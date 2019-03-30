Игнатьевская пещера – картинная галерея каменного века

На юге Уральских гор в Челябинской области в семи километрах от села Серпиевка находится одна из трех самых известных пещер России. А знаменита она тем, что на ее стенах красуются рисунки, оставленные древними людьми не то 6 – 8, не то 14 тысяч лет назад. Ученые пока не установили точную дату их появления, но уже сейчас Игнатьевская пещера является памятником природы не только национального, но и мирового значения.

У этой интересной пещеры среди местных есть несколько названий: кроме Игнатьевской ее еще называют Серпиевской и даже по-башкирски Ямазы-Таш. Игнатьевской ее назвали в честь некоего старца, жившего здесь в течение долгого времени. Этот старец неизвестно откуда появился, но похоронен был именно тут. И первой загадкой пещеры стал вопрос – кем же был тот самый старец Игнатий. Среди версий – сам император Александр I, решивший покинуть мирскую суету и стать странником. Другой не менее фантастической версией является предположение, что Игнатий – это Великий князь Константин Павлович Романов, который, как известно, отрекся от императорского трона.

По размерам своим она достаточно небольшая – общая ее протяженность всего 640 метров. Она имеет два этажа, является карстовой пещерой. В ней уже побывало немало ученых-исследователей из разных стран. Да и саму Игнатьевскую пещеру сравнивают с такими мировыми пещерами-знаменитостями, как Альтамира в Испании, Ласко во Франции, Каповая в Башкирии. Не только ученые, но и путешественники с удовольствием посещают пещеру, в которой были найдены рисунки первобытных людей.

В дальней части Игнатьевской пещеры были обнаружены древние наскальные рисунки. Как предполагается, они были сделаны в период эпохи палеолита. А это было примерно 10-12 тысяч лет до нашей эры. То есть рисункам уже около 14 тысяч лет. На них древние люди изображали мамонтов, лошадей, носорогов, змей и других животных и их следов. Есть также изображения самих древних людей, и даже образ Богоматери. Имеются и неразгаданные до сих пор геометрические символы. Всего – около сорока групп рисунков. Исследователи предполагают, что люди эпохи палеолита использовали Игнатьевскую пещеру в качестве святилища.

А в 1980 году был найден еще один пещерный рисунок. На нем изображен человек, между ногами которого нарисованы 28 точек красного цвета. Ученые выдвинули гипотезу, что данный рисунок может быть иллюстрацией менструального цикла женщины.

Недавно в пещере произвели радиоуглеродный анализ пигментов рисунков. В результате анализа было установлено, что картинки были нанесены примерно 6 – 8 тысяч лет назад. Но даже этот возраст является вполне солидным и не менее интересным для посещения Игнатьевской пещеры. Но даже, несмотря на то, что она является достопримечательностью с мировым именем, отсюда ежегодно вывозят мусор грузовиками. С каждым годом на пещере появляется все больше надписей, которые уже совсем не являются древними.

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Источник: https://salik.biz/articles/52921-ignatevskaja-peschera-kartinnaja-galereja-kamennogo-veka.html