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“Крабовая мафия” уже подготовила свой видео-ответ Москве!

02:38. 5 апреля 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Суть проблемы подробно освещена здесь

Прежде чем читатель начнёт просмотр очень качественно снятого и очень умело смонтированного видеоролика (он в самом низу), я напомню слова одного еврея, много лет руководившего Сбербанком России — Германа Грефа. 

          

Выступая в 2012 году в Санкт-Петербурге перед коллегами на Международном экономическом форуме, посвящённом "выходу из управленческого тупика", он рассказал о том, кто и как формирует в России общественное мнение, но главное, Греф раскрыл тогда секрет, что информация во всех СМИ (и в наших, и в зарубежных) обязательно подаётся народу дозировано и фрагментарно, чтобы народ знал только то, что ему положено знать, и понимал только то, что ему положено понимать. Для этого записанные на плёнку слова и мысли людей, а также изображения различных событий буквально выстригаются из потока специально обученными людьми, затем они складываются в нужной последовательности и в таком смысловом порядке, чтобы полученная таким образом информационная стряпня (называемая "ПРАВДОЙ"!) оказывала на сознание людей нужное управленцам воздействие. 

Все наши НОВОСТИ, распространяемые по всем теле- и радиоканалам страны подготавливаются именно по такой методике. И все управленцы знают, что народом, страной можно управлять только так, подавая информацию фрагментарно, причём в нужной последовательности и обязательно дозировано. 

А тут, представляете, наша "крабовая мафия" решила использовать эту же методику, чтобы с помощью своего видеоролика "поездить по ушам" высшему руководству страны!!! Всё то, что рассказал Греф об информационных технологиях, они применили при создании своего ответного фильма: "Вся правда о крабах!"

Господа, вы рамсы попутали?!  

40 тонн камчатского краба — это 1 миллион долларов США. Ежегодный вылов краба по квотам Роскомрыболовства составляет 80 тысяч тонн — это 2 миллиарда долларов США или 128 миллиардов рублей. 

"По итогам 2017 года в России добыто 87,5 тысячи тонн крабов". Источник

Соответственно, за 10 лет ваши суда вылавливают такое количество краба, выручка с продажи которого составляет 1 триллион 280 миллиардов рублей! При этом рентабельность данного бизнеса достигает 100%. То есть, суммарная чистая ежегодная прибыль российских владельцев краболовных компаний достигает 64 миллиардов рублей. Соответственно прибыль за 10 лет — 640 миллиардов рублей!!!

Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам Николай Петрович Николаев сказал вам всем в конце марта сего года, что в России "сложилась та практика, которая сложилась: государство практически ничего не получает от этого бизнеса! Практически ни-че-го! И поэтому, то, что нужно менять эту ситуацию — это абсолютно однозначно!"

          

Теперь вам предложено 50% крабовой квоты покупать на аукционе, дабы впредь такой практики не было, когда все бизнесмены, участвующие в крабовом бизнесе, за год становятся долларовыми миллионерами, а государство при этом получает дырку от бублика! 

Вот теперь, после такого введения в тему, давайте послушаем, что лепечут эти крабовые бизнесмены (изображая из себя обиженных) по поводу законного желания Правительства РФ иметь с крабового бизнеса свои законные 13% в виде поступлений реальных денег в государственный бюджет!

Любопытны комментарии, которые успел написать народ под этим видео на Ютубе:

Eugene Ieronimoff: Господа, а вы знаете, я думаю это всего лишь борьба богатых с богатыми. А русского краба, кальмара и рыбы, народ, обитающий дальше Приморья, так и не увидит. Всё идёт на экспорт. Поэтому мне, как представителю народа, а не рыбопромышленников, глубоко насрать на вашу борьбу за миллионы, заказные статейки и сюжеты, неважно, на Ютубе или НТВ, АиФ, или Телеграмм.﻿

Alex Safonov: Когда в 90-е разворовывали общенародное добро, кричали: "хотим в капитализм, там конкуренция, там выживает сильнейший!". А когда наворовались, стали говорить: "так исторически сложилось, своих "бояр" нужно защищать!" Любые "бояре", что свои, что чужие, начинают взывать к народу или бежать на поклон к "царю", только когда им самим "на хвост наступили". Хотели капитализм? — вы его получили. А мы теперь посмотрим, как выживает сильнейший. Конкуренция — неотъемлемая часть развития при капитализме. Главное, чтобы "царь" не жульничал и понимал, что сохранность природных ресурсов важнее сиюминутных богатств.﻿

5 апреля 2019 г. Мурманск. Антон Благин

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