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Новый облик белорусской армии

11:44. 30 марта 2019 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:


Представлены новые образцы формы для белорусских военнослужащих. Представленные на фотографиях образцы экипировки будут внедрены в войсках в 2020-2021 годах.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь 28 марта 2019 года первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил – начальник штаба тыла генерал-майор Александр Панфёров и начальники управлений тылового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь рассказали представителям СМИ о современном состоянии и перспективах дальнейшего развития системы тылового обеспечения белорусской армии.
Особое внимание уделяется вещевому обеспечению военнослужащих. Анализируя мировой опыт, вещевое управление Министерства обороны совместно с промышленными предприятиями республики осуществляют разработку новых образцов боевой и повседневной формы одежды, предметов экипировки – жилетов боевых разгрузочных, налокотников, наколенников, рюкзаков и др. Эта работа ориентирована на отечественных производителей и проводится совместно с ведущими швейными и обувными предприятиями. В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация повседневной формы. Отзывы – положительные. Журналистам были представлены слайды образцов нового обмундирования.
Подготовлен и проходит согласование проект Указа Главы государства, которым предусматривается принятие на обеспечение новых образцов боевой и повседневной формы одежды. Обеспечение военнослужащих новыми образцами боевой формы одежды планируется завершить к концу 2020 года, а перспективной повседневной формой одежды – к 2021 году.









https://dambiev.livejournal.com/1561466.html – цинк
https://www.mil.by/ru/news/85553/ – полное заявление пресс-службы МО Белоруссии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4882590.html

Метки: Армия, белоруссия, форма, фотографии, экипировка

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2 коммент.»

  • 4180 3171
    любопытный 30 марта 2019 в 14:39 Ссылка
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    А полиция то же поменяет экипировку? Раньше милиционеры ходили по улицам и смотрелись нормально, а не давно увидели современных полицейских в полной экипировки, страшно стало, как в американских фильмах, надо всем прятаться, а то ни дай бог внимание обратят.

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  • 22108 14559
    Ликвидатор 30 марта 2019 в 15:40 Ссылка
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    сходил по ссылке. Там хвастаются панельками для офицеров:
    https://www.youtube.com/watch?v=8C5daYucLoQ&t=2s
    клиника мудаков. ВЕЧНЫХ.
    Но хоть прикид осилили. к 2022 году.

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