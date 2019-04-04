В чём сила англосаксов. Михаил Делягин о важных книгах

Концептуал СМИ Как не стать жертвой манипуляций?

Доктор экономических наук Михаил Делягин рассказывает о своей книге “Британские элиты”, а также о работах, которые развивают мышление и помогают противостоять воздействию социальных технологий на человека.



Книги, которые учат думать:

Британские элиты: факторы глобального превосходства. От Плантагенетов до Скрипалей, Делягин Михаил Геннадьевич



Советские учебники

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