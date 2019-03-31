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Провинциальность зaпaдной культуры. Александр Дугин

20:36. 31 марта 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

На пути к русскому абсолюту

Философ Александр Дугин рассказывает об идеологии славянофильства и об идее аспектов абсолюта Алексея Хомякова. Без чего невозможно истинное понимание многополярного мира, и как, становясь русскими, можно понять все народы и культуры мира.

Как наша страна может укрепить свои позиции на евразийской арене? Расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/provintsialnost-zapadnoy-kultury-aleksandr-dugin

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