Германия в 1934. Часть 3

Чемпионат мира по футболу 1934 года. Четвертьфиналы. Германия – Швеция 2 : 1 31 мая. В полуфинале чехи сделали немцев со счетом 3 : 1Адольф Гитлер с членом городского совета Мюнхена от НСДАП Кристианом Вебером по прибытии в аэропорт в Мюнхене. ЯнварьАдольфа Гитлера приветствует обер-бургомистр Лейпцига Карл Фридрих Гёрделер в Новой РатушеАдольфа Гитлера приветствует маленький мальчик во время церемонии закладки первого камня мемориала Рихарда Вагнера в Лейпциге. 6 мартаАдольф Гитлер во время посещения выставки Немецкой комиссии по военным захоронениям в мэрии ДрезденаГитлер на открытии театра в ДрезденеАдольф Гитлер выступает на встрече с новобранцами в БернауАдольф Гитлер и Юзеф Бек, министр иностранных дел ПольшиАдольф Гитлер у окна перед многотысячной толпой в БайройтеАдольфа Гитлера и Йозефа Геббельса встречают молодые нацистские партработники возле рейхсканцелярии в БерлинеЛьготные проездные билеты – это возможность для 2 миллионов рабочих принять участие в программе организации «Силы через радость» «Сила благодаря радостным путешествиям» и совершить путешествия по стране или поездку на круизном лайнере во время оплачиваемого отпускаСпуск на воду «Адмирала граф Шпее», тяжёлого крейсера типа «Дойчланд». 30 июняЧлены СА в почетном карауле у могилы Эриха Салли, который был убит во время боев с социал-демократами в ЛейпцигеVI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Открытие партсъезда министром Рудольфом Гессом в зале ЛуитпольдаVI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Адольф Гитлер приветствует нюрнбергского епископа Людвига МюллераVI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Адольф Гитлер на трибунеVI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Члены СА и SS во время церемонии со «Знаменем крови». 09 сентябряЮнити Митфорд (дочь британского аристократа Митфорда, сторонница идей национал-социализма, поклонница и любовница Адольфа Гитлера) с британскими фашистами на VI съезд в НюрнбергеVI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы».VI съезд, Нюрнберг, 5–10 сентября, «Съезд единства и силы». Панорамный вид на Арену ЛуитпольдаЛени Рифеншталь дает указания во время съемок фильма «Триумф воли»Рейхсканцлер Адольф Гитлер приветствует охрану после дипломатического приема в сентябреАдольф Гитлер перед Кайзерпфальцем (Императорским дворцом) во время фестиваля урожая в Госларе, 30 сентябряЧлены НСДАП перед Мюнхенской Фельдхеррнхалле по случаю годовщины Пивного путча. 9 ноябряАдольф Гитлер посещает Ландсбергскую тюрьму, где отбывал наказание после провала Пивного путча.Адольф Гитлер среди его «старых товарищей» в течение часа поминовения по случаю годовщины путча в пивном зале Бюргербройкеллер в Мюнхене. 9 ноябряЖена министра пропаганды Йозефа Геббельс Магда Геббельс собирает деньги для Организации зимней помощи на Потсдамской площади в БерлинеБерлин. Рождественский рынок в Люстгартене.4 декабря

Источник: https://humus.livejournal.com/6536328.html