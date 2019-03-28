Мигранты из Ливии захватили в Средиземном море спасший их танкер

Мигранты в Средиземном море, которые направлялись в Европу, захватили спасший их корабль, после того как выяснили, что их везут обратно в Ливию, сообщает The Guardian.

Отмечается, что всего танкер подобрал 108 мигрантов. Завладев судном, они развернули его в сторону Мальты.

Власти Мальты уже заявили, что не позволят ему пристать к берегу.

“Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль”, - заявил, в свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Сальвини.

Состояние членов экипажа захваченного судна не уточняется.

Источник: http://voicesevas.ru/news/43629-migranty-iz-livii-zahvatili-v-sredizemnom-more-spasshiy-ih-tanker.html