Внуки маршалов Победы объединяются в борьбе против ТНТ. Кто ещё поддержит?

Участницы шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ снова оказались в центре скандала с осквернением участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза. На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

По словам внука маршала Баграмяна Ивана Сергеевича, своим поведением участницы шоу оскорбили память всех, кто совершил настоящий подвиг во время Великой отечественной войны. «Сценарист, который писал этот текст для актеров, он сам не владеет ситуацией, потому что могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян. А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было, оставим это на совести авторов сценария», — рассказал Иван Баграмян.

Он пояснил, что Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей командующих армией во время войны, старается бороться с такими фальсификациями и дискредитацией военных, которые принимали участие в боях.

Сейчас участники Фонда планируют обратиться с иском в Следственный комитет, чтобы там приняли меры к каналу «ТНТ», предусмотренные законом.

Напомним, что ранее внук погибшего в нацистском лагере советского генерала Дмитрия Карбышева подал в Следственный комитет заявление на шоу Comedy Woman за попытку участниц пошутить о «замерзшем духе» Героя Советского Союза.

Источник: Регнум

Дело против ТНТ ведёт директор фонда «Наследие Крыма» Анастасия Иванова совместно с внуком генерала Карбышева, а теперь и внуками маршалов Баграмяна и Конева. Очень символично, что наследники маршалов Победы сегодня ведут не менее важную войну, чем их деды. Надеемся, и другие общественные деятели присоединятся к этому народному процессу. Кто может оказать информационную или иную поддержку развитию дела – связывайтесь с Анастасией Ивановой: https://vk.com/aivanovaiva Также любую информацию по теме можно присылать в редакцию проекта Научи хорошему или в группу ВК «Весёлый партизан».

Дополнительные материалы по делу ТНТ

Эпизоды с генералом Карбышевым, Ежовым и Коневым:

Чему учит шоу Comedy Woman?

Comedy woman – юмористическое шоу от продюсеров Камеди Клаба и телеканала ТНТ, выходит в эфир с 2008-го года. Шоу позиционируется как женское, не только потому, что главные актрисы там женского пола, но и потому что поднимаются в первую очередь соответствующие темы – мода, отношения в семье, любовь, внешность и так далее. Для начала, познакомимся с актрисами, а точнее, с их постоянными образами, которые повторяются из номера в номер.

Вся правда о телеканале ТНТ

В фильме дана объективная оценка деятельности ТНТ и совершенно открыто названы цели, на которые работает этот телеканал. Основой озвучиваемых выводов служит подробный анализ влияния на массовую аудиторию таких популярных сериалов, как «Универ», «Интерны», «СашаТаня», «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Деффчонки», «Сладкая жизнь», «Измены». В картине также проводится разбор таких телешоу как «Дом 2», «Comedy Club», «Comedy Woman», «Холостяк», на примере которых демонстрируется, каким образом под маской развлечения и юмора происходит постепенное формирование определённых ценностей и взглядов у зрителей.

Поднимаю вопрос о том, что в настоящее время на территории Российской Федерации ведётся системная деятельность на подрыв национальной безопасности России путём информационно-психологического воздействия на личность и, в целом, на всё население Российской Федерации.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/xQIgMilrj1w/