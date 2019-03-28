ЕГЭ – это «величайшая диверсия Запада» для подготовки рабов и биороботов

В МГТУ им. Баумана прошла конференция «Современные проблемы науки и образования». Китайский академик Цзинь Сычжан высказал свое мнение о Едином государственном экзамене.

Он провел исследование, в ходе которого проследил, как изменился за последние 30 лет уровень образования в 43-х странах мира. Вот его неутешительный вердикт: ЕГЭ – это «главная угроза развития технологий в России» и «величайшая диверсия Запада».

Анализ показал, что в государствах, где итоговую аттестацию проводят в форме традиционных экзаменов, наблюдается постоянный рост уровня подготовки выпускников – в среднем на 3% каждый год.



То есть там за последние 30 лет качество образования улучшилось более чем вдвое. А вот в странах, где проводят экзамены в форме тестирования, сначала наблюдается медленный, а затем лавинообразный спад уровня знаний учащихся.