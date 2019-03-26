Главная » Мировоззрение

Обесценивание жизни

19:02. 26 марта 2019 Просмотров - 133 2 коммент. Опубликовал:
Из аннотации:

Здравствуйте, друзья. Годам к двадцати восьми стал замечать, что меня мало что радует в жизни. Каждый день происходило множество разнообразных событий, но для меня они были какие-то заурядные, само собой разумеющиеся. Я начал осознавать, что потерял вкус (ощущение) жизни, стал как говорится «толстокожим».

Внутренний голос, всё чаще, начал нашёптывать, что что-то не так, что нужно что-то кардинально менять, иначе всё может закончиться плачевно. Позже я начал разбираться с этим и выделил причины, повлиявшие на меня и обесценившие мою жизнь. Но в этом ролике я хочу уделить внимание лишь одной из них, которую я посчитал наиболее распространённой среди людей.





***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4386346.html

Метки: манипуляция, СМИ, сознание, человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ситуация с жизнью в Беларуси: Плохо. Непросто. Тяжело и Страшно.
...Скажу просто: ситуацию с жизнью в Беларуси можно описать ... наши деньги и прожигают жизни. Почему? Да потому,...дрянь, разрушающую мозг и жизнь всем окружающим. Умерь ...не просто тупое обесценивание национальной валюты (причем обесценивание – внутреннее, а...
Дискредитация и обесценивание родительства в продукции «Диснея»
... продвигается «Диснеем» – это дискредитация и обесценивание родительства. Реальное отношение «Диснея» к... Питера Пэна, который появляется в жизни его детей и кардинально её...
Почему мы откладываем жизнь на потом?
...(и чаще навсегда).Феномен «отложенной жизни» держится на ощущении невозможности изменить...типичная история для ситуации «отложенной жизни». Любое решение, которое способно ...есть по кусочкам.Отказаться от обесценивания своей жизни, увидеть, что наша реальная...
Русская цивилизация против антисистем
...конструкция окажется нежизнеспособной.Жизнь антисистем, как и жизнь вирусов, базируется...стандарта «личности богатой жизни, полной жизни», «жизни полной радости и творчества... отрицания чудесности жизни и сотворения человека (обесценивание жизни в глазах ...
Политический калейдоскоп. Информационная война и реальность.
.... Но вот кровавая, клокочущая реальность обесценивания жизни в Ливии, Ираке, Сирии, уже...
Сталинский путь к финансовой самостоятельности
...крестьянских кубышек привело к сильному обесцениванию рубля. Обесценивание денег обогнало эмиссию. Россия...отдавала фронту буквально всё (от жизней до последних денег), находились ...которые требовали обеспечить им уровень жизни как у шахтёров СССР. Как...

2 коммент.»

  • 462 350
    Dasha 26 марта 2019 в 19:17 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Автор скучен, уныл.
    Статья отстой.

    Ответить
  • 557 493
    Айва 26 марта 2019 в 19:29 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Достойно подражания. Выход из “виртуальной тюрьмы духа” – выбор внутренне свободного человека. До этого надо ещё дозреть, что и показывает предыдущий комментарий.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>