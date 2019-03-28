Главная » Невероятное в мире

Мигранты из Ливии захватили в Средиземном море спасший их танкер

05:08. 28 марта 2019 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

Мигранты в Средиземном море, которые направлялись в Европу, захватили спасший их корабль, после того как выяснили, что их везут обратно в Ливию, сообщает The Guardian.

Отмечается, что всего танкер подобрал 108 мигрантов. Завладев судном, они развернули его в сторону Мальты. 

Власти Мальты уже заявили, что не позволят ему пристать к берегу.

“Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль”, - заявил, в свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Сальвини.

Состояние членов экипажа захваченного судна не уточняется.

Источник: http://voicesevas.ru/news/43629-migranty-iz-livii-zahvatili-v-sredizemnom-more-spasshiy-ih-tanker.html

Метки: новости / в мире

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Анархия, нефть и работорговля: что происходит в Ливии после свержения Каддафи (ФОТО)
...в мае этого же года захватили Триполи. Хафтар провёл выборы ...африканских стран, которые пересекли Средиземное море, выдвинувшись из Ливии. По итогам совещания министров...принято решение предотвращать проникновение в Ливию мигрантов из граничащих с ней ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 ноября 2015
...утром с кораблей, находящихся в Средиземном море. Ракеты пролетели над территорией ...Губернаторы США массово отказываются от мигрантов Ближнего Востока Американские СМИ ...Джабхат Ан-Нусра» захватили более 20 военнослужащих армии Ливана в ходе боестолкновений...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2016
...северо-востоке страны террористы захватили электростанцию в районе Мабрука...флота России, находящегося в Средиземном море. Не меньшее значение ... убиты в Ливии Силы безопасности Ливии провели операцию ... почти миллионный поток мигрантов с территории Турции ...
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
... наркотиков и мигрантов. Отсутствие партнера по переговорам в Ливии вынудило европейцев ...израильтяне, — обсуждение военной операции по захвату Ат-Танфа. … Район вокруг ... серьезные проблемы для маршрута к Средиземному морю(конец цитаты). Интересами «Газпрома»...
Сирия, последние новости 25 сентября 2015
... трудно. Подобный захват осложнит российское продвижение...разведывательных самолетов над Средиземным морем к югу от ...прибыли около полумиллиона вынужденных мигрантов. К оглавлению |...восточным Средиземноморьем недалеко от Ливана. «Просто случайность?» ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 октября 2015
...Египта, Италии, Великобритании, Ирака и Ливана, а также спецпосланник генерального секретаря... до Европы через Средиземное море погибли около 3000 мигрантов из ближневосточных стран... грабежу: недавно боевики ИГ захватили в Мосуле отделение банка Rafidain...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>