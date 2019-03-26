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Германия в 1934. Часть 3

10:33. 26 марта 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:


Германия в 1933. Часть 1
Германия в 1933. Часть 2
Германия в 1933. Часть 3
Германия в 1934. Часть 1
Германия в 1934. Часть 2


Чемпионат мира по футболу 1934 года. Четвертьфиналы. Германия – Швеция 2 : 1 31 мая. В полуфинале чехи сделали немцев со счетом 3 : 1


Адольф Гитлер с членом городского совета Мюнхена от НСДАП Кристианом Вебером по прибытии в аэропорт в Мюнхене. Январь


Адольфа Гитлера приветствует обер-бургомистр Лейпцига Карл Фридрих Гёрделер в Новой Ратуше


Адольфа Гитлера приветствует маленький мальчик во время церемонии закладки первого камня мемориала Рихарда Вагнера в Лейпциге. 6 марта


Адольф Гитлер во время посещения выставки Немецкой комиссии по военным захоронениям в мэрии Дрездена


Гитлер на открытии театра в Дрездене


Адольф Гитлер выступает на встрече с новобранцами в Бернау


Адольф Гитлер и Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши


Адольф Гитлер у окна перед многотысячной толпой в Байройте


Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса встречают молодые нацистские партработники возле рейхсканцелярии в Берлине


Льготные проездные билеты – это возможность для 2 миллионов рабочих принять участие в программе организации «Силы через радость» «Сила благодаря радостным путешествиям» и совершить путешествия по стране или поездку на круизном лайнере во время оплачиваемого отпуска


Спуск на воду «Адмирала граф Шпее», тяжёлого крейсера типа «Дойчланд». 30 июня


Члены СА в почетном карауле у могилы Эриха Салли, который был убит во время боев с социал-демократами в Лейпциге


VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Открытие партсъезда министром Рудольфом Гессом в зале Луитпольда


VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Адольф Гитлер приветствует нюрнбергского епископа Людвига Мюллера


VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Адольф Гитлер на трибуне


VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Члены СА и SS во время церемонии со «Знаменем крови». 09 сентября


Юнити Митфорд (дочь британского аристократа Митфорда, сторонница идей национал-социализма, поклонница и любовница Адольфа Гитлера) с британскими фашистами на VI съезд в Нюрнберге


VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы».


VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Панорамный вид на Арену Луитпольда


Лени Рифеншталь дает указания во время съемок фильма «Триумф воли»


Рейхсканцлер Адольф Гитлер приветствует охрану после дипломатического приема в сентябре


Адольф Гитлер перед Кайзерпфальцем (Императорским дворцом) во время фестиваля урожая в Госларе, 30 сентября


Члены НСДАП перед Мюнхенской Фельдхеррнхалле по случаю годовщины Пивного путча. 9 ноября


Адольф Гитлер посещает Ландсбергскую тюрьму, где отбывал наказание после провала Пивного путча.


Адольф Гитлер среди его «старых товарищей» в течение часа поминовения по случаю годовщины путча в пивном зале Бюргербройкеллер в Мюнхене. 9 ноября


Жена министра пропаганды Йозефа Геббельс Магда Геббельс собирает деньги для Организации зимней помощи на Потсдамской площади в Берлине


Берлин. Рождественский рынок в Люстгартене.4 декабря

Источник: https://humus.livejournal.com/6536328.html

Метки: Германия, история, фото

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