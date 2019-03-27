Гражданские войны на африканском континенте оставили после себя сотни тысяч мин. Сегодня их обезвреживают крысы-саперы.



На фото: Крыса на удочке — живой миноискатель. Использование удочек удобнее, чем традиционное растягивание тросов.

Солнце еще только поднимается над горизонтом, а работа уже в самом разгаре. Рональдиньо бежит вперед, смешно морща нос и топорща гусарской пышности усы. Неожиданно останавливается, принюхивается и начинает скрести землю лапками. Удача, мина обнаружена. Раздается щелчок -можно бежать за наградой. Банан уже появился в руке тренера.

Рональдиньо— африканская хомяковая крыса (cricetomysgambianus). Он — профессиональный сапер.

Использовать крыс для поиска мин придумали в бельгийско-танзанийской исследовательской организации АПОПО, основанной в 1998 году при финансовой поддержке правительства Бельгии. Уже много лет на минных полях наравне с людьми трудятся собаки. Но крысы! Африканская хомя-ковая крыса (названная так из-за защечных сумок, в которых переносит еду) — ночное животное. Она слабо видит, зато прекрасно слышит и различает запахи. На этом построена тренировка. В возрасте пяти недель крысу начинают кормить со звуком щелчка. Позже привычный щелчок раздается лишь тогда, когда крыса обнаруживает запах взрывчатки. Тренировка длится от восьми месяцев до года. После этого крыса становится сертифицированным специалистом по разминированию. Она способна за метр унюхать и металлическую мину, и пластиковую, и гранату, и даже простой патрон.Главная тренировочная база расположена на территории Сельскохозяйственного университета имени Эдварда Сокоине в городе Морогоро в Танзании, но основная работа ведется в соседнем Мозамбике. После 16 лет гражданской войны там осталось большое количество мин и неразорвавшихся снарядов. По оценкам газет и общественных организаций: от 500 тысяч до миллиона. Настоящее количество подсчитать невозможно.

В отличие от обитателей городских трущоб, жив в неволе два-три года, африканская хомяковая крыса живет до восьми лет. До пенсионного возраста, который наступает в шесть-семь лет, крыса может успешно работать. Ее удивительный нюх и небольшой вес (от одного до полутора килограммов) делают работу маленького сапера эффективной.

Из Танзании в Мозамбик приезжают профессионалы, способные работать в «боевых» условиях. Но даже им требуются постоянные тренировки, чтобы не утратить свои навыки. В мо-замбикской деревне Чамане построен полигон для тренировок. Гектар земли разбит на квадраты 10x10 метров. На каждом закопано по две-три мины. В реальных условиях для очистки такого участка саперу с металлоискателем требуется до трех дней. Сегодня команда из крысы и двух тренеров тратит не более получаса. Тренеры растягивают над участком трос, к которому цепляют поводок с крысой. Она бежит вперед и обнюхивает полосу шириной в полметра. Если ничего подозрительного не обнаружено, то добежавшую до конца участка крысу разворачивают обратно и начинают проверку следующей полосы. Если крыса ведет себя нестандартно, волнуется, крутится на месте, роет землю — это сигнал, что мина здесь.



На тренировке точно известно, где спрятана мина, и за хорошую работу вручают грызуну награду: арахис или кусочек банана. Во время настоящей работы их не награждают. Точное местонахождение мины неизвестно. И стоит мохнатому саперу один раз ошибиться и получить за это награду, как животное начинает жульничать, подавая ложные сигналы.



Команда выезжает на поле дважды в день: в 6.30 и в 16.00, чтобы избежать дневной жары. Ночные грызуны терпеть не могут яркое солнце — у них обгорают нежные розовые ушки, может даже развиться рак. Поэтому перед выездом на поле чувствительные уши смазывают обычным кремом от загара.

Каждая крыса трудится не больше часа в день (проверяя до 200 квадратных метров территории) при пятидневной рабочей неделе. «Кто не работает, тот не ест» — это закон. Небольшая порция еды выдается за каждую найденную на учебном поле мину. Во время тренировки площадки постоянно меняются, чтобы ленивые грызуны не запоминали местоположение мин.

Лишь по выходным и в плохую погоду крысам дают отдохнуть и кормят орехами, морковью, кукурузой, рыбой и иногда насекомыми. А после настоящей работы саперу полагается деликатес — яблоко или авокадо.



Сейчас в АПОПО работают 35 лицензированных крыс и 50 сотрудников. Чтобы ускорить процесс поиска, пробуют новый способ работы: один человек — одна крыса. Тренер удерживает животное на шнурке, прикрепленном к удочке. Конструкция напоминает живой металлоискатель.

Крыса Фиби не хочется работать. Она останавливается, начинает вылизывать себя, пытается поймать жука или вовсе удрать с площадки.



— Это потому, что сегодня понедельник, — защищает Фиби ее тренер Джаред Мкумбо. — В понедельник им всем тяжело работать. Слишком уж хорошо кормят в выходные.

Животные отличаются по работоспособности. По статистике, из десяти тренируемых крыс семь успешно проходят испытания, а три — слишком медлительны, не могут сконцентрироваться. Нерадивых работников оставляют для получения потомства. Профессионалам не до размножения — надо трудиться. Все, как у людей: или карьера, или личная жизнь.



Как правило, крысы не устают от рутинной работы. В этом их преимущество перед собаками. Собака слишком радуется найденной мине и на некоторое время теряет способность работать. Да и найденную мину тут же нужно обезвреживать, чтобы не допустить взрыва. Крыса же не подвергается опасности и сохраняет сосредоточенность в работе. Ее цель — заработать как можно больше орехов или бананов. Еще одно преимущество крыс — они не привязываются к одному хозяину.



На базе АПОПО мохнатые работники живут комфортно. У них отдельные клетки с автопоилками. В каждой клетке напоминающий пустую тыкву глиняный шар — спальня. Во дворе огорожены игровые площадки, где можно прыгать и гоняться друг за другом после работы.

Крысы-саперы ищут мины в Мозамбике с 2004 года, очищают подозрительные участки для строительства дорог. На задании им помогает бронированный экскаватор. Вместо ковша приспособлен нож для резки кустов. Экскаватор очищает территорию от лишней растительности. Участок разбивают на квадраты, протягивают маркировочные шнуры, оставляют узкие дорожки для прохода. Каждый квадрат проверяют дважды: следом за первой крысой пускают вторую. Подозрительные места отмечают прищепками на маркировочных шнурах. В конце дня после проверки этих мест сапером с миноискателем найденные мины взрывают.

Министерство обороны Мозамбика предоставляет АПОПО свои склады для хранения взрывчатки. На этом поддержка заканчивается.



— В Африке разминированием занимается не армия, а западные неправительственные организации. Армия только устанавливает мины, — говорит Лоренс Комбане, тренер-крысо-вод из Танзании. Он участвует в проекте с самого его начала. Первые опыты молодых танзанийских студентов и их бельгийских руководителей окружающие не воспринимали серьезно. В Африке крыс традиционно считают или вредителями, или добавкой к скудному дневному рациону.



— У всех способов поиска противопехотных мин есть недостатки, — говорит он. — Металлоискатели не отличат мину от ржавого гвоздя. Бульдозеры эффективны только на ровной поверхности. Собаки быстро устают, а если ошибаются — взлетают на воздух. Крысы — другое дело.

Эффективностью работы крыс-саперов заинтересовались в соседних странах. Организацию приглашают работать в Анголу и Конго. Сами же специалисты АПОПО продолжают исследования. Их крысы уже умеют диагностировать по образцам слюны серьезные инфекционные заболевания, такие как туберкулез. Кроме того, животных учат искать пострадавших под завалами обрушенных зданий после землетрясений.



Источник: «GEO» Ноябрь 2008.

Источник: https://salik.biz/articles/996-krysy-sapery.html