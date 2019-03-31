Казус Перельмана, или неуловимый гений…
Математик Григорий Перельман, тот самый, что отказался от миллиона долларов, не менее решительно отверг предложение Российской академии наук вступить в её члены. Вернее, он просто проигнорировал это предложение, не выходя из своего добровольного затвора…
Кажущееся странным поведение Григория Яковлевича, принимающее всё более шокирующие формы, инспирировано его глубочайшим презрением к любого рода публичности. Было бы странно, если бы он согласился прыгнуть в академики из кандидата наук, и ничем иным, кроме интересов пиара, это предложение РАН объяснить нельзя.
«Я знаю, как управлять Вселенной.
И скажите — зачем же мне бежать за миллионом?»
Но ещё более странным является желание не только журналистов из телепрограмм, чьё кредо «скандалы, интриги, расследования», но и серьёзных ученых примазаться к славе эксцентричного математического гения.Он доказал гипотезу Пуанкаре — головоломку, которая не поддавалась никому более 100 лет и которая его стараниями стала теоремой. За что российский гражданин, житель Санкт-Петербурга Григорий Перельман удостоен одного из обещанных миллионов. «Задача тысячелетия», решённая российским математическим гением, имеет отношение к происхождению Вселенной. Понять суть загадки дано не каждому математику…
Гриша в молодости - уже тогда он был гением.
Объясняя про гипотезу Пуанкаре, начинают так: представьте себе двухмерную сферу — возьмите резиновый диск и натяните его на шар. Так, чтобы окружность диска оказалась собранной в одной точке. Аналогичным образом, к примеру, можно стянуть шнуром спортивный рюкзак. В итоге получится сфера: для нас — трёхмерная, но с точки зрения математики — всего лишь двухмерная.
Затем предлагают натянуть тот же диск на бублик. Вроде бы получится. Но края диска сойдутся в окружность, которую уже не стянуть в точку — она разрежет бублик.
Далее начинается недоступное воображению обычного человека. Потому что надо представить уже трёхмерную сферу — а именно натянутый на что-то, уходящее в другое измерение, шар. Так вот, согласно гипотезе Пуанкаре, трёхмерная сфера — это единственная трёхмерная штуковина, поверхность которой может быть стянута в одну точку неким гипотетическим «гипершнуром».
Жюль Анри Пуанкаре предположил такое в 1904 году. Теперь Перельман убедил всех понимающих, что французский тополог был прав. И превратил его гипотезу в теорему.
Доказательство помогает понять, какая форма у нашей Вселенной. И позволяет весьма обоснованно предположить, что она и есть та самая трёхмерная сфера. Но если Вселенная — единственная «фигура», которую можно стянуть в точку, то, наверное, можно и растянуть из точки. Что служит косвенным подтверждением теории Большого взрыва, которая утверждает: как раз из точки Вселенная и произошла.
Получается, что Перельман вместе с Пуанкаре огорчили так называемых креационистов — сторонников божественного начала мироздания. И пролили воду на мельницу физиков-материалистов.
Пообщаться с великим математиком посчастливилось Александру Забровскому — он несколько лет назад уехал из Москвы в Израиль и догадался связаться сначала с мамой Григория Яковлевича через еврейскую общину Петербурга, оказав ей помощь. Она поговорила с сыном, и после её хорошей характеристики тот согласился на встречу. Это поистине можно назвать достижением — журналистам не удавалось «поймать» ученого, хотя они сутками просиживали у его подъезда.
Психологи почти официально именуют его «сумасшедший профессор» – то есть человек настолько погружен в свои мысли, что надевает разные ботинки и забывает причесаться. Но в современной России это практически исчезнувший вид.
Как рассказал газете Забровский, Перельман произвёл впечатление «абсолютно вменяемого, здорового, адекватного и нормального человека»: «Реалистичный, прагматичный и здравомыслящий, но не лишённый сентиментальности и азарта… Всё, что ему приписали в прессе, будто он „не в себе“, — полная чушь! Он твёрдо знает, чего хочет, и знает, как добиться цели».
Фильм, ради которого математик пошёл на контакт и согласился помогать, будет не о нём самом, а о сотрудничестве и противоборстве трёх основных мировых математических школ: российской, китайской и американской, наиболее продвинувшихся по стезе изучения и управления Вселенной.
Учёного обижает, как его называют в российской прессе
Перельман объяснил, что не общается с журналистами, потому что тех занимает не наука, а вопросы личного и бытового характера — начиная с причин отказа от миллиона и заканчивая вопросом о стрижке волос и ногтей.
Конкретно с российскими СМИ он не хочет контактировать ещё и из-за неуважительного к нему отношения. Например, в прессе его называют Гришей, и такая фамильярность обижает.
Григорий Перельман рассказал, что ещё со школьных лет привык что называется «тренировать мозг». Вспоминая, как, будучи «делегатом» от СССР, получил золотую медаль на математической олимпиаде в Будапеште, он сказал: «Мы пытались решать задачи, где непременным условием было умение абстрактно мыслить.
Но у нас ведь в нулевые окончательно сформировалась национальная идея, суть которой проста: личное обогащение любой ценой. В народе это звучит так: воруй, пока дают, и вали, если успеешь. Всякое поведение, идущее вразрез с этой идеологией, кажется странным и безумным, но особенно чуждым оказался казус Перельмана.
Никаким иным рассуждением невозможно объяснить поведение академиков, которым этот косматый человек с неопрятными руками сто раз объяснил: он ничего общего с современным истеблишментом иметь не желает. Никак и никогда. А как придумает что-нибудь этакое, то в научном блоге опубликует, нате, воруйте, как те китайцы, которые сначала хотели знаменитое доказательство присвоить.
Гнушается человек нами, да, но он-то один, может, и имеет на это моральное право. Перельман начисто лишён гражданского пафоса. Но он единственный, кто радикально противостоит современному потреблятству и навязанной диким капитализмом потерей национальной идентичности.
Я не исключаю, что сам Григорий Яковлевич не осознаёт своей гражданской миссии и вообще об этом не задумывается. Просто он живёт в мире, параллельном нашей скотской реальности, где главным мерилом исключительности является список Forbes.
Перельман является образцом нормальности, в отличие от лопающихся от благополучия «хозяев жизни». Вряд ли кто-то на месте Перельмана не искусился бы почётом и богатством, но он этого не сделает никогда. Кто-то же должен демонстрировать обществу, в каком оно находится состоянии и в каком месте его совесть.
Игорь ИГРИЦКИЙ
Источник: https://salik.biz/articles/53454-kazus-perelmana-ili-neulovimyi-genii.html
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Ещё раз подтверждается, что евреи бывают разные – не все отдали душу потребительству. Конечно, большинство считает его “неправильным евреем” и “белой вороной”, но это именно тот человек, которым может гордиться человечество (а не только евреи). Перельман – человек будущего!
Напрашивается противопоставление другому еврею, известному и знаменитому Альбертику Эйнштейну, которого провозгласили “гением всех времен и народов” за то, что он удачно решил задачу задержки развития науки физики на целый век…
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Не сунулся в мышеловку, где умных учёных просто уничтожают и получил осуждение мира потребителей, управляемого через социальную инженерию системой институтов и академий Т а в и с т о к.
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Совершенно согласен. Зачем умному еврею ваша академия? Там же свои правила и порядки, богатства и славы как бы между прочим не гарантирующие, а в ЯП всё-равно будут знать что великий академик это Левашов а не Перельман. И скажите мне, нахрена нам такая академия, которую даже в ЯП не уважают?
А вообще, отстаньте от человека, ну не хочется ему в академию, имеет право между прочим. И мне кажется, что академии сами в этом виноваты, слишком много их развелось насегодня. И большая часть из них таковыми и близко не являются.
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Академикам запрещено что-то объяснять людям, даже если разрешить, то и рассказать то им нечего будет…
Волосатов В.И. Альтернативная энергетика. ПЕРСПЕКТИВЫ.
https://www.youtube.com/watch?v=nSh3PPOiXpY
Валерий Иванович делится размышлениями о своём понимании теории эфира и следующих из оного перспективах развития науки, вселенной и общества.
Последователям, пытливым умом, Волосатов В.И. рекомендует свои книги: “Физика эфира.”, в т.ч.
Часть 1. Некоторые закономерности эволюции материи;
Часть 2. Антигравитация – причина эволюции Вселенной;
Часть 3. Как работает Вселенная;
Часть 4. “Большого взрыва” никогда не было!!!
Тамже из комментария:”Интересные рассуждения,но есть много вопросов.Как не крути ,без Создателя не обошлось,уж больно почти все “великие” блин физики строят из себя материалистов,а куда ни плюнь, все упирается в фундаментальные термины.Все теории пляшут от экспериментов.Даже что такое электричество толком обьяснить не могут.!Да и вообще вся физика окутана подозрительным мраком и криминалом (“кошельки” рулят”.А вот Волосатов В.И.печется за простых людей и Землю-Матушку-здоровья вам Валерий Иванович!”