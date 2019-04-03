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Действенный подход: в школьных столовых Зеленограда организовали экскурсии для родителей

15:56. 3 апреля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Консультационная суббота прошла в СОШ №1151, 853 и 618. Гости смогли попробовать блюда, которыми в учебных заведениях кормят детей.

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Организатором мероприятия выступил комбинат питания «Московский школьник». Он представил родителям продукцию из детского меню. В СОШ №618 мам и пап пригласили в столовую, где они смогли отведать традиционные школьные блюда: каши, творожную запеканку, омлет, котлеты, рыбные тефтели, рагу из птицы, суп-пюре и различные напитки.

Гостей также познакомили с программой «Эффективная начальная школа». В рамках экскурсии они получили возможность обсудить интересующие их темы с психологом и логопедом. Родители позитивно отзывались о состоявшейся встрече.

Подобные мероприятия проходят по всей России. Для родителей крайне важно знать, что учебное заведение заботится о здоровье и благополучии их детей. По этой причине в школах проводятся экскурсии, посещение которых позволит лучше узнать быт школьников. Например, в Сургуте родители совместно с детьми поучаствовали в разработке нового меню для образовательных учреждений. Встречу в своих стенах организовал  Комбинат школьного питания. Гости смогли продегустировать блюда, которые планируется включить в меню столовых в будущем учебном году. Заместитель директора комбината Елена Маковецкая отметила значение проводимых экскурсий. «Блюда, которые наберут большее количество положительных оценок, мы почти со стопроцентной вероятностью включим в рацион школьников. Ознакомимся и с замечаниями: исправим их и доработаем блюда. Также мы планируем провести опрос и в самих школах, чтобы охватить больше мнений», — рассказала Маковецкая.

Дни открытых дверей проходят и в Ярославле. Здесь посмотреть на процесс приготовления пищи «Комбинат социального питания» пригласил не только родителей, но и депутатов вместе со СМИ. Председатель совета директоров предприятия Мария Тураева провела посетителей по каждому цеху и показала все этапы производства. Такие дегустации для родителей теперь будут проводиться в Ярославле еженедельно.  

Система организации питания детей требует тщательного контроля. На кону стоит здоровье подрастающего поколения, поэтому включение родителей в процесс проверки — отличное решение. Сфера должна быть открыта для общественности, чему способствуют подобные экскурсии. Власти также обеспокоены вопросом качества блюд в школах, поэтому по России повсеместно пройдет мониторинг питания. Об этапах его подготовки накануне сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Это позволит вывести систему на новый уровень.

Метки: дети, здоровье, питание

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