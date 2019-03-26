Нефть, PR, война

Чтобы составить правильное представление о событиях в Рачаке, мы обратились с расспросами к Рено Жирару, известному репортеру французской «Ле Фигаро», который был на месте событий во время инцидента. Вовсе не обязательно соглашаться со всеми деталями сделанного им анализа, но в любом случае приходится констатировать, что именно он указал на несколько крупных несуразностей. Вот что он сообщает:



Самое поразительное, что сербы сами пригласили представителей СМИ освещать эту операцию. В ту пятницу [15 января] съемочная группа «Ассошиэйтед Пресс» выехала вместе с армейскими частями и прибыла в поселок около 10.30.



Операторы были с армией до конца операции, но не поехали в тот самый овраг [где были обнаружены трупы, см. ниже. — Прим перев.], находящийся несколько выше самого поселка. А наблюдатели ОБСЕ следили за происходящим с небольшого холма в километре от места сражения. В этот же день сербский пресс-центр в Приштине сообщил, что «было убито 15 террористов». И в тот же день в Приштину из Белграда прибыл журналист газеты «Монд» Кристоф Шатло. Других журналистов в Приштине не было: они уехали в район Декани. Ознакомившись в Приштине с сербским коммюнике, Шатло отправился в Рачак, находился там с 16 до 19 часов и встретился с тремя наблюдателями ОБСЕ, в том числе с американским капитаном Скоттом.



Наблюдатели не отмстили ничего необычного. На своей машине они отвезли лишь одного пожилого мужчину с легким ранением. Шатло все это показалось настолько лишенным всякого интереса, что он решил на следующий день туда не возвращаться. И это удивительно, ибо первые тела, которые были «обнаружены» на следующий день [16 января] — я не говорю о найденных в овраге телах, — находились вблизи поселка.

«Сербский пресс-центр рекомендует нам поехать туда»

Лично я не знал, что Шатло ездил туда и ничего там не обнаружил. Но вечером (15 января) я получил информацию от сербов, которые сообщили мне, что речь идет о крупной победе. Мики Обрадович и Радован Урошевич (Сербский пресс-центр) объяснили, как добраться до Рачака. Обрадович сказал: «Было большое дело. Убитых не 15, а 40-50 человек».

Я знал этих сербов уже и раньше. Это были люди, внушающие доверие. Может быть, не вполне надежные, в том смысле, что не информировали полностью, например, о массовых убийствах албанцев сербами. Однако всему, что они сообщали, можно было верить. И потому я изменил свои планы.

Кроме Шатло в ту пятницу [15 января] в Рачаке находился также Пьер Вуйери (Агентство «Франс Пресс»), но албанские жители поселка в этот день и ему абсолютно ничего не сообщили.

Вот и все факты, относящиеся к той пятнице. Подведем итог: люди, тела которых мы увидели на следующий день вблизи поселка, были действительно убиты сербскими пулями. Но самим сербам нечего было скрывать, и они сами рассказали журналистам, как туда добраться. На месте происшествия находился также югославский судья, поскольку целью операции было найти убийц полицейского, погибшего здесь за несколько дней до этого.

В действительности Рачак представлял собой укрепленный поселок, с окопами и бункерами. Я расспросил солдата АОК, который нисколько не скрывал своей принадлежности к этой организации:

— А почему вы не были там во время боя?

— Потому что в тот день я ездил в гости к кузену.

Кстати, сама АОК признала, что в бою в Рачаке они потеряли девять человек.

Организованное посещение

В субботу утром мы приехали в Рачак. Там уже находилось несколько наблюдателей ОБСЕ. Рачак был наводнен бойцами АОК, а функционеры этой организации «руководили» нами во время посещения. Мы видим первые тела жертв: впечатление жуткое. Среди убитых есть старики, по возрасту явно не годящиеся для того, чтобы воевать.

Затем нас привели к оврагу. Тела не разбросаны в беспорядке, а лежат группами. Такое впечатление, что это — жертвы расстрела на месте. Албанцы рассказывают нам историю, которую я опубликую в понедельник.



По их словам, около часа дня сербы отделили мужчин от женщин, а затем мужчин расстреляли. Появляется Уильям Уокер и тут же сразу начинает говорить о «преступлениях против человечности».



Затем он возвращается в Приштину и проводит там пресс-конференцию. Его антисербские заявления потом будут подхвачены Тони Блэром и Клинтоном. Я тоже возвращаюсь в Приштину и пишу свою статью, которая будет опубликована в понедельник. В ней я излагаю версию, изложенную албанцами.



Вдобавок я также пишу очень резкую редакционную статью, направленную против сербов.

Группа операторов ТВ сняла этот бой на пленку!

И только позднее мой коллега из газеты «Монд» Кристоф Шатло рассказал мне о том, что он видел, а точнее, о том, чего не видел. И тут я сказал сам себе: «Странно! Как это получилось, что представители ОБСЕ были на месте происшествия и ничего не увидели? (А иначе как объяснить, что они ничего не сказали о массовых расстрелах.)



Почему местные жители не заметили, как были вывезены тела расстрелянных, если они действительно были вывезены?» И именно тогда я узнал, что в Рачаке в ту самую пятницу работала группа операторов телевидения.



Материалы, отснятые ими и не содержащие, естественно, кадров массовых расстрелов мирных жителей, были показаны в тот же день, но в комментарии говорилось, что это съемки другого боя, происшедшего в другой день! (Вот, кстати, доказательство того, что комментарий к видеокадрам можно дать любой. — Прим. перев.)

Кто же были эти телевизионщики? Сербы, работающие на американское агентство «Ассошиэйтед Пресс». Да, сербы, но люди очень смелые и профессионалы высокого класса. Я их хорошо знал еще по Боснии: они, в частности, доказали, что сербы бомбили в Сараево все подряд, без разбора. Это очень серьезные люди.

Я расспросил их. Они подтвердили, что прибыли на место в 10.30 утра. Бой был жестокий, но в поселке практически не было жителей. Они смогли побеседовать только с одним стариком, который заявил им: «Я не занимаюсь политикой».

— И все же, разве вы не видели, как мужчин и женщин сгоняли к мечети около часу дня?

— Нет, мы ничего такого не видели.

Короче говоря, в деле, о котором я писал в своей статье, опубликованной в понедельник, выявилось множество белых пятен. Конечно, эти люди были убиты сербскими пулями, но при каких обстоятельствах? ОБСЕ утверждает, что из каждых трех убитых албанцев два принадлежали к АОК На мой взгляд, ни сербы, ни албанцы отнюдь не малые дети. Идет война, каждая сторона использует любые средства. В том числе и пропаганду в средствах массовой информации. И в пропагандистской войне албанцы, несомненно, победили.



Еще в 1998 году американский посол Гилбард клеймил их как террористов, а сегодня они без боя стали хозяевами Косово, не разгромив ни одного воинского соединения сербов! Я знаком с сербскими методами ведения войны: выжженные деревни, грабежи, неуправляемые полувоенные формирования. Знакомы мне и методы албанцев — не менее ужасные.



Они убивают даже тех албанцев, которых считают «коллаборационистами», то есть всех тех, кто не хочет вступать в Армию Освобождения Косово. Даже ОБСЕ в свое время утверждала, что из трех убитых албанцев два принадлежали к АОК. Известно по рассказам, что и французская армия вела себя в Алжире не лучше! На мой взгляд, в Косово сербы вели себя не так, как в Боснии. Конфликт в Косово развивался вполне цивилизованно. В пользу этого утверждения могут быть приведены следующие доказательства: в Приштине функционеры албанских правозащитных организаций могли свободно встречаться с журналистами; в университете повсюду были расклеены плакаты АОК. Громкоговоритель АОК громыхал в пятидесяти метрах от полицейского поста. Что же произошло на самом деле? Совершенно очевидно, что Рачак был укрепленным поселком. Не все мужчины были бойцами, но в целях безопасности они вывезли оттуда свои семьи. Сначала городок был атакован на рассвете с ближайших высот.



Сербские спецчасти внезапно ворвались в окопы и убили девять солдат АОК. Факт нападения был признан АОК, и погибшие солдаты были публично захоронены. Затем к 9 часам утра в городок вошли полицейские части. Большинство мужчин из поселка бежали, чтобы присоединиться к своим товарищам, которые защищали ближайшие высоты. Именно там, наверху, все они и были убиты. Среди них были старики, одетые в крестьянскую одежду, и их никак нельзя было принять за солдат. Корреспонденты «Ассошшйтед Пресс» видели, как сербские полицейские спускались оттуда, обвешанные захваченным оружием, Я полагаю, что так и было в действительности. Может быть, мирные жители были убиты вместе с солдатами?



ОБСЕ оказалась в затруднительном положении, поскольку ее представители находились на довольно большом расстоянии от места сражения, что свидетельствует об отсутствии мужества и полном уклонении от исполнения принятых обязательств. По-моему, здесь таится определенная загадка: что же там наверху на самом деле произошло? В одном можно быть уверенным: в пятницу сербам нечего было скрывать, они приглашают журналистов. Зачем? Они же не такие идиоты, в конце концов! Что же касается действий сербских войск, то надо иметь в виду, что все, кто бежали из этого городка, были террористами. Даже старики. Только с натяжкой можно произошедшее в Рачаке считать военным преступлением — не брали пленных — но никак уж не преступлением против человечности. Вот так. Основываясь на приведенных фактах, уже в следующую пятницу я публикую статью, в которой рассказываю обо всех этих несуразностях инестыковках. Статья получила большой резонанс, а меня даже вызвали на заседание Международного Трибунала в Гааге. Роль Уолкера Конечно, свою роль в этом конфликте сыграл и Уолкер. Я сам был тому свидетелем. 14 декабря 1998 года, когда Холбрук прибыл в Приштину, произошло два инцидента. 36 албанцев, перешедших границу и доставивших оружие в Косово, были убиты югославскими солдатами.



Холбрук так прокомментировал это событие: «Югославия является суверенным государством, защищающим свои границы. И это нормальное явление». В одном из баров г. Печ от взрыва бомбы погибло шесть сербских подростков. Вот комментарий Холбрука: «Бесспорно, это террористический акт». В то же время на своей пресс-конференции Уильям Уолкер поставил эти два происшествия на одну доску, заявив: «Я осуждаю любое насилие, какой бы стороной оно ни совершалось». Действительно, Уолкер всегда был агрессивно настроен по отношению к сербам. С самого первого дня.



Можно было бы даже сказать, что он делал все для дестабилизации обстановки. Октябрь 98: уже в это время СМИ своей ложью готовят интервенцию

В октябре 1998 года Мадлен Олбрайт угрожает Югославии бомбардировками. Пребывание в Косово дало нам возможность зафиксировать несколько примеров того, как АОК фабрикует ложь, которую затем тиражирует в своих СМИ.



Чуть позднее эти сообщения были перепечатаны и в западной прессе без критических комментариев. Вот отрывки из нашего досье, напечатанного в «Солидер» 14 октября 1998 года под заголовком «О чем умолчало телевидение»: Массовые убийства, беженцы, изнасилования…



Информация или дезинформация? И что об этом думать? После событий в Тимишоаре, войны в Персидском заливе, боснийских событий и стольких «уток» в средствах массовой информации нужно с крайней осторожностью относиться к тем ужасным кадрам массовых убийств, которые демонстрирует наше телевидение.

Все как и в Боснии: необоснованные обвинения и инсценировки…

В Косово боснийский сценарий, основу которого составляет ложь в СМИ, повторяется. Сербские журналисты, с которыми мы встречались, привели несколько примеров такой лжи. 29 сентября Эндрю Рош из агентства Рейтер «раскрыл» ужасный случай массового убийства в Горне Обринье: 16 жертв, в большинстве дети, женщины или старики.



Рош так живо все описывает, как если бы он сам побывал на месте «преступления»: «перерезанные глотки, выстрелы в упор в лицо, тела, застывшие в агонии, девять жертв, лежащие среди лесных цветов, а на их лица падают теплые лучи осеннего солнца»… Описано очень реалистично.

Но вот что любопытно: кроме Роша свидетелей описанной им картины нет. А еще более любопытно то, что он приехал в этот городок лишь накануне появления на свет этого описания.



На самом деле после расспросов со стороны коллег из Центра информации в Приштине Рош вынужден был признаться, что не был на месте преступления, но «слышал эту историю и, находя ее очень правдивой, рассказал от своего имени»[11]. Короче, опять слухи. Это таким образом нас информируют?

Несколько недель назад джип Международного Красного креста подорвался на мине якобы сербского происхождения. Все сотрудники погибли на месте. Тут же по телевидению нам показывают идущего по этой дороге солдата АОК в капюшоне с прорезями для глаз, который на наших глазах выкапывает другую мину.



За несколько секунд и голыми руками! Маловероятно, если только он не знал заранее ее местонахождение. Кроме того, мина была довольно больших размеров и китайского производства, в то время как на вооружении югославской армии находятся мины отечественного производства, гораздо меньшего размера. Опять враки.

В албанской газете «Коха Диторе», выступающей за независимость, была помещена довольно размытая фотография окровавленного ребенка, которого нашли убитым в лесу. Его лицо наполовину было закрыто капюшоном.



Но сербский журналист подверг тщательному анализу это изображение и обнаружил, что на фото изображена… кукла! Эта мистификация была разоблачена в передаче белградского телевидения (у меня есть кассета с этой видеопленкой), но не западного.

Несуразности, которые должны заставить задуматься

Серьезный журналист или обозреватель должны всегда тщательно проверять всякие слухи и дезинформацию. В марте 1998 года командование АОК организует массированную военную операцию против сербской полиции, а затем обвиняет полицию в массовом уничтожении гражданских лиц.



Один американский журналист телекомпании Эн-Би-Си справедливо отметил, что «была совершена серьезная ошибка, когда албанцы были представлены как жертвы террора со стороны сербской полиции в то самое время, как они сообщали о своей неминуемой и скорой победе»[12].

Не происходит ли нечто подобное в Косово и теперь? Один сербский дипломат в Приштине сообщил мне доверительно: «Я не считаю правильными все действия наших войск. Это война.



К тому же префект Приштины дал указание об аресте всех сербских солдат, подозреваемых в неправильных действиях. Но вам следует знать, что бойцы АОК укрываются в деревнях, выставляя гражданских лиц в качестве прикрытия».

О преступлениях АОК — молчание

Время от времени в западных СМИ робко сообщается, что албанцы, кажется, совершили преступление (как, например, в Клечке). Но такое преступление никогда не преподносится как карательная акция. Кроме того, о нем быстро забывают. А еще чаще такая информация вообще не публикуется (бойня в Глодьяни).

Признания албанца Льюана Мазреку были зафиксированы судебным следователем в Приштине и показаны по телевидению (прозападному) Студио Б: «Возглавляемая мною группа боевиков АОК захватила сотню сербов и албанцев и привезла их на автобусе в селение Клечка. Ганн Красничи, один из трех наших командующих, приказал нам бить и всячески истязать заложников.



Среди них были женщины, дети, мужчины, в том числе и полицейские. Красничи также подстрекал нас изнасиловать женщин». Все заложники до расстрела были избиты и изувечены[13].

Обе стороны взаимно обвиняют друг друга в жестоких массовых убийствах. Невозможно в короткий срок подтвердить справедливость этих обвинений. Вскрытие тел, установление личности убитых, а также выявление виновных в этих убийствах требуют времени и тщательного расследования.



Однако югославское правительство пригласило нейтральных экспертов (в том числе из Института патологии в Хельсинки). Но Запад отклонил этот запрос. Так и начали бомбардировку, не начав никакого расследования.

Уместно напомнить, что Клинтон отдал приказ о бомбардировке фармацевтической фабрики в Судане, опираясь на «информацию», которая оказалась чистейшим вымыслом. В 1993 году по его приказу бомбили Багдад под предлогом подготовки Ираком покушения на Джорджа Буша.



Мы до сих пор ждем тому доказательств.



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вернуться 11 Интервью с Татьяной Ленард, журналисткой из Белграда. вернуться 12 MSBNC, Internet, I er octobre 98. вернуться 13 Balkans-Infos (Paris), octobre 1998, p. 4.

Коллон Мишель



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