Провинциальность зaпaдной культуры. Александр Дугин

Концептуал СМИ На пути к русскому абсолюту

Философ Александр Дугин рассказывает об идеологии славянофильства и об идее аспектов абсолюта Алексея Хомякова. Без чего невозможно истинное понимание многополярного мира, и как, становясь русскими, можно понять все народы и культуры мира.



Как наша страна может укрепить свои позиции на евразийской арене? Расскажут:

Книги Александра Дугина

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