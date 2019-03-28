Кучно пошло.В Москве арестован бывший министр по развитию Дальнего Востока, бывший полпред президента на Дальнем Востоке, бывший губернатор Хабаровского края, вице-президент "Роснефти" и прочее, прочее, прочее – Виктор Ишаев.Арестован Ишаев по делу о масштабных хищениях на лесозаготовках. Озвучиваается сумма ущерба в 10 млрд. рублей. В 2,5 раза больше, чем у ОПГ Абызова из "Открытого правительства",Вместе с Ишаевым арестован его сын Дмитрий а также представитель "Роснефти" в Хабаровском крае Кондратов и зампред правительства Хабаровского края.Обыски в интересах следствия прошли как в Хабаровске, так и в Москве.Такими темпами на зоне действительно может образоваться теневой кабинет министров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4878945.html