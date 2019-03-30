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Черное Море РУКОТВОРНО?

17:45. 30 марта 2019 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

imageЯ вовсе не хочу проталкивать еще одну псевдонаучную идею наравне, скажем, с плоской Землей, но факты – упрямая вещь, и они, пусть косвенно, но доказывают, что Черное море – это искусственный карьер по добычи каких-то полезных ископаемых, который позднее просто заполнился водой. 

Эта гипотеза существует уже давно, и она ничем не абсурднее, чем плоскоземельная, скорее даже, более реалистичная. Посмотрите на фотографии, которые демонстрируют дно Черного моря и обычный современный карьер. Не слишком ли они похожи?..
 

Существует вполне научная гипотеза, что Большой каньон в США – это тоже карьерная разработка. Если присмотреться к этой масштабной выработки, то Черное море уже не кажется столь фантастическим в роли того же карьера. Кстати, не менее впечатляющие по масштабам карьерные выработки есть и в Крыму (смотрите видео ниже об этом), опять-таки ставящие ученых в тупик: что за высокоразвитая цивилизация оставила здесь свои следы?
 

Кто, когда и что здесь добывал, нам, видимо, не дано узнать никогда. Но столь смелая теория предполагает альтернативный взгляд на историю нашей планеты. А если учесть, что история, которой мы пользуемся до сих пор, шита белыми нитками (писана и переписана в угоду власть предержащих), то, понятное дело, подобные теории, даже самые фантастические, кажутся вполне реальными. Или скажем даже так: не менее достоверными, чем наша «истинная история».

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