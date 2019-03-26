Обесценивание жизни
19:02. 26 марта 2019 Просмотров - 133 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации:
„Здравствуйте, друзья. Годам к двадцати восьми стал замечать, что меня мало что радует в жизни. Каждый день происходило множество разнообразных событий, но для меня они были какие-то заурядные, само собой разумеющиеся. Я начал осознавать, что потерял вкус (ощущение) жизни, стал как говорится «толстокожим».
Внутренний голос, всё чаще, начал нашёптывать, что что-то не так, что нужно что-то кардинально менять, иначе всё может закончиться плачевно. Позже я начал разбираться с этим и выделил причины, повлиявшие на меня и обесценившие мою жизнь. Но в этом ролике я хочу уделить внимание лишь одной из них, которую я посчитал наиболее распространённой среди людей.”
***
„Здравствуйте, друзья. Годам к двадцати восьми стал замечать, что меня мало что радует в жизни. Каждый день происходило множество разнообразных событий, но для меня они были какие-то заурядные, само собой разумеющиеся. Я начал осознавать, что потерял вкус (ощущение) жизни, стал как говорится «толстокожим».
Внутренний голос, всё чаще, начал нашёптывать, что что-то не так, что нужно что-то кардинально менять, иначе всё может закончиться плачевно. Позже я начал разбираться с этим и выделил причины, повлиявшие на меня и обесценившие мою жизнь. Но в этом ролике я хочу уделить внимание лишь одной из них, которую я посчитал наиболее распространённой среди людей.”
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Автор скучен, уныл.
Статья отстой.
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Достойно подражания. Выход из “виртуальной тюрьмы духа” – выбор внутренне свободного человека. До этого надо ещё дозреть, что и показывает предыдущий комментарий.