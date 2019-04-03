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Русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку

10:12. 3 апреля 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Russkij_hirurg_Yurij_Voronoj_provel_pervuyu_v_mire_operaciyu_po_peresadke_pochki_cheloveku

Сегодня операции по трансплантации почки проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира (Фото: Poznyakov, Shutterstock)Эксперименты по пересадке почки, по сравнению с трансплантацией других органов, начались довольно рано – в самом начале 20 века, и получили широкое распространение. Первые эксперименты данных операций проводились над животными и выполнялись учеными разных стран, но были безуспешными.Впервые в мире трансплантацию почки от человека человеку осуществил заведующий хирургическим отделением Херсонской городской больницы Юрий Вороной. 3 апреля 1933 года он пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего мужчины. Данный факт подтверждается архивными документами.В этот день в хирургическое отделение больницы Херсона была доставлена в полусознательном состоянии 26-летняя женщина со всеми симптомами сулемового отравления.

В это же время в больницу был доставлен 60-летний мужчина с переломом основания черепа. Пострадавший умер в приемном покое. Вороной принял решение использовать почку умершего мужчины ради спасения жизни тяжелобольной. Операция началась через шесть часов после смерти пострадавшего.Почка была трансплантирована как временная мера на период острой почечной недостаточности. Пересаженный орган включился в кровоток и начал функционировать.

К сожалению, больная, прожив с чужой почкой более двух суток, умерла.Тем не менее, значение этой операции трудно переоценить. Эта операция стала первой в мире трансплантацией почки от человека человеку, что доказало возможность в клинических условиях пересаживать не только кусочки тканей, а целые органы живому человеку. Также она опровергла теорию о так называемом «трупном яде» , которая в те годы широко бытовала среди медиков.

В последствии Вороной провел еще несколько таких операций, но все они имели тот же результат. Отсутствие знаний иммунологии затормозило развитие трансплантологии на 30 лет, однако операции хирурга доказали принципиальную возможность пересадки трупного органа живому человеку.

На сегодняшний день подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира.

Источник: http://redday.ru/event/Russkij_hirurg_Yurij_Voronoj_provel_pervuyu_v_mire_operaciyu_po_peresadke_pochki_cheloveku

Метки: здоровье

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