Робинзон из Братиславы

Слава не баловала Кароля Джеттинга, пережившего столько приключений, что хватило бы на добротный голливудский сериал. При жизни ему так и не удалось ни прославиться, ни разбогатеть.

На кладбище Святого Андрея в Братиславе похоронено много замечательных людей. Но одна могила располагается особняком, её можно найти недалеко от входа, за зданием греко-католической церкви, возведённой здесь недавно. На могиле установлен большой памятник в неоготическом стиле из светлого песчаника, в центре памятника изображён трёхмачтовый бриг, а по краям два герба: один с мальтийским крестом, а второй — с крепостью в три башни. Полустершаяся надпись гласит, что здесь покоится «братиславский Робинзон» по имени Кароль Джеттинг.

Где вы, пески Сахары?

Кароль Джеттинг родился в Прешпороке (Братислава) 13 сентября 1730 года, в более или менее мирный период существования Венгерского государства.

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Жизнь мальчика могла бы быть точно такой же, как у его отца, который до самой кончины проработал слесарем, но родители мечтали о другой судьбе для сына. Кароль не был оболтусом — он поступил в гимназию и прилежно учился в ней до 15 лет, пока его безмятежная юность не была прервана смертью отца. Кароль остался без средств к существованию. Он был вынужден бросить учёбу, переехать в Вену и наняться помощником адвоката.

Юноша был умён и сообразителен, однако профессия юриста его не вдохновила. Кароля манил тот огромный, блистающий мир, который находился где-то вдали, за морями. Там расстилались бескрайние раскалённые пески Сахары, уставшие караваны везли драгоценные грузы и золото, смирну и шафран. Там бились о кроваво-красные скалы шумные бирюзовые волны, и по глади моря скользили пиратские шхуны, торговые корабли и военные фрегаты. Развевалась на ветру тугая парусина, сверкали зубы чернокожих рабов, а в трюмах ждали своего часа товары с берегов Индии или Китая. Зачем, к чему нужна юриспруденция?

Юноша домечтался до того, что стал делать в документах ошибки, и его выгнали. Кароль хотел вернуться в Братиславу, однако на постоялом дворе разговорился с каким-то богачом, и тот нанял его в дом в качестве дворецкого. Дальше — больше. Здесь же, в доме, он познакомился с лондонским банкиром и переехал в Англию, где обучился банковскому делу и проработал почти 20 лет, позабыв и о путешествиях, и о мечтах. Такова жизнь — копеечка бережёт копеечку. Но судьба приготовила для Джеттинга сюрприз.

Наконец-то приключения!

Лондонский банк имел филиалы по всему миру, и вскоре в Сенегале потребовалось присутствие опытного работника. Каролю Джеттингу предложили поехать туда. По современным меркам — недалеко, всего каких-то 4,5 тысячи километров! По меркам же XVIII века расстояние было приличным.

В октябре 1772 года Кароль взошёл на палубу корабля, отправляющегося в далёкую Африку.

У африканских берегов бригантину, на которой находился Кароль, накрыло штормом. Корабль сильно потрепало, и 17 января 1773 года он сел на мель у острова неподалёку от Марокко.

Сколь живописными здесь были пейзажи, столь же недоброжелательными оказались местные мавры, которые напали на потерпевших крушение англичан, захватили корабль и подчистую ограбили и его, и всех, кто находился на борту. Один из членов экипажа, испугавшись, бросился за борт и попытался доплыть до берега, но коварный прибой швырнул его на чёрные скалы, и он погиб. Остальных мавры захватили в плен и обратили в рабов.

Джеттинг был вынужден работать сначала на одного мавра, затем его продали другому, более богатому мавру, у которого были свои фермы, поля, стада быков, овец и верблюдов. Затем он был куплен на невольничьем рынке в Робатобе работорговцем-евреем, который позволил Каролю связаться с английским посольством, явно рассчитывая на хороший выкуп.

Так и случилось — банк выкупил своего работника, послав за ним богатого арабского купца, который выплатил требуемую сумму, и Джеттинг оказался на свободе. В сопровождении английских военных он начал пробираться через пустыни, в которых орудовали воинственные племена мавров, воевавших то друг с другом, то с европейцами и нападавших на всех путников подряд. Судьба была благосклонна к венгру, и через 20 дней он добрался до английского консульства в Танжере, где после трудного перехода ел и спал целых четыре дня. Ещё неделю занял путь с испанской миссией до Кадиса, где он наконец взошёл на судно, которое доставило Джеттинга в Лондон осенью 1773 года.

Искушение и наказание

Приключения банкира не остались незамеченными! Весь Лондон вскоре знал о кровожадных арабах и кроваво-красных закатах над мавританским побережьем.

Рассказами Джеттинга заинтересовался даже король Великобритании, сам Георг III, который вызвал его во дворец, чтобы послушать о приключениях. Кароль настолько живописно все повествовал, что «договорился» до должности консула в Марселе, куда и отправился без промедления.

И чтобы вы думаете?

На этот раз корабль захватили пираты, и Джеттинг вновь вернулся на невольничий рынок, но только на этот раз в Тунисе, куда его увезли в трюме корабля, где его купил богатый турок Селим.

В отличие от еврея, турок не собирался расставаться со своей собственностью, и Джеттингу пришлось действительно на него поработать. Освободить раба Селим согласился лишь после того, как Джеттинг спас ему жизнь — турок упал в море и утонул бы, если бы не его белый раб.

Расчувствовавшись, Селим освободил Кароля, предложил ему дружбу и очень хотел, чтобы тот принял магометанство и остался в Тунисе. Но Джеттинг проявил характер — домой! Только домой! В итоге турок дал бывшему рабу деньги на обратную дорогу.

Однако свобода в Тунисе не означает возможность полностью распоряжаться собой. Не согласный с решением отца, сын турка Селима перехватил банкира на дороге, обчистил его до нитки и пообещал доставить Джеттинга в английское консульство только в том случае, если он примет участие в налёте на мальтийский корабль.

Против лома нет приёма, и Каролю ничего не оставалось, как согласиться.

На диких берегах

Мальтийский корабль был действительно захвачен, однако в процессе плавания Джеттингу удалось организовать мятеж, в котором приняли участие и рабы. Корабль удалось захватить снова, но в результате мятежа судно получило серьёзные повреждения. Налетевший шторм завершил дело — корабль пошёл ко дну. Среди разбушевавшихся волн Кароль Джеттинг сумел схватиться за какую-то доску и уцелеть. Несколько дней его носило по морю, а затем выбросило на необитаемый остров, где бедолага-банкир прожил целых девять месяцев, питаясь почти одними кокосами. Наконец он заметил проходящий мимо корабль и сумел дымом подать сигнал бедствия.

Когда его сняли с берега, вид его был поистине экзотичен — загорелый дочерна, в лохмотьях, заросший до бровей, худой и с совершенно диким, нечеловеческим взглядом.

Сердобольные моряки доставили его в Санто-Доминго, откуда Джеттинг кое-как добрался до Лондона. Когда он пришёл в себя и наконец появился на работе, ему снова пытались предложить хорошую должность. Но на этот раз он наотрез отказался от всех предложений, решив, что приключений с него хватит, и неожиданно уехал домой — в Братиславу. Впрочем, объяснение этому есть — он был уже немолод и, очевидно, решил, что хорошего помаленьку. Перед отъездом он женился на англичанке, невесте, которая всё это время ждала его в Лондоне и согласилась уехать с ним в Венгрию.

Остаток жизни он прожил спокойно и незаметно, почил в 1790 году.

Запоздалое признание

В 1844 году кто-то из местных журналистов наткнулся в библиотеке на книгу «Венгерский Робинзон, или Жизнь, судьба и приключения Кароля Джеттинга», вышедшую в Братиславе в 1797 году, уже после смерти главного героя повествования.

Стали вспоминать, кто он такой, искать очевидцев. И пожилые братиславцы вспомнили, что действительно жил такой добрый старик на одной из улиц города, все время рассказывал странные истории про далёкие страны, корабли и диких мавров, но ему никто не верил.

Чтобы почтить память своего земляка, городской совет нашёл его могилу на кладбище и установил на ней памятник, тот самый, в неоготическом стиле — с трехмачтовым бригом, мальтийским крестом и башнями.

Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ

Источник: https://salik.biz/articles/54393-robinzon-iz-bratislavy.html