Поручители

В ходе судебного заседания по поводу бывшего министра "открытого правительства" Абызова (который со своими подельниками по версии следствия создал ОПГ и украл 4 млрд. рублей) адвокат Абызова представил заявления поручителей, которые выступили в защиту Абызова. Список прекрасен.1. Чубайс2. Дворкович3. Волошин4. ТимаковаРазве таким чудесным людям можно не доверять?Впрочем, если вспомнить всех тех, кто "ручался" за Улюкаева, за Абызова пока как-то скромно впрягаются. Даже Медведев из друзей в Вконтакте удалил. Видимо что-то знаетТого и гляди снова придется причитать "Сегодня, наш либеральный лагерь понес невосполнимую утрату – siloviki без вины посадили очередного честного либерала".Как умело шутят в Твиттере – в местах не столь отдаленных скоро наберется целый теневой кабинет закрытого правительства России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4877670.html