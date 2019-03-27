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На мэрских выборах молодая домохозяйка из ЛДПР победила единоросса — спикера гордумы

19:20. 27 марта 2019 Просмотров - 144 2 коммент. Опубликовал:
Источник: «Завтра» @ Алексей Иванов

Город Усть-Илимск расположен на реке Ангаре. Районный центр на северо-западе Иркутской области. Место проведения четырёх всесоюзных комсомольских строек (Усть-Илимская ГЭС, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский ЛПК, железнодорожная ветка Хребтовая - Усть-Илимск). Численность населения снизилась со ста тринадцати тысяч в 1993-м до восьмидесяти двух тысяч в 2018-м.

С 22.09.2015 до 21.01.2019 мэром Усть-Илимска являлся маститый хозяйственник Вакиль Тулубаев (ранее трудился первым вице-мэром, директором МУП «Городские инженерные системы города»), который представлял «Единую Россию» и которого многие называли коррупционером. 67-летний Тулубаев ушёл в отставку в результате длительного конфликта с гордумой, дважды признававшей работу администрации неудовлетворительной.

Кандидатом в градоначальники от правящей партии (и наиболее вероятным будущим мэром) стал 45-летний председатель городской думы Сергей Зацепин, уроженец Алтайского края, бывший начальник отдела УФСБ России по Иркутской области в городе Усть-Илимске, член политсовета местного отделения «Единой России».

ТИК отказала в регистрации в качестве кандидата экс-депутату Законодательного собрания Иркутской области, бывшему мэру Усть-Илимска (1992-97), директору «Илим ТЭК» Анатолию Дубасу, выдвинутому партией «Родина» и поддерживаемому КПРФ. Затем предвыборную гонку покинул (по решению суда) «авторитетный» депутат гордумы, владелец двух охранных предприятий Наиль Гарипов, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью.

Дорога расчищена, у спикера Зацепина вообще не осталось сильных конкурентов. Он был полностью спокоен за конечный результат.

Однако произошла сенсация регионального масштаба.

На досрочных выборах мэром Усть-Илимска избрана Анна Игоревна Щёкина. Неработающая гражданка со средним образованием, которой в конце февраля исполнилось 28 лет; координатор Усть-Илимского отделения ЛДПР.

Опытного политика-единоросса Зацепина малоизвестная дивчина обогнала более, чем на 10 процентов. «Выход у Зацепина только один. Жениться на Щёкиной», — хохмит VK-группа «Инцидент Усть-Илимск».

«У меня опыта управления ещё мало. Думаю, я вообще самый молодой мэр в стране… Я получила среднее специальное образование по специальности секретарь-референт и документовед… Всё свое время уделяю 6-летнему сынишке Грише. И да, на заметку холостякам — я не замужем, в активном поиске! Ну а кумир у меня один — Владимир Жириновский. Это самый мощный и классный политик», — рассказала Анна «Комсомольской правде». Известно, что у неё есть проблемы со здоровьем. «Официально оформлена инвалидность, но вдаваться в подробности не буду, это личное», — подтвердила девушка.

Пресловутое протестное голосование, вновь и вновь.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102121

Метки: чит.клуб

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2 коммент.»

  • 475 363
    Dasha 27 марта 2019 в 19:46 Ссылка
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    Победила “молодая нигде не работающая домохозяйка”!
    Мы должны верить, что…
    ( ну, что нам хотят наврать? )
    Автор, Вас самого радует таки статьи, как Ваша?
    Или Вы кильку отрабатываете?

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  • 9235 5269
    Maleos 27 марта 2019 в 20:16 Ссылка
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    В Иркутской области, как в Екатеринбурге и Приморье, расстановка сил пока в пользу пиндосов. Поэтому там часто побеждает либо КПРФ, либо с дуба рухнувшие домохозяйки без мужей и без домов)).

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