 года.
Ранее в этот же день Порошенко, набравший в первом туре президентских выборов 15,95%, призвал Зеленского идти на дебаты и не ставить при этом условий.
Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийский». Он заявил, что «дает на размышления 24 часа».
Петр Порошенко отметил, что закон предполагает другие условия проведения дебатов, однако согласился на дискуссию на стадионе.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко записал новое обращение к Зеленскому
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» (ВИДЕО)
Итак, Порошенко, похоже, перехватил инициативу в игре под названием «предвыборные дебаты» и гоняет мяч по своей стороне поля, будто издеваясь над Владимиром Зеленским.
Так, в видеообращении на своей странице в соцсети он призвал соперника «быть мужиком», «никем не прикрываться» и явиться всё же на дебаты.
«Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты — это не страшно», — заявил Порошенко, добавив, что не раз «принимал вызовы» от политических оппонентов и «сильных врагов».
Учитывая, что идея дебатов на стадионе принадлежала Зеленскому, вызов бросал именно он, предлагая Порошенко играть на совершенно незнакомом поле по несуществующим правилам, а Порошенко раздумывал и сомневался, теперешняя ситуация выглядит забавно.
«Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион, я жду», — заключил Порошенко.
Как сообщала «Русская Весна», вчера соперники весь день мучительно выясняли, где же сдавать анализы и кто должен извиниться за что.
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Myжицкий мyжик oтвeчaeт
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Зеленский провёл «безукоризненно честную кампанию», а Порошенко нарушает закон, — Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал имена кандидатов на пост президента, которые вели себя на выборах честно.
Это Гриценко, Ляшко и Зеленский, заявил Аваков во время прямого эфира «Право на власть».
«Эти кандидаты провели безукоризненно честную кампанию. Только эти люди не применяли схем обмана, что очень важно», — заявил Аваков и призвал «отдать им должное». При этом он добавил, что обмениваясь видеобращениями, кандидаты Зеленский и Порошенко уже нарушают избирательное законодательство.
Кроме того, Аваков заверил, что правоохранители смогут обеспечить безопасность в ходе проведения дебатов на территории НСК «Олимпийский».
«Мы, безусловно, обеспечим порядок. Мы проходили и финал Лиги чемпионов, и матчи сборной… Мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах, в том числе, и на дебатах», — сказал Аваков.
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Зеленский и опасное видео о заднем приводе
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В ДНР прошло совещание по вопросам подготовки кадров для потребностей производства
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленский избегает независимого анализа на наркотики, — штаб Порошенко
В штабе Петра Порошенко заявили, что Владимир Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики, так как настаивает на проведении анализов в клинике своего сторонника как кандидата в президенты. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Facebook штаба.
Там отметили, что делиться анализами со своими сторонниками — безусловное право Зеленского.
«Но следует учитывать, что владелец лаборатории Евролаб Андрей Пальчевский является политически ангажированной „звездой“ каналов Виктора Медвечдчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии Владимиру Зеленскому. Все это означает, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа», — говорится в сообщении.
В штабе Порошенко подчеркивают, что смысл медицинской экспертизы заключается в ее объективности, беспристрастности и доверии со стороны общества.
«Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский», — заявили в штабе.
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Побеждаешь? Не включай заднюю
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Зеленский с утра зашел поссать.
Порошенко сказал: “будь мужиком, ссы на колесо самолета как я”
(где то я уже это видел )
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Признаться, я голову ломал на тему, как же Порошенко с такими деньжищами вывернется из положения.
То ли отправит все войска против крымского хана, который безобразничает на изюмском шляхе. То ли все будут ловить демонов и самозванцев, а в это время он “дернет” в другое пространство.
Оказалось все гораздо проще.
Нужно важно , растянуто, заплетающимся языком сказать:
- ” Я-Я -а-а-а-а у-у-хо-жу ”
И тут сбегаются все журналисты и спрашивают :
- ” ху-из мистер Зеленский ? ”
И все дела
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На дебаты Зеленского и Порошенко уже заказывают билеты иностранцы…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=uiauSzX2W_Q