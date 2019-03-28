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ЕГЭ – это «величайшая диверсия Запада» для подготовки рабов и биороботов

09:31. 28 марта 2019 Просмотров - 374 9 коммент. Опубликовал:

В МГТУ им. Баумана прошла конференция «Современные проблемы науки и образования». Китайский академик Цзинь Сычжан высказал свое мнение о Едином государственном экзамене.

Он провел исследование, в ходе которого проследил, как изменился за последние 30 лет уровень образования в 43-х странах мира. Вот его неутешительный вердикт: ЕГЭ – это «главная угроза развития технологий в России» и «величайшая диверсия Запада».

Анализ показал, что в государствах, где итоговую аттестацию проводят в форме традиционных экзаменов, наблюдается постоянный рост уровня подготовки выпускников – в среднем на 3% каждый год.

То есть там за последние 30 лет качество образования улучшилось более чем вдвое. А вот в странах, где проводят экзамены в форме тестирования, сначала наблюдается медленный, а затем лавинообразный спад уровня знаний учащихся.


Эксперт привел страшные цифры: качество образования в России за последние 10 лет упало на 61%. И «это не просто катастрофа, это верный путь к уничтожению», – считает академик.

Он также отметил, что в Советском Союзе была самая лучшая система образования. Запад навязал России гибельную систему ЕГЭ, которая готовит «рабов и биороботов, уничтожает знания, обрекает российских школьников на деградацию и вечное отставание».



Мила Зимина


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4388968.html

Метки: будущее, егэ, Запад, Китай, образование, рабство, Россия, статистика

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9 коммент.»

  • 345 262
    Max 28 марта 2019 в 9:49 Ссылка
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    Не поверите, но всё идёт по плану.

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  • 1463 1283
    mary 28 марта 2019 в 9:52 Ссылка
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    Китайцы встревожены ,они ведь копируют ,а скоро некому будет создвать.

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  • 19126 16670
    Вячеслав 28 марта 2019 в 10:05 Ссылка
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    Да, именно – диверсия… Диверсия через алчность тех негодяев, что окопались во власти… А, ведь, когда их прищучат (а время это уже не далёко), будут верещать, что это им сверху указали…

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  • 618 514
    Айва 28 марта 2019 в 11:32 Ссылка
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    Когда ввели ЕГЭ, я думала, что это хорошо, что даёт старт детям из провинции (где мы и живём). Сдали мои этот экзамен на отлично, но денег, чтобы ехать учиться, не было, обошлись местным заочным филиалом. Так что высокий балл ещё ничего не давал для жизни.

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    • 12282 10532
      Ирбис Айва 28 марта 2019 в 14:06 Ссылка
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      Вы съездите в Москву или Питер и посмотрите кто поступает в самые престижные ВУЗы страны и всё поймёте, многие студенты правильно говорить по русски не умеют, дичайший акцент, но по русскому языку он набрали балы ЕГ лучше чем русские отличники школьники. ЕГ очень просто и легко можно обойти и обходят. мне рассказывали такие *****. что просто со стула упасть можно. Но все делают вид, что этого нет.

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      • 620 516
        Айва Ирбис 28 марта 2019 в 14:20 Ссылка
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        Люди придумают экзамен – придумают и как его обойти. Это в течение нескольких лет стало вполне понятно. А какие жуткие строгости! Ученики падают в обмороки и получают нервные срывы. Классухи консультируют в туалетах. Зачем это всё? Жаль, что “получилось как всегда” по слову Виктора Черномырдина. Девка в шестом – уже трясутся, что будет ВПР. Тоже в форме теста на компе. Рыдала, не найдя окна для ответа. Говорю , мол, пиши в тетрадке – не понимает. Они уже чокнутые.

        Форма теста не предполагает системность изложения, это самое страшное её отличие. Системно и логично даже на экзамене можно прийти к правильным выводам. Но этот процесс мышления изгоняется из школы, заменяясь начётничеством и зубрёжкой. Отучают думать. Кто и зачем, кому это выгодно?

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  • 4570 3936
    Валерий 28 марта 2019 в 13:14 Ссылка
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    Заинтересованные лица то всем давно известны, а вот наказаны ли непосредственные воплощатели в жизнь чужих планов – вопрос вопросов. Сталин бы в такой ситуации отправил лес валить пару десятков причастных – то то бы вой поднялся )))

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