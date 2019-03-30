Новый облик белорусской армии
11:44. 30 марта 2019 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Представлены новые образцы формы для белорусских военнослужащих. Представленные на фотографиях образцы экипировки будут внедрены в войсках в 2020-2021 годах.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь 28 марта 2019 года первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла генерал-майор Александр Панфёров и начальники управлений тылового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь рассказали представителям СМИ о современном состоянии и перспективах дальнейшего развития системы тылового обеспечения белорусской армии.
Особое внимание уделяется вещевому обеспечению военнослужащих. Анализируя мировой опыт, вещевое управление Министерства обороны совместно с промышленными предприятиями республики осуществляют разработку новых образцов боевой и повседневной формы одежды, предметов экипировки – жилетов боевых разгрузочных, налокотников, наколенников, рюкзаков и др. Эта работа ориентирована на отечественных производителей и проводится совместно с ведущими швейными и обувными предприятиями. В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация повседневной формы. Отзывы – положительные. Журналистам были представлены слайды образцов нового обмундирования.
Подготовлен и проходит согласование проект Указа Главы государства, которым предусматривается принятие на обеспечение новых образцов боевой и повседневной формы одежды. Обеспечение военнослужащих новыми образцами боевой формы одежды планируется завершить к концу 2020 года, а перспективной повседневной формой одежды – к 2021 году.
https://dambiev.livejournal.com/1561466.html – цинк
https://www.mil.by/ru/news/85553/ – полное заявление пресс-службы МО Белоруссии
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4882590.html
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А полиция то же поменяет экипировку? Раньше милиционеры ходили по улицам и смотрелись нормально, а не давно увидели современных полицейских в полной экипировки, страшно стало, как в американских фильмах, надо всем прятаться, а то ни дай бог внимание обратят.
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сходил по ссылке. Там хвастаются панельками для офицеров:
https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ&t=2s
клиника мудаков. ВЕЧНЫХ.
Но хоть прикид осилили. к 2022 году.