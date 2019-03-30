Минобороны показало в действии «Змея Горыныча» и ослепляющий щит, вызывающий галлюцинации (ВИДЕО)

Минобороны продемонстрировало эффектные кадры тренировок бойцов инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулино. Специалисты обеспечили прохождение мотострелков и танкистов через укрепленный район, удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями.

На подходе к укрепленному населенному пункту инженеры с помощью установок разминирования УР-77 («Змей Горыныч») и инженерных машин разминирования ИМР-3М уничтожили минно-взрывные заграждения, а затем на бронетранспортерах БТР-82А и бронеавтомобилях «Тайфун-К» штурмовали укрепления условного противника, обеспечив прохождение мотострелковых и танковых подразделений.

Также был показано применение ослепляющего щита, который настроен так, что вызывает потерю зрения, координации и галлюцинации.

В учении участвовало свыше 500 саперов-штурмовиков из военных округов, воинских частей центрального подчинения, а также более 30 единиц спецтехники и боевых машин.

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