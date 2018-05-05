Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 мая 2018
- 09:39 «Покойтесь с миром, герои!» — по всей планете соболезнуют гибели пилотов Су-30 в Сирии (ФОТО).
- 09:03 В Израиле рассказали о том, что предотвратило удар по самолёту ВКС РФ.
- 08:00 Россия может предотвратить новую войну «на дымящихся развалинах Сирии», — СМИ США .
- 07:00 Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии.
- 02:14 Трогательные кадры: Российские военные с подаркам из Чечни посетили детей-инвалидов в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 Запад потерпел полное поражение, — эксперт о разоблачении «Белых касок».
- Вчера 21:56 Огненный смерч: Русский «Змей Горыныч» уничтожает смертников и снайперов ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО).
«Покойтесь с миром, герои!» — по всей планете соболезнуют гибели пилотов Су-30 в Сирии (ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», 3 мая многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел крушение в Сирии у берегов Латакии, оба находившихся на борту военных лётчика погибли.
Сообщалось, что пилоты героически пытались выровнять самолёт до последней минуты и возможно именно поэтому не успели катапультироваться и спасти свои жизни.
Самолёт подняли со дна Средиземного моря и доставили на российскую базу в Тартусе, после чего он был отправлен в Москву спецбортом Министерства обороны РФ ИЛ-76.
Когда новость о катастрофе появилась в Сети, очевидцы начали публиковать снимки момента крушения. Так, сирийский фотограф и оператор Мохаммед Гораб разместил в своём Twitter несколько фото, которые начали комментировать неравнодушные люди со всего мира.
«Печальный день для героев, борющихся с терроризмом (убивающим детей). Покойтесь с миром. Посылаю слова любви от лица всех французов», — пишет пользователь с ником From France.
«Как печально. Покойтесь с миром», — такой комментарий оставил пользователь из Уэльса, Великобритания.
«Какой военный самолёт?» — переспрашивает Салим из Индонезии*.
«Сухой Су-30СМ. Командир майор Альберт Давидян», — поясняет ему другой пользователь.
«О, как же так? (» — крайне эмоционально реагирует Салим.
«Храбрые пилоты. Пусть Господь даст сил обеим семьям. Джайа Шри Кришна**», — так реагирует Кумудчандра Патель из Эссекса, Великобритания.
Оставляли подобные комментарии и читатели RT.
«Очень печально. Мои соболезнования семьям погибших. Этим парням не пришлось бы быть там (в Сирии — прим. РВ), если бы не США и их союзники-террористы».
— «Это именно то, о чём я думал», — звучит комментарий в ответ.
«Пусть ваши души найдут упокоение на небесах, герои свободы».
«Мои сердечные соболезнования борцам за свободу. Вас всегда будут помнить те, кто противостоит несправедливости этого мира».
«Соболезнования и сил храбрым русским».
Само собой, представленная нами выборка невелика, пусть её география и обширна, но весьма показательна: здравомыслящие люди по всему миру прекрасно понимают, какие задачи преследуют на Ближнем Востоке страны Запада, а с какими последствиями их деятельности приходится разбираться России.
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* свой аккаунт Twitter пользователь ведёт на индонезийском языке и довольно активно.
** фраза на хинди и гуджарати, традиционное приветствие, прощание, а также выражение почтения собеседнику.
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В Израиле рассказали о том, что предотвратило удар по самолёту ВКС РФ
Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости рассказал о том, насколько эффективным является эксплуатация «горячей линии» между израильскими и российскими военными ведомствами. Такая линия была налажена практически сразу же после начала участия ВКС РФ в контртеррористической операции в САР. Линия в первую очередь направлена на обмен информацией с целью предотвращения инцидентов, связанных с авиацией и применением средств ПВО.
По словам Моше Яалона, уже в первые дни работы специального канала связи удалось предотвратить трагический инцидент. Яалон рассказал о том, что российский военный самолёт, выполняя боевое антитеррористическое задание, мог оказаться над Голанскими высотами (Голанские высоты Израиль, напомним, считает своей территорией).
Из заявления бывшего министра обороны Израиля:
По словам Моше Яалона, вопрос был решён незамедлительно.
До этого инцидента при аналогичных обстоятельствах израильские ПВО сбили в том же районе бомбардировщик сирийских военно-воздушных сил.
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Россия может предотвратить новую войну «на дымящихся развалинах Сирии», — СМИ США
Силы Асада укрепляют свои позиции в Сирии, однако это может спровоцировать потенциально более опасную конфронтацию с Израилем, предупреждает в статье для The News York Times эксперт по Ближнему Востоку Йост Хилтерманн.
По его мнению, именно Россия способна не допустить перехода сирийской войны в более хаотичную и смертоносную фазу. И это даёт почву для сотрудничества с США, поскольку Вашингтону тоже не нужен хаос на Ближнем Востоке, отмечается в статье.
Правительственные силы президента Асада настойчиво отвоёвывают территории, захваченные ранее группировками вооружённой оппозиции, и укрепляют свои позиции в Сирии.
Это может положить конец сирийскому конфликту, однако способно спровоцировать и новую, потенциально гораздо более опасную конфронтацию, предупреждает в своей статье для The News York Times директор программы Международной кризисной группы по Ближнему Востоку Йост Хилтерманн. По его мнению, ключевая сила, которая способна не допустить перехода сирийской войны в «более хаотичную и смертоносную фазу», — это Россия, которая получила контроль над сирийским воздушным пространством и заняла место «политического кормчего» в регионе.
«Чтобы понять, насколько опасна обстановка в Сирии, достаточно взглянуть на карту», — поясняет автор.
На северо-западе в провинции Идлиб, где за зоной деэскалации наблюдает турецкая армия, ситуация остаётся напряжённой, однако правительственные силы твёрдо намерены «выдавить» оттуда турок, джихадистов и прочие вооружённые формирования.
На северо-востоке курды создали нечто вроде самоуправления, и руководят там ополченцы из Отрядов народной самообороны, которые являются американскими союзниками в борьбе против террористов — однако эта группировка является сирийским отделением Рабочей партии Курдистана, которая действует в Турции, и поэтому находится в перекрестье турецкого прицела.
Дальше к востоку по пустыне вблизи иракской границы до сих пор бродят разрозненные остатки отрядов ИГИЛ*, которых преследуют Соединённые Штаты, Отряды народной самообороны и сирийский режим, а поддерживают Иран и связанные с ним боевики, говорится в статье.
Однако «гораздо более серьёзная опасность», по мнению автора, надвигается с юга, вдоль разделяющей Израиль и Сирию линии перемирия.
Недавние взаимные нападения Израиля, Ирана и его союзников усилили риск эскалации, подчёркивается в статье: «В феврале только телефонный звонок российского президента Владимира Путина премьер-министру Биньямину Нетаньяху заставил Израиль отказаться от дальнейших авиаударов по объектам сирийского правительства и Ирана, начатых после того, как в израильское воздушное пространство вторгся иранский беспилотник. А недавно Израиль воспользовался международным возмущением по поводу вероятной химической атаки сирийского режима и нанёс вторую серию ударов, в результате которых на сирийском аэродроме было убито 10 иранских и прочих военнослужащих».
Иран уже пообещал дать ответ на эту атаку, и скорее всего, сделает это в удобный для него момент, предупреждает автор: «Это игра по принципу „кто первым моргнёт”, и она очень легко и быстро может выйти из-под контроля».
Эффективное «вмешательство Путина» в ход февральских событий доказало, что именно Россия «находится в идеальном положении для того, чтобы предотвратить открытую войну между Израилем и Ираном на дымящихся развалинах Сирии», пишет эксперт.
В отличие от США, Москва поддерживает «прочные рабочие отношения» практически со всеми, включая Тель-Авив, Дамаск и Анкару, а также с «Хезболлой». Более того, Россия «крайне заинтересована в недопущении израильско-иранской войны в Сирии», хотя бы ради сохранения собственных побед, полагает автор.
Вопрос заключается в том, способна ли и готова ли Россия сыграть такую роль на практике? Вероятно, лучший способ не допустить столкновений между Ираном (и «Хезболлой») и Израилем заключается в создании оперативного «канала связи» для всех сторон напрямую с Кремлём и с российскими военными.
«Но Путину может быть неинтересно принимать такие упреждающие меры, поскольку он в настоящее время может демонстрировать своё персональное участие, просто снимая телефонную трубку и разряжая кризис», — отмечается в статье.
В то же время и Соединённые Штаты пока тоже ещё в состоянии сыграть важную роль в том, чтобы избежать новой эскалации, пишет автор статьи в The News York Times.
И хотя непонятно, поддержит ли Вашингтон со своими европейскими союзниками посреднические усилия России — однако они обязаны их поддержать, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, подчёркивает автор: «Даже Израиль обращается к России, чтобы та утихомирила Иран и „Хезболлу” в Сирии или, по крайней мере, не дала им перебросить свои наступающие войска к Голанским высотам. Поэтому США, отказавшиеся от активного дипломатического участия в сирийском конфликте, должны согласиться на российские посреднические усилия и даже содействовать им».
За последние три года роль США в Сирии была низведена до «помехи на пути урегулирования», и это лишь подчеркнули апрельские авиаудары, нанесённые американцами совместно с Великобританией и Францией в ответ на «предполагаемую химическую атаку режима Асада», говорится в статье. Эти удары не принесли большого результата, и лишь время покажет, сумеют ли они «удержать Дамаск от применения химического оружия».
В то же время это были «преднамеренно символические удары», и Вашингтон вполне мог подкрепить их какими-то конкретными требованиями, пригрозив сирийцам более мощным нападением, полагает автор: «Соединённые Штаты, обладающие сокрушительной военной мощью, по-прежнему в состоянии оказать решающее воздействие на военную обстановку в Сирии, однако им придётся сочетать угрозу применения силы с дипломатией».
Отношения между Россией и США за последнее время серьёзно ухудшились. Но ни та, ни другая страна не хочет, чтобы ситуация на Ближнем Востоке ещё больше вышла из-под контроля, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми. И это создаёт пусть непрочную, но всё же определённую «общность взглядов» для сотрудничества, по крайней мере на двух фронтах, сообщается в статье. По мнению автора, первый «фронт» — это урегулирование военного конфликта в Сирии.
Вряд ли текущая ситуация способствует политическому урегулированию с участием оппозиции, поскольку «фортуна отвернулась» от противников Асада на поле боя, пишет The News York Times.
Однако России нужна определённая мера стабильности, чтобы объявить о своей победе и сократить военное присутствие. Именно поэтому Москва «подменила» утративший свою актуальность женевский мирный процесс под эгидой ООН переговорами с участием Ирана и Турции в Астане в прошлом году, поясняет автор: «Россия решила содействовать этому процессу, так как поняла, что Асад, ослабленный длительной войной, не сможет одержать победу на поле боя и даже выжить без военной помощи извне, а уж тем более управлять страной, которую он разрушил».
Эта «слабость» Асада и потребность России в стабильности могут дать Соединённым Штатам и Европе определённые «рычаги влияния», говорится в статье. В роли таких рычагов могут выступить финансовые средства на стабилизацию и восстановление Сирии, которых сейчас нет у России и Ирана, либо же США и Европа могут сыграть роль «спойлера», считает автор.
Бессрочное пребывание американских военных на востоке Сирии, где они удерживают большие участки территории, не отдавая их под контроль Дамаска, тоже может стать мощным рычагом воздействия — однако это опасный козырь, который сохраняет возможность конфронтации сверхдержав, предупреждает эксперт.
Второй фронт возможного сотрудничества, по мнению автора, — это снятие напряжённости в отношениях между Израилем и Ираном, которые за последнее время заметно накалились. Здесь администрация Трампа также может поддержать возглавляемые Россией посреднические усилия. Но для этого Белому дому потребуется не только активное взаимодействие с Москвой, но и совершенно иной подход к другому союзнику сирийского правительства — Ирану, отмечается в статье. И если Соединённые Штаты выйдут из ядерного соглашения (а они скорее всего сделают это до 12 мая), то это станет для Вашингтона началом пути к военной конфронтации с Ираном, предостерегает автор.
С другой стороны, если американцы станут действовать с Ираном так же, как и с Северной Кореей, и всерьёз приступят к переговорам с иранскими руководителями, это поможет ослабить напряжённость на Ближнем Востоке.
«Американской администрации будет очень непросто пройти этот путь, так как её возглавляет неуравновешенный президент. Но из-за угрозы эскалации альтернатива этому будет намного, намного опаснее», — заключает автор статьи.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии
Почему некоторые российские журналисты верят любому слову иностранных политиков и военных и напрочь не верят своим, пишет КП.ру.
Тут намедни главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктов разразился вот таким пассажем: «… Конечно, интересно, если вдруг, например, исчезнет из правительства Сергей Кужугетович Шойгу, и на его место, например, Алексей Дюмин придет, или придет Суровикин, не помню, как его зовут, Владимир или Михаил, — говорит Венедиктов. — Но политика определяется президентом Российской Федерации…
Вот если не будет Шойгу, предположим, так случится, для меня будет абсолютно точно понятно, что президента достало, что его дурят, а его дурят. Вот, собственно говоря, и мои дебаты заочные с Владимиром Познером об этом… Уж, слава богу, про Францию я знаю. Сначала наше Министерство обороны, потом Познер, ссылаясь на высокопоставленные российские источники, пишет, что французы обещали американцам ударить по Сирии и не ударили. Ударили. Для этого достаточно зайти на сайт Министерства обороны Франции, на сайт президента Франции. Для этого достаточно позвонить в пресс-службу президента Франции. И не просто ударили, а координировали удары. Потому что АВАКСы (самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, — прим.авт.) управлялись французами».
Кто же и кого «дурил», говоря об участии Франции в ракетном ударе по Сирии 14 апреля? Обратимся к первоисточнику.
На брифинге Минобороны России уже через несколько часов после завершения ракетных ударов коалиции было заявлено, что (цитирую дословно) «участие французской авиации не зафиксировано», в отличие от американских и британских ВВС. Уточню: в данном случае речь шла о том, что информацией об участии французских боевых самолетов в ракетных ударах по сирийским объектам российское военное ведомство на тот момент не располагало. О чем и было прямо и честно сказано на брифинге.
Что же касается французских АВАКСов, то они не могли наносить ракетных ударов, ибо для этого не предназначены, — они всего лишь решают обеспечивающие задачи. Сбрасывать ракеты и бомбы на головы сирийцев — это одно. А за тысячу километров от Сирии участвовать в наводке боевых самолетов на цели — это совершенно другое. Но так или иначе, а правда состоит в том, что французы все-таки участвовали в карательной операции. Но только не с боевых самолетов, а с кораблей (запускали ракеты морского базирования «Скальп»).
На том же утреннем брифинге 14 апреля Минобороны России заявило о 103 выпущенных коалицией по Сирии ракетах. Коалиция же только к концу того же дня заявила о 105 выпущенных ракетах. То есть погрешность составила менее 1%. И это даже по самым строгим армейским меркам, вполне допустимо.
А вот что касается эффективности ракетного удара, то здесь действительно более чем серьезные расхождения не в пользу коалиции. В том числе, разумеется, и Франции, о репутации которой так трогательно и рьяно печется Венедиктов.
Минобороны России не только заявило о сбитых ракетах, но и предъявило их обломки. В том числе — и французских ракет с серийными номерами АГРЕГАТОВ и другими данными, подтверждающими «национальность» смертоносных изделий. Правда, об этом почему-то помалкивают и французы, и доверенные «военные эксперты» Венедиктова. И легко понять почему — им куда важнее ритуально ущипнуть Минобороны России, бездоказательно обвинить его во лжи, столкнуть лбами с Кремлем, а в итоге — увести внимание общественности от того факта, что «коалиция» во главе с США позорно оконфузилась.
Странно только, что при такой любви к правде и большому числу близких к радиостанции «экспертов» по химоружию, Венедиктов не обратил внимание на показания живых свидетелей из сирийской Думы, участвовавших в постановочном ролике «Белых касок». А ведь эта ложь и стала причиной ракетного удара 14 апреля. А теперь еще и отказа Госдепа финансировать эту брехливую организацию, работающую у него на подхвате.
Что же касается гаданий Венедиктова о том, что Президента якобы «достала» ложь Минобороны и ВВП из-за этого может пойти на радикальные кадровые перестановки, если уж главред «Эха» обвиняет оборонное ведомство в том, что оно дурит главу государства, то надо бы привести и убедительные (основанные на фактах и только на фактах!) доказательства. Но кроме пустых слов у Венедиктова ничего нет.
И еще. Нельзя не удивиться наивности главного редактора «Эха», который свято верит правдивости французских источников: «Для этого достаточно зайти на сайт Министерства обороны Франции, на сайт президента Франции, позвонить в пресс-службу президента Франции».
Вряд ли этого «достаточно». Потому что все эти инстанции либо уходят от честных ответов, либо ловко врут. Например, о том, что коалиция, включая и Францию, била по химическим объектам Асада. А Венедиктов в это вранье верит.
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Виктор Баранец
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Трогательные кадры: Российские военные с подаркам из Чечни посетили детей-инвалидов в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)
Российская военная полиция и офицеры Центра по примирению враждующих сторон 2 мая 2018 года посетили школу-интернат для детей с ограниченными возможностями в районе Мартини города Алеппо.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Военнослужащие доставили благотворительную помощь от Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.
Юные воспитанники с различными врожденными заболеваниями получили школьные принадлежности, спортивный инвентарь, одежду и обувь.
В благодарность дети-инвалиды устроили концерт для российских военных, где с неподдельным старанием показали умение петь и танцевать. Генерал-майор Сергей Попов, под чьим руководством проходила благотворительная акция, подчеркнул, что «Россия сделает все возможное в восстановлении и поддержании мира на сирийской земле».
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Запад потерпел полное поражение, — эксперт о разоблачении «Белых касок»
В МИД РФ рассказали об изощренных схемах финансирования «Белых касок». В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Тарасов высказал мнение, что усилия России привели к разоблачению этой якобы независимой организации.
Финансирование действующей в Сирии организации «Белые каски» проходит по весьма изощренным схемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сами „Каски“ заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них», — добавила она с иронией.
Захарова также напомнила, что СМИ неоднократно писали о значительных пожертвованиях, получаемых «Белыми касками» «от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов».
Так, Фонд по развитию Катара анонсировал предоставление организации помощи для закупки тяжелой техники и оборудования. «О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно так же не уточнялось, о какой такой технике идет речь», — отметила дипломат.
Захарова назвала схемы финансирования «Белых касок» очень изощренными. «Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например, фонд „Мэйдэй рескью“, который работает, в том числе, по сирийской проблематике», — подчеркнула она.
Также, по словам Захаровой, известно о поддержке организации со стороны нескольких «сомнительных неправительственных организаций Евросоюза». А в медиапространстве «Белые каски» прибегают к помощи «промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином Соросом».
«О его роли в сирийском кризисе написано немало. Информационную, медийную поддержку для всего вида пиар-услуг „Белым каскам“ оказывают многочисленные американские, британские и ближневосточные организации, чье реноме не является блестящим», — напомнили в МИД.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что госдепартамент США заморозил финансирование «Белых касок».
В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что этому примеру последуют и другие страны Запада, поддерживающие организацию.
«Запад всегда подавал организацию „Белые каски“, которая действует на территории Сирии и обвиняет сирийские власти в использовании химического оружия, устраивая инсценировки, как независимую структуру, пользующуюся международным авторитетом: мол, информации, которую добывают „Белые каски“, стоит верить.
Но после того как Россия сумела раздобыть достоверные данные, предоставила свидетелей организации съемки, имитирующей химатаку в городе Дума, стало очевидно, что речь идет об использовании организацией „фейковых“ сюжетов в большой политике.
И тогда американцы признали: да, мы их финансировали, а теперь отказываемся финансировать.
Теперь и со стороны Великобритании и Нидерландов должно последовать такое же решение. Таким образом, феномен „Белых касок“ в зоне сирийского конфликта упраздняется. Не думаю, что это означает, что Запад откажется от таких же приемов ведения политической и дипломатической борьбы. Но на данном этапе Запад потерпел полное поражение», — сказал Станислав Тарасов.
Запад обвинил Дамаск в применении химоружия после того, как «Белые каски» опубликовали видео, на котором якобы показаны последствия химатаки в городе Дума. В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать силовые удары извне.
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Огненный смерч: Русский «Змей Горыныч» уничтожает смертников и снайперов ИГИЛ в Сирии (ВИДЕО)
Предлагаем вниманию читателей РВ кадры боевой работы советско-российской самоходной установки разминирования «Метеорит» УР-77, которую прозвали «Змеем Горынычем».
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из самой горячей точки Сирии — лагеря Ярмук.
Сирийская армия применяет «Горыныча» на юге от Дамаска для уничтожения засевших в руинах снайперов и смертников ИГИЛ, не подвергая при этом опасности собственных бойцов.
Мощный взрыв, разрушенные здания и клубы пыли от взрывной волны хорошо видны на кадрах.
Также на видео показана работа самоходной артиллерии — по позициям боевиков работают САУ «Гвоздика» а также миномёты.
УР-77 «Метеорит» — советская самоходная реактивная установка разминирования, она многократно доказывала свою большую эффективность в сирийcкой кампании в условиях плотной городской застройки.
«Змей Горыныч» создавался на базе советской самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» для того, чтобы проделывать широкие проходы в противотанковых минных полях за счёт мощной взрывной волны, вызываемой специальным боеприпасом. Боевая машина применялась во второй чеченской кампании, а также ополченцами Донбасса в ходе боёв за Донецкий аэропорт.
Напомним, что руины Ярмука, через которые приходится с боями пробиваться сирийским солдатам и палестинским ополченцам, кишат сюрпризами ИГИЛ*. За каждым углом может прятаться террорист, под каждым камнем может скрываться мина.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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