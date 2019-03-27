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Поручители

22:30. 27 марта 2019 Просмотров - 363 4 коммент. Опубликовал:


В ходе судебного заседания по поводу бывшего министра "открытого правительства" Абызова (который со своими подельниками по версии следствия создал ОПГ и украл 4 млрд. рублей) адвокат Абызова представил заявления поручителей, которые выступили в защиту Абызова. Список прекрасен.

1. Чубайс
2. Дворкович
3. Волошин
4. Тимакова

Разве таким чудесным людям можно не доверять?
Впрочем, если вспомнить всех тех, кто "ручался" за Улюкаева, за Абызова пока как-то скромно впрягаются. Даже Медведев из друзей в Вконтакте удалил. Видимо что-то знает
Того и гляди снова придется причитать "Сегодня, наш либеральный лагерь понес невосполнимую утрату – siloviki без вины посадили очередного честного либерала".


Как умело шутят в Твиттере – в местах не столь отдаленных скоро наберется целый теневой кабинет закрытого правительства России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4877670.html

Метки: абызов, волошин, коррупция, либералы, Чубайс, юмор

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4 коммент.»

  • 12274 10524
    Ирбис 28 марта 2019 в 10:40 Ссылка
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    П у нас всё обсуждают выживших из ума артистов! Вот где настоящая пятая колона! 1. Чубайс
    2. Дворкович
    3. Волошин
    4. Тимакова Они ничего да же не боятся! Меня особенно умиляет Наталья Александровна Тимакова – действующий пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Всё приплыли!

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      mary Ирбис 28 марта 2019 в 11:04 Ссылка
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      Тимакова ушла от Медведева ,она сейчас во Внешэкономбанке ,куда перевели графа Шувалова-вся семейка Волошина в одном кругу перемещается.Похоже ,что силовики прижмут Волошина с Менделем.Сегодня арестован Ишаев и ФСБ обыскивает замов нового губернатора Хабаровска,-кто тут сильно про лес беспокоился ,теперь его передадут в др.руки,не факт ,что лучшие.
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        Руса mary 28 марта 2019 в 11:19 Ссылка
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        Очевидно “неприкасаемых” нуворишей теперь будут выводить на чистую воду.

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        • 1468 1288
          mary Руса 28 марта 2019 в 12:29 Ссылка
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          Нет ,еще раз нет ,не надейтесь ,что это начало очищения власти от нечистых,по фамилиям и должностям увидите.что бывшие ,не очень значимые,ранее поиспользованные в схемах приватизации,сделавшие свое дело и теперь должны вернуть не свое,прикорманенное.Кризис,санкции и передел мира напряг ситуацию и они переобуваются.Остановка за новой идеологией.Какую подсунуть
          -американская-демократия превыше всего ,закона ,права,бога-изжила
          -европейская-свобода и права превыше всего привела к разрушению самого человека ,отринув Бога,они полетели вниз,учитывая их последние извращения с детьми,животными ,семьей
          -китайский-посмотрев на СССР ,те спешно сделали соцкапитализ с руководством Компартии,у них этика Конфуция вместо Бога -не лезь вперед начальника ,быть в тени.
          -Россия -пусто -капитализм и либерализм отторгается ,на Запад не взяли,Бог есть но церковь дискредитирована,пока держат патриотизмом
          И главное ,никто не собирается делится награбленным и оформленным ,идут последние терки между кланами(отсюда аресты).Глобализация по-американски затормозилась,Китай в Давосе заявил-”Мы,мы способные осчастливить мир и потянули свои два шелковых пути ,подсчищая страны (казахстан) к Европе.Всем нужен рывок технологий ,идея ,опираясь на силу конечно.Киса опять ,черт старый, примчался ,вчера дал интервью Гусману-опять предлагает любовь,как в 90годы,кудрин не против,но это смерть национальная.Смотрим дальше ,игроки за столом ,пока доску никто не перевернул.

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