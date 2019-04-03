День рождения мобильного телефона

3 апреля считается Днем рождения мобильного телефона (Фото: melking, depositphotos.com)3 апреля считается Днем рождения мобильного телефона.Выход в интернет, общение в социальных сетях, обмен сообщениями, фото, аудио и видеоматериалами, пользование электронной почтой, возможность осуществления фото и видеосъёмки, навигация, игровые возможности, встроенный калькулятор, фонарик, календарь, часы, будильник, секундомер, диктофон, радиоприёмник, видеопроигрыватель, сканер штрихкодов. Да, никто не мог и подумать лет 30 назад, что всё это и не только будет совмещено в одном аппарате, который помещается в кармане, а основная первоначальная его функция – голосовая связь станет лишь одной из множества функций, причём для значительной части пользователей не всегда главной. Мобильный телефон сегодня – это фактически мини-компьютер, который очень прочно вошёл в повседневную жизнь рядовых граждан.Когда в 19 веке появился телефонный аппарат – это было чем-то из области фантастики. Однако, подводные лодки, самолёты, ракеты и освоение космоса также до определённого момента относились к разряду фантастики или сказок. Плоды богатого воображения, реализованные в литературном творчестве, часто становились двигателем для учёных, исследователей и изобретателей.



В 1910 году американский журналист предсказал появление телефонного аппарата, который не будет постоянно привязан к базе, то есть речь шла о мобильном телефоне.Эта идея была подхвачена в первые послевоенные годы компанией AT&T и её исследовательским центром Bell Laboratories. Одновременно шли работы над созданием аппарата сотовой связи и в компании Motorola.Фото: minervastock, depositphotos.comЗнаковое событие, ставшее впоследствии Днём рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года.



В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершён звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом.Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом телефоне весом почти в килограмм, с длиной корпуса около 22 сантиметров, а также шириной около 4 см и толщиной около 12 см – не каждый поверит в такое «чудо» . А тогда, в 1973 году – это действительно было чудом, хоть и время работы аккумулятора составляло порядка 30 минут, а время его зарядки около 10 часов!Дальнейшие события развивались уже значительно быстрее. Опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом, несмотря на огромную цену, составлявшую свыше 3500 долларов за аппарат.Мобильный телефон сегодня – это фактически мини-компьютер, который очень прочно вошёл в повседневную жизнь рядовых граждан (Фото: nenetus, Shutterstock)Помимо компании Motorola к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию начали подключаться новые производители, брендовые имена которых сегодня на слуху у каждого жителя планеты.



На этом поприще оставили заметный вклад такие компании, как Nokia, Siemens, Philips, Sony, Ericsson, Benefon, Sharp, Samsung, LG, Apple другие.Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения ёмкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров. Сотовые телефоны узнали различные варианты форм-факторов: моноблок, с флипом, «раскладушка» , слайдер, боковой слайдер, смартфон и другие.Прочно вошедшие в обиход до такой степени, что уже отдельной темой обсуждений и исследований являются негативное влияние сотовых телефонов на здоровье человека, а также его безопасность в определённых условиях, мобильные телефоны, тем не менее, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так что дата 3 апреля имеет право на существование, являясь знаковым событием в истории изобретений 20 века.

Источник: http://redday.ru/event/Den_rozhdeniya_mobilnogo_telefona