Провинциальность зaпaдной культуры. Александр Дугин
20:36. 31 марта 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На пути к русскому абсолюту
Философ Александр Дугин рассказывает об идеологии славянофильства и об идее аспектов абсолюта Алексея Хомякова. Без чего невозможно истинное понимание многополярного мира, и как, становясь русскими, можно понять все народы и культуры мира.
Как наша страна может укрепить свои позиции на евразийской арене? Расскажут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/provintsialnost-zapadnoy-kultury-aleksandr-dugin