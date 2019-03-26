Фигурки Акамбаро / Часть 1 / Животные / Коллекция Вальдемара Джульсруда

Что такое фигурки Акамбаро – смотрим тут: < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/6ceCFIOKVeQ< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/dVDit6G6Pvw< ![CDATA[]]>

Фигурки < ![CDATA[ ]]> #Акамбаро< ![CDATA[]]> носят имя одного из мексиканских городов, расположенного в центральной части страны. Именно в его окрестностях ранним июльским утром 1944 года Вольдемар Джульсруд, пожилой торговец крепежными изделиями, подобрал небольшую керамическую статуэтку. Фигурка походила на доисторического < ![CDATA[ ]]> #ящера< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> #динозавра< ![CDATA[]]>, совсем такого, которого Джульсруд видел в одном из немецких журналов еще до эмиграции из Германии. В молодости < ![CDATA[ ]]> #Джульсруд< ![CDATA[]]> серьезно увлекался археологией и даже участвовал в археологических раскопках. То ли найденная фигурка, то ли воспоминания о юных годах так вдохновили пожилого мужчину, что он не на шутку заинтересовался находкой. Что за зверь перед ним? Детская игрушка, оброненная местными мальчишками, или древний артефакт, тысячелетиями ожидавший своего открывателя? Трещинки на фигурке говорили в пользу многих лет, проведенных в земле, и Джульсруд, неплохо знавший мексиканскую историю, попытался отнести статуэтку к какой-нибудь из известных ему культур. Однако артефакт не укладывался ни в одну традицию. Тогда увлеченный < ![CDATA[ ]]> #Джульсруд< ![CDATA[]]> решается на свое собственное исследование, которое сможет пролить свет на происхождение запечатленного в глине динозавра. В археологии находка не приходит одна. Это неписанное правило Джульсруд усвоил еще в юности. Поэтому первым делом исследователь решает провести раскопки в том месте, где нашел фигурку, в надежде отыскать другие предметы древности, а вместе с ними и ответы на не оставляющие его вопросы. Джульсруд нанимает крестьянина и платит ему один песо за каждую целую статуэтку, извлеченную на поверхность из глубины земли. От своих знакомых Джульсруд узнает, что местные жители уже давно откапывают по всей округе похожие фигурки и продают их приезжим как сувениры. Исследователь скупает все сувенирные лавки. Так в коллекции Джульсруда появились не только керамические, но и каменные фигурки. Очевидно, что все они сделаны вручную, ведь за все время поисков не встретилось ни одной повторяющейся статуэтки. Самая крохотная фигурка не достигала в высоту и пяти сантиметров, в то время как самая большая была по плечо своему владельцу. Неисчислимое количество видов < ![CDATA[ ]]> #динозавров< ![CDATA[]]>, как хорошо известных, так и совершенно неведомых науке, давно вымершие доисторические животные и люди всех рас – сложно представить, какими обширными знаниями о биологических видах обладали изготовители этих фигурок. Поразительно и то, что многие животные, неизвестные науке на момент обнаружения коллекции, были открыты позднее. Это дало основания полагать, что ваятели статуэток были если не современниками < ![CDATA[ ]]> #доисторических< ![CDATA[]]> зверей, то уж точно знали об их существовании не в пример лучше нас. А значит, коллекции Джульсруда десятки тысяч лет! Однако доказать это так и не представилось возможным благодаря одному поразительному обстоятельству. Дело в том, что почти 3000 экспонатов изображают людей и динозавров в моменты погони и охоты. Вроде бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что первейших homo и гигантских рептилий разделяют по эволюционным меркам как минимум 62,5 миллиона лет! Согласно официальной науке < ![CDATA[ ]]> #динозавры< ![CDATA[]]> погибли 65 миллионов лет назад, в то время как род людей начал формироваться примерно 2,5 миллиона лет назад. А изображения говорят, что динозавры и люди не только существовали в одно время, но и взаимодействовали: человек пытался одомашнить ящера, при этом нередко становился его жертвой. Этот сюжет, явно противоречащий принятой эволюционной теории, сослужил недобрую службу всей коллекции: в научных кругах появился целый дивизион скептически настроенных ученых, которые объявили фигурки Акамбаро подделкой и мистификацией. Тем не менее, все дальнейшие исследования возраста фигурок Акамбаро неизменно признавали их современное происхождение. И даже тогда, когда оборудование указывало на солидные лета < ![CDATA[ ]]> #артефактов< ![CDATA[]]>. В 1968 году несколько фигурок Акамбаро были отправлены на < ![CDATA[ ]]> #изотопное< ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> #исследование< ![CDATA[]]>. Прибор, работающий на основе метода радиокарбонного датирования, показал, что самому молодому образцу примерно 3060 лет, то есть слеплен он был в 1092 году до нашей эры. А самому старому – 6480 лет и произведен он был как минимум в 4512 году до нашей эры. Однако в официальном заключении данные результаты приводятся как ошибочные. Объяснение, почему произошла ошибка, не указывается.