ЕГЭ – это «величайшая диверсия Запада» для подготовки рабов и биороботов
В МГТУ им. Баумана прошла конференция «Современные проблемы науки и образования». Китайский академик Цзинь Сычжан высказал свое мнение о Едином государственном экзамене.
Он провел исследование, в ходе которого проследил, как изменился за последние 30 лет уровень образования в 43-х странах мира. Вот его неутешительный вердикт: ЕГЭ – это «главная угроза развития технологий в России» и «величайшая диверсия Запада».
Анализ показал, что в государствах, где итоговую аттестацию проводят в форме традиционных экзаменов, наблюдается постоянный рост уровня подготовки выпускников – в среднем на 3% каждый год.
То есть там за последние 30 лет качество образования улучшилось более чем вдвое. А вот в странах, где проводят экзамены в форме тестирования, сначала наблюдается медленный, а затем лавинообразный спад уровня знаний учащихся.
Эксперт привел страшные цифры: качество образования в России за последние 10 лет упало на 61%. И «это не просто катастрофа, это верный путь к уничтожению», – считает академик.
Он также отметил, что в Советском Союзе была самая лучшая система образования. Запад навязал России гибельную систему ЕГЭ, которая готовит «рабов и биороботов, уничтожает знания, обрекает российских школьников на деградацию и вечное отставание».
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Не поверите, но всё идёт по плану.
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Китайцы встревожены ,они ведь копируют ,а скоро некому будет создвать.
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Нет в Китае такого академика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_действительных_членов_Академии_наук_КНР
Шарковы придумали )
Возмущены что ЕГ нельзя купить
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хохол да ты совсем окраинный что-ли ,все как-то у тебя коряво и язык неправильный.
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Да, именно – диверсия… Диверсия через алчность тех негодяев, что окопались во власти… А, ведь, когда их прищучат (а время это уже не далёко), будут верещать, что это им сверху указали…
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Когда ввели ЕГЭ, я думала, что это хорошо, что даёт старт детям из провинции (где мы и живём). Сдали мои этот экзамен на отлично, но денег, чтобы ехать учиться, не было, обошлись местным заочным филиалом. Так что высокий балл ещё ничего не давал для жизни.
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Вы съездите в Москву или Питер и посмотрите кто поступает в самые престижные ВУЗы страны и всё поймёте, многие студенты правильно говорить по русски не умеют, дичайший акцент, но по русскому языку он набрали балы ЕГ лучше чем русские отличники школьники. ЕГ очень просто и легко можно обойти и обходят. мне рассказывали такие *****. что просто со стула упасть можно. Но все делают вид, что этого нет.
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Люди придумают экзамен – придумают и как его обойти. Это в течение нескольких лет стало вполне понятно. А какие жуткие строгости! Ученики падают в обмороки и получают нервные срывы. Классухи консультируют в туалетах. Зачем это всё? Жаль, что “получилось как всегда” по слову Виктора Черномырдина. Девка в шестом – уже трясутся, что будет ВПР. Тоже в форме теста на компе. Рыдала, не найдя окна для ответа. Говорю , мол, пиши в тетрадке – не понимает. Они уже чокнутые.
Форма теста не предполагает системность изложения, это самое страшное её отличие. Системно и логично даже на экзамене можно прийти к правильным выводам. Но этот процесс мышления изгоняется из школы, заменяясь начётничеством и зубрёжкой. Отучают думать. Кто и зачем, кому это выгодно?
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Заинтересованные лица то всем давно известны, а вот наказаны ли непосредственные воплощатели в жизнь чужих планов – вопрос вопросов. Сталин бы в такой ситуации отправил лес валить пару десятков причастных – то то бы вой поднялся )))