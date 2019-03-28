Арестован Ишаев
13:27. 28 марта 2019 Просмотров - 203 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Кучно пошло.
В Москве арестован бывший министр по развитию Дальнего Востока, бывший полпред президента на Дальнем Востоке, бывший губернатор Хабаровского края, вице-президент "Роснефти" и прочее, прочее, прочее – Виктор Ишаев.
Арестован Ишаев по делу о масштабных хищениях на лесозаготовках. Озвучиваается сумма ущерба в 10 млрд. рублей. В 2,5 раза больше, чем у ОПГ Абызова из "Открытого правительства",
Вместе с Ишаевым арестован его сын Дмитрий а также представитель "Роснефти" в Хабаровском крае Кондратов и зампред правительства Хабаровского края.
Обыски в интересах следствия прошли как в Хабаровске, так и в Москве.
Такими темпами на зоне действительно может образоваться теневой кабинет министров.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4878945.html
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Власть в действии. Это 1937-38? нет, это работают спецслужбы в 2019. И богатых и влиятельных людей без их ведома никто не арестует. Зачем это сделано? ну они знают, мы нет. Потому что кто и сколько на самом деле ворует, это вопрос тёмный. Кто может, тот и ворует, если конечно хочет.
Есть такие кто не хотят воровать. Не так воспитаны. Они обычно довольствуются работой в спецслужбах, если их туда позвали, и если пустили, и таким образом удовлетворяют свои амбиции и человеческое желание работать и приносить пользу. Вот такие очень не любят воров. Это их ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ противники. А если у людей разные нравственные ориентиры, то тут борьба идёт не на жизнь а на смерть.