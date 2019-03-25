Сажени. Строй
"Древние уверяли, что уже Пифагор знал законы колебания струны монохорда и построения музыкальных созвучий (консонансов).
«Законы Пифагора — Архита», на которых основывалась вся пифагорейская теория музыки, можно сформулировать так:
1. Высота тона (частота колебаний f) звучащей струны обратно пропорциональна ее длине l: f=a/l
здесь а – коэффициент пропорциональности, зависящий от физических свойств струны (толщины, материала и т. п.).
2. Две звучащие струны дают консонанс лишь тогда, когда их длины относятся как целые числа, составляющие треугольное число 10 = 1 + 2 + 3 + 4, т. е. как 1:2, 2:3, 3:4.
Эти интервалы – «совершенные консонансы» и их интервальные коэффициенты позже получили латинские названия:
Треугольное число 10
Октава
Квинта
Кварта
Было замечено также, что наиболее полное слияние тонов дает октава (2/1), затем идут квинта (3/2) и кварта (4/3), т. е. чем меньше число п в отношении вида тем созвучнее интервал.
«Второй закон Пифагора — Архита» и сейчас кажется удивительным. Что же говорить о пифагорейцах, которых он просто привел в восторг! Здесь они нашли подтверждение всей своей философии: целые числа, более того, числа тетрактиса правят всем, даже музыкой! Пифагорейцы не заставили себя долго ждать и распространили закон музыкальных отношений всюду, где это возможно, в том числе и на строение вселенной.
Итак, если в качестве цены деления шкалы монохорда взять отрезок l, равный 1/12 длины струны монохорда l1, то вместе со всей струной монохорда длины l1= 12l будут созвучны ее части длины l2= 6l – звук на октаву выше (l2:l1= 1:2), l3= 9l – звук на квинту выше (l3:l1= 3:4) и l4= 8l – звук на кварту выше (l4:l1= 2:3). Это созвучие и определяющие его числа 6, 8, 9, 12 назывались тетрада (четверка). Пифагорейцы считали, что тетрада – это «та гамма, по которой поют сирены.»
При настройке античной лиры, ставшей символом музыки, четыре ее струны обязательно настраивались по правилу тетрады, а настройка остальных струн зависела от лада, в котором предстояло на ней играть.
Пифагоров строй
Здесь цифры внизу обозначают интервальные коэффициенты соседних ступеней гаммы; напомним, что 9/8 есть тон, а 256/243 – полутон.
Мы обнаружили также, что основные консонансные интервалы в пределах октавы – квинта и кварта – являются соответственно средним арифметическим и средним гармоническим частот основного тона и октавы. Кроме того, октава, квинта, кварта и тон образуют геометрическую пропорцию:
октава/квинта = кварта/тон
Таким образом, музыкальная гамма разделена на пропорциональные части; она буквально пронизана пропорциями, а пропорциональность, как мы знаем, является одним из объективных критериев красоты. Однако на этом математика музыкальной гаммы не кончается, а, скорее, только начинается.
Прежде всего видно, что расстояния между соседними ступенями пифагорова строя неодинаковы. Поэтому, во-первых, от ноты До можно было играть только в лидийском ладу, а чтобы сыграть от этой ноты, скажем, в дорийском ладу, необходимо было перестраивать почти все струны лиры.
Во-вторых, от ноты Ре получался уже не лидийский, а фригийский лад и, вообще, от каждой новой ноты начинался новый лад (не случайно в таблице 1 на с. 107 имеется семь ладов – по одному на каждую из семи нот октавы).
Поэтому, чтобы сыграть мелодию в лидийском ладу от другой ноты (чего, безусловно, требовали ограниченные возможности человеческого голоса: один поет выше, другой – ниже), лиру также следовало перестраивать. (Конечно, если всю жизнь играть в одном ладу и одной тональности, то семи нот в октаве будет вполне достаточно. До сих пор прекрасно обходятся семью звуками некоторые гармошки и другие народные инструменты.)
Итак, для того, чтобы иметь возможность переходить из лада в лад и из тональности в тональность, строй должен быть равномерным, т. е. иметь одинаковые высотные расстояния (интервальные коэффициенты) между звуками.
Казалось бы, что проще: нужно разделить каждый тон-интервал пополам на два полутона, т. е. получить еще пять дополнительных звуков, и шкала пифагорова строя станет равномерной.
Но вот тут-то и таилась основная трудность. Дело в том, что половина тона в точности(√9/8≈1,0607) не равна полутону (256/243≈1,0545). Поэтому если в качестве единого масштаба строя взять полутон √9/8 и заменить на него имеющиеся два полутона 256/243, то эти 12 новых полутонов приведут нас не точно в октаву (2), а чуточку выше: (√9/8)12=(9/8)6≈2,0273
Интервал между октавой, полученной шагами по 12-равномерным полутонами √9/8 чистой октавой равен (9/8)6:2 ≈ 1,0136 и называется пифагоровой коммой <…>
А сейчас обратим внимание на второй существенный недостаток пифагорова строя. Его заметил еще во II веке древнегреческий ученый пифагореец Дидим.
Дело в том, что пифагорова терция (81/64) при гармоническом, т. е. одновременном, исполнении обоих тонов, образующих терцию, звучит слишком напряженно. Дидим предложил заменить пифагорову терцию (81/64) так называемой «чистой терцией» (5/4 = 80/64), которая гармонически звучит значительно приятнее, хотя, как видим, лишь чуть-чуть отличается от пифагоровой терции.
Разность пифагоровой и чистой терций (81/64:80/64 = 81/80≈1,0125) называется дидимовой коммой и приблизительно равна 1/10 целого тона. В XVI веке выдающийся итальянский композитор и музыкальный теоретик Джозеффо Царлино (1517-1590) воскресил идеи Дидима.
Так родился новый квинтово-терцовый строй, названный чистым строем. Новое всегда с трудом пробивает себе дорогу. Учение Царлино подверглось резким нападкам. Любопытно, что среди тех, кто не признавал учения Царлино и вел с ним непримиримую борьбу, был Винченцо Галилей – выдающийся итальянский лютнист и отец великого революционера в науке Галилео Галилея.
Почему чистая терция (5/4), ставшая наравне с квинтой полноправной хозяйкой нового строя, звучит приятнее пифагоровой, мы объясним в главе 10. Пока же отметим одну поразительную закономерность: интервальный коэффициент чистой терции (ее называют также большой терцией) есть среднее арифметическое интервальных коэффициентов основного тона (1) и квинты (3/2):
А дополнение большой терции (5/4) до квинты (3/2) – малая терция (3/2:5/4 = 6:5) – является средним гармоническим основного тона и квинты:
Оба этих интервала дают приятное звучание; таким образом, закон целочисленных отношений Пифагора расширяется, а внутри музыкальной гаммы появляются еще две пропорции!
Чистый строй
Здесь кружками отмечены тоны, изменившиеся по сравнению с пифагоровым строем, цифры внизу обозначают интервалы между ступенями.
Как видим, числовые характеристики чистого строя более простые. Однако сам строй стал менее равномерным: в нем, кроме полутона 16/15, появились две разновидности целых тонов 9/8 и 10/9. Знакомые с музыкальной грамотой, конечно, увидели, что мажорные трезвучия (4÷5÷6) чистого строя построены на тонике (до), субдоминанте (ми) и доминанте (соль).
С помощью целых тонов 9/8 и 10/9 и полутона 16/15 легко построить чистый строй фригийской гаммы (см. табл. 1, с. 107), который понадобится нам в части IV:
Фригийская гамма
Мы не будем останавливаться на проблеме деления целых тонов чистого строя, тем более, что их теперь стало два. Отметим другое. Чистый строй в истории музыки сыграл короткую, но заметную роль. Его звучание стало намного ярче и богаче по сравнению с пифагоровым строем. Чистый строй способствовал формированию мажорного и минорного ладов, развитию музыкальной гармонии. Но…
Вместе с достоинствами пришли и недостатки. Все те же ненавистные музыкантам «волки» поселились теперь уже не на дополнительных, а на основных ступенях чистого строя! Легко проверить, что квинта между II и VI ступенями (ре-ля) является самым настоящим «волком» 5/3:9/8=40/27≈1,4815. Соответственно «волком» является и ее обращение – кварта (ля-ре): 9/4:5/3=27/20= 1,35:
Следовательно, настроив орган в чистом строе от ноты до, например, органист не мог уже перейти в тональности ре-мажор и ре-минор, т.е. в те тональности, где «волчья квинта» входит в тоническое трезвучие и встречается наиболее часто. Разумеется, приходилось исключать и те тональности, где эта квинта входила в доминанту и субдоминанту, которые также являются основными ступенями лада.
Таким образом, органист оказывался что называется связанным по рукам: модуляции, т. е. переходы, в другие тональности были крайне ограничены и опасны, и это лишало музыку значительной части ее выразительных средств.[Волошинов А. В.]
Как далее отмечает Волошинов, этого ограничения нет для инструментов с нефиксированной высотой звуков: безладовые струнные (скрипка, виолончель), духовые и пр.
Церковь Параскевы Пятницы в Новгороде
Согласно Пилецкому, длина церкви составляет 12 саженей по 176 см, которые складываются из 6 саженей по 209 см и 6 саженей по 142 см.
12*176 = 2112 (по замеру — 2110);
6*209 = 1254;
6*142,4 = 854,4;
1254+852 = 2108
В музыкальном выражении это мажорное трезвучие ДО-МИ-СОЛЬ (C-E-G), где 12E=6C+6G:
12*5/4=6*1+6*3/2;
Сократив шестёрки получаем 10/4=5/2;
Это справедливо лишь для чистого строя – у Пифагора E равно 81/64 и уравнения не получится.
При переводе в сантиметры должно выглядеть так:
12*178 = 6*142,4+6*213,6 = 2136;
Не сошлось на 26 см, что соответствует погрешности в ~1,2%. Не так уж плохо в первом приближении.
Итак, мажорное трезвучие составлено из ближайших гармоник (4, 5, 6) основного тона (баса мажорного трезвучия). Значит, оно не только консонирует, но и обладает акустическим единством, заложенным в самой природе колебания струны.
Это дало основание одному из последних универсальных ученых — немецкому математику, физику, физиологу и психологу Герману Гельмгольцу (1821—1894) утверждать, что «мажорный аккорд наиболее натурален из всех аккордов».
Гамма чистого строя является наиболее благозвучной, а ее интервальные коэффициенты имеют самый простой вид. Но еще удивительнее то, что гамма является и самой пропорциональной. В самом деле, среднее арифметическое и среднее гармоническое основного тона (1) и октавы (2) дают нам квинту и кварту:
Среднее арифметическое и среднее гармоническое основного тона и квинты образуют большую и малую терции:
Наконец, взяв среднее арифметическое и среднее гармоническое основного тона и большой терции, мы получим оба интервала тона чистого строя:
Таким образом, все главные интервалы чистого строя получаются как последовательная цепь средних пропорциональных, началом которой является пропорциональное деление октавы на квинту и кварту.
Перейдем к хроматической гамме чистого строя. Для построения дополнительных ступеней хроматической гаммы отложим полутон чистого строя (16/15) вверх от 1, 2, 4, 5 и 6-й ступеней диатонической гаммы (11.9), т. е. умножим их интервальные коэффициенты на 16/15, а также из соображений симметрии отложим полутон вниз от 5-й ступени. В результате получим 13-ступенную гамму:
Интервальные коэффициенты 45/32 и 64/45 можно заменить на более простые 7/5 и 10/7, которые приближенно им равны
и также обладают геометрической симметрией относительно
В результате входящие в хроматическую гамму чистого строя интервальные коэффициенты выразятся с помощью отношения натуральных чисел, не превосходящих 16, которые можно трактовать как частоты первых 16 гармоник основного тона, или первые 16 ступеней натурального звукоряда:
[Волошинов А. В.]
Попробую построить ряд саженей в отношениях чистого строя. За единицу я приму общепринятую малую сажень размеров в 142,4 см.
Получаем следующий именованный ряд:Ряд саженей в отношениях чистого строя
Из названий до нас дошли едва ли половина. Прочие сажени самоназваны исследователями.
Царских сажени в таблице две, хоть на рояле это одна клавиша. Где то ровно посерёдке между ними загадочный разделительный квадрат со стороной √2 = 1,41421…., не принадлежащий ни одной из гамм.
Какую из них использовать — зависит от аккорда, который вы берёте :).
Однако, как же зодчие строили саженный ряд?
Это должен быть очень простой способ, поскольку в те далёкие времена не было даже бумаги, не то, что компьютеров.
Единственная подсказка, которая у меня есть — это второй вавилон.
Второй вавилон
В 1948 г. при раскопках в Старой Рязани Александром Львовичем Монгайтом была найдена глиняная плита с расчетным чертежом XII в.:
Глиняная плита с расчетным чертежом XII в. Старая Рязань
В 1952 г. прямоугольный «вавилон» был найден в Болгарии в Преславе на надгробной плите вельможи Мостича, датируемой 950—960-ми годами.
Одной из важнейших находок является открытая в 1948 г. в Старой Рязани глиняная плита с самым точным из всех известных до сих пор чертежей.
Плита с чертежей найдена на уровне пола в западном притворе собора, названного А. Л. Монгайтом Борисоглебским (хотя ввиду полного тождества плана этого здания с Успенской церковью в Чернигове, его правильнее было бы назвать тоже Успенским). Дата здания — середина XII в.
Из перечисленных семи новых находок особенно важны для нас, во-первых, таманская черепица X в. с двумя чертежами и, во-вторых, старорязанская плита. Тмутараканская черепица показала, что могут быть «вавилоны» двух видов — квадратные и прямоугольные. Начерчены они, небрежно и служить непосредственно «рабочими чертежами», разумеется, не могли.«Вавилоны»[Рыбаков, СА, №1]
Однако, несмотря на неточности выполнения, здесь легко угадываются те геометрические фигуры, которые древний тмутараканец стремился воспроизвести на глаз. Наложение точного чертежа, выполненного циркулем и угольником на эти рисунки, убеждает в существовании определенных закономерностей.
Не подлежит сомнению, что один из рисунков на черепице изображает систему трех вписанных квадратов; середины сторон всех трех квадратов соответственно соединены четырьмя линиями, перпендикулярными этим сторонам («лестницы зиккурата»).
Второй рисунок, сделанный более тщательно, представляет собой три вписанных прямоугольника, размеры сторон которых находятся в зависимости от размеров первой фигуры: длинная сторона большого (внешнего) прямоугольника равна стороне большого квадрата, а его короткая, боковая сторона равна стороне среднего квадрата (или, что одно и то же, половине диагонали большого квадрата).
Два внутренних прямоугольника второй фигуры дают следующие закономерности: длинная сторона каждого из них равна короткой стороне следующего по величине (большего) прямоугольника, середины сторон также соединены линиями.
Геометрически построить такую фигуру, как три вписанных прямоугольника с отношением длинных сторон к коротким как а:(a/2)*√2 можно только при помощи вспомогательного чертежа в виде трех вписанных квадратов. По счастью, этот вспомогательный чертеж был сделан на этом же самом куске черепицы.
«Вавилоны» тмутараканской церкви середины X в. мы должны рассматривать как два сопряженных между собой чертежа: три вписанных квадрата были вспомогательным чертежом (выполненным более небрежно), необходимым для построения второго чертежа, состоящего из прямоугольников.
Каким же целям должен был служить этот сложный чертеж, ради чего создавалась такая геометрическая композиция? <…>Звеном, связывающим символические изображения «вавилонов» с конкретной архитектурной действительностью, является драгоценная находка в Старой Рязани.
На глиняной плите размером 25,9*18 см аккуратно и точно нанесены три прямоугольника разных размеров. Один внутри другого, но так, что одна из боковых сторон каждого из них опирается на одну общую для всех прямую линию.Расчетный чертеж XII в. Старая Рязань. а — «вавилон»; б — отобранные из него линии[Рыбаков, СА, №1]
Вся фигура имеет вид как бы трех букв П, написанных одна в другой и опирающихся на общую черту; над верхним П начерчена небольшая дужка.
Следует особо отметить, что человек, исполнявший этот чертеж, был очень тщателен и стремился нанести линии с максимальной точностью, соблюдая их параллельность и правильность прямых углов.[Рыбаков, СА, №1]Если принять за единицу большую сторону внутреннего прямоугольника, то размеры будут следующими:
1/√2 : 1;
1 : √2;
√2 : 2;
Анализ рязанского чертежа убеждает в том, что здесь перед нами отобранные для каких-то целей линии «вавилона».
Размеры того «вавилона», который послужил основой для чертежа, почти совпадают с размерами самой плиты, а этот размер в свою очередь является одним из самых ходовых, самых распространенных форматов древнерусского кирпича. Устойчивость формата 25*18 см и в то же время несовпадение его с древнерусскими мерами заставляет нас поискать основу его за пределами локтей и пядей. (…)
В той самой Успенской церкви, где найден чертеж, основным размером кирпича является 26*18,5*5; 25*18*4,5 см. (См. А. Л. Монгайт. ук. соч., стр. 79). То же самое мы встречаем и в двойнике этой церкви, вернее, образце ее — в Успенской церкви Елецкого монастыря в Чернигове. [Рыбаков, СА, №1]
4,5 см — это вершок малой сажени. 17,8 — её пядь (1/8). Действительно, длина кирпича относится к ширине как диагональ к стороне квадрата: 25,1/17,8 = 1,41. В «систему древнерусских мер» тоже вписывается прекрасно. Не понимаю, как этого не заметил Рыбаков!
Пропорции, а значит и свойства, соответствуют знакомому нам листу бумаги А4.
Сегодня во многих странах, в том числе и в нашей, применяется стандарт, введенный в начале века немецким ученым Портсманом. Портсман выбрал отношение сторон прямоугольного листа бумаги а:b из условия, чтобы при складывании (фальцовке) эта пропорция сохранялась, т. е. a:b = b:a/2 (см. рис.).
Решая это элементарное уравнение, находим: а:b = √2. В качестве исходного формата был выбран лист площадью 1 м2 со сторонами 1189X841 мм (1м2), а затем найдены и его доли: 1/2 м2 = 841Х594 мм; 1/4 м2 = 594Х Х420 мм; 1/8 м2 = 420Х297 мм; 1/16 м2 = 297X210 мм — лист для пишущей машинки; 1/32 м2 = 210X148 мм; 1/64 м2 = 148X105 мм — формат почтовой открытки.
Так был построен основной ряд форматов бумаги RA. Существуют также и производные от этого ряда.[Волошинов А. В.]Построение основного формата бумаги RA с помощью геометрической прогрессии (q = √2), сохраняющей пропорции прямоугольного листа при фальцовке.[Волошинов А. В.]
Пропорции при складывании листа сохраняются! Это очень удобно — всегда знаешь чему равна половина данной стороны, например.
Так же удобно перевязывать кирпичи, когда ложок равен двум тычкам.
Ну и, конечно, такой вавилон очень легко нарисовать.
Самое очевидное предположение: линии на чертеже и есть сажени. Любопытно сравнить их как с чистым строем, так и с равномерно темперированным:
Линии второго вавилона
Небезупречно, но с достаточной для использования точностью.
Как пишет Г.В. Алфёрова в работе «Математические основы Русского градостроительства XVI-XVII веков», важность имели «лёгкие и простые приёмы», которые «позволяли быстро получать результат в одном и том же масштабе погрешностей».
На этом можно бы успокоится… Но мне не нравится этот способ — я не понимаю его сути! Любое число между 1 и 2 приблизительно соответствует какой-то сажени…
Другими словами, я не могу проследить последовательное рассуждение, которое привело ко второму вавилону, как к простому способу получения саженей.
А как бы сделал я сам?
Пирамида: равнобедренный треугольник 4-5-6
Я вижу, что все сажени можно поделить на три вида по кратности: 2, 3, 5. На ум сразу приходит «египетский» прямоугольный треугольник со сторонами 3-4-5, что соответствует трезвучию C-F-A.
Натуральное мажорное трезвучие C-E-G (4-5-6) образует равнобедренный треугольник, подобный пирамиде.
Предположим, что Рыбаков допустил некоторую неточность в замерах, и отношения сторон прямоугольников во втором вавилоне не √2/1, а 4/3. Разница не великая: 1,414 против 1,333.
Попробую нарисовать:
а) Восстановленный второй вавилон б) Трезвучие C-E-G
Все прямоугольники подобны. Стороны относятся друг к другу как 4 к 3. Отсчёт начинается с меньшего, чьи стороны я принимаю за малую (C) и половину казённой (G) сажени. Соответственно, диагональ равна народной/маховой (E).
Равнобедренный треугольник (пирамида) вместился здесь целиком.
Следующий шаг — откладываем C как малый катет и строим от него C-F-A.
Сделать это можно при помощи циркуля, который у нас по определению есть.
Вообще, любое классическое геометрическое построение производится с помощью циркуля и линейки. Любопытно, что я нахожу мифологическую основу этого правила в масонстве: «Когда Бог творил мир, он использовал циркуль и наугольник». Что, собственно, отражено в самой их эмблеме.
а) Циркуль и наугольник с буквой G; б) Уильям Блейк «Великий архитектор», 1794
От C поднимаем перпендикуляр до большой диагонали. Так получаем F и A.
Следующая сажень D – кладочная.
Если следовать чистому строю, то в треугольнике D-F♯-A все стороны разбегаются от отношений 4-5-6. Тут мы сталкиваемся с «волком», о котором предупреждал А. В. Волошинов.
Если построить ряды от каждой сажени, такие тройки будет легко выделить.
Ряды чистого строя для каждой сажени
В ряду от D совпадают только ступени G,B. Доминанта G =1,688 и не соответствует той же ноте A = 1,667 в исходном ряду. Этот треугольник из другой системы координат.
Ступень D присутствует в ряду G в треугольнике C-E-G (D-G-B в исходном ряду), где D в является меньшим катетом, а B гипотенузой: 9-12-15. Так и поступим.
Что бы отложить G на большей стороне мне даже не нужен циркуль, достаточно продлить линию малого прямоугольника. Впрочем, D откладывается не сложнее…
Трезвучия а) C-F-A б) D-G-B
Средний прямоугольник (а значит и треугольник C♯-F♯-A♯) строятся исключительно по линиям связи от первого вавилона. Никакой связи с ортогональной (C-dur) системой координат малого-большого прямоугольников нет.
В таблице чистого строя есть две Царские сажени, которые с двух сторон приближаются к среднему квадрату со стороной √2. И на языке чисел единственно верный способ указать на невыразимое число — указать промежуток, в котором оно находится: ровно между 45/32 и 64/45.
С точки зрения музыки так необходимо выбрать тон, соответствующий тому строю, в котором ты играешь. Но зодчие, я полагаю, просто строили их на среднем прямоугольнике, поскольку использовали не числа, а образы.
Трезвучия а) C♯-F♯-A♯ б) D♯-G♯-C
Основу строя — малую сажень C – мы использовали уже дважды: как большой и малый катеты треугольника. Осталось применить её в качестве гипотенузы.
С помощью циркуля переносим C на большую диагональ и получаем недостающие D♯ и G♯.
Таким образом, все ноты за исключением трёх строятся от C через «египетский» треугольник. C♯-F♯-A♯ тоже строятся от С, но не так просто: что бы получить средний прямоугольник надо построить квадрат со стороной С√2. Однако это тоже связь с C!
Значит «чистый строй» соответствует саженному в 9 ступенях из 12. Оставшиеся 3 ступени C♯-F♯-A♯ относятся друг к другу как 3-4-5, при этом F♯= С√2.
В числовом виде отличие будет только в третей значащей цифре после запятой. Для проверки это не существенно, но для зодчих в этом определённо был важный скрытый смысл. Хотел бы я его узнать!
Пожалуй, пришло время проверить теорию на прочность «материальными свидетельствами».
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