Германия в 1934. Часть 3
10:33. 26 марта 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Германия в 1933. Часть 1
Германия в 1933. Часть 2
Германия в 1933. Часть 3
Германия в 1934. Часть 1
Германия в 1934. Часть 2
Чемпионат мира по футболу 1934 года. Четвертьфиналы. Германия – Швеция 2 : 1 31 мая. В полуфинале чехи сделали немцев со счетом 3 : 1
Адольф Гитлер с членом городского совета Мюнхена от НСДАП Кристианом Вебером по прибытии в аэропорт в Мюнхене. Январь
Адольфа Гитлера приветствует обер-бургомистр Лейпцига Карл Фридрих Гёрделер в Новой Ратуше
Адольфа Гитлера приветствует маленький мальчик во время церемонии закладки первого камня мемориала Рихарда Вагнера в Лейпциге. 6 марта
Адольф Гитлер во время посещения выставки Немецкой комиссии по военным захоронениям в мэрии Дрездена
Гитлер на открытии театра в Дрездене
Адольф Гитлер выступает на встрече с новобранцами в Бернау
Адольф Гитлер и Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши
Адольф Гитлер у окна перед многотысячной толпой в Байройте
Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса встречают молодые нацистские партработники возле рейхсканцелярии в Берлине
Льготные проездные билеты – это возможность для 2 миллионов рабочих принять участие в программе организации «Силы через радость» «Сила благодаря радостным путешествиям» и совершить путешествия по стране или поездку на круизном лайнере во время оплачиваемого отпуска
Спуск на воду «Адмирала граф Шпее», тяжёлого крейсера типа «Дойчланд». 30 июня
Члены СА в почетном карауле у могилы Эриха Салли, который был убит во время боев с социал-демократами в Лейпциге
VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Открытие партсъезда министром Рудольфом Гессом в зале Луитпольда
VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Адольф Гитлер приветствует нюрнбергского епископа Людвига Мюллера
VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Адольф Гитлер на трибуне
VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Члены СА и SS во время церемонии со «Знаменем крови». 09 сентября
Юнити Митфорд (дочь британского аристократа Митфорда, сторонница идей национал-социализма, поклонница и любовница Адольфа Гитлера) с британскими фашистами на VI съезд в Нюрнберге
VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы».
VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Панорамный вид на Арену Луитпольда
Лени Рифеншталь дает указания во время съемок фильма «Триумф воли»
Рейхсканцлер Адольф Гитлер приветствует охрану после дипломатического приема в сентябре
Адольф Гитлер перед Кайзерпфальцем (Императорским дворцом) во время фестиваля урожая в Госларе, 30 сентября
Члены НСДАП перед Мюнхенской Фельдхеррнхалле по случаю годовщины Пивного путча. 9 ноября
Адольф Гитлер посещает Ландсбергскую тюрьму, где отбывал наказание после провала Пивного путча.
Адольф Гитлер среди его «старых товарищей» в течение часа поминовения по случаю годовщины путча в пивном зале Бюргербройкеллер в Мюнхене. 9 ноября
Жена министра пропаганды Йозефа Геббельс Магда Геббельс собирает деньги для Организации зимней помощи на Потсдамской площади в Берлине
Берлин. Рождественский рынок в Люстгартене.4 декабря