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Размаха шаги саженьи

08:58. 29 марта 2019 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:
Хороший текст. И важный: историю, особенно родную, и уж тем более – героическую, знать и помнить необходимо. Те достижения и свершения – маяк, указывающий путь к цели, к которой надобно стремиться.

Только давайте всё же осознаем реальность. Люди, выстроившие великую страну – те люди имели чёткое различение между добром и злом.

Первые пятилетки свершали те, кто помнил подневольный для простого народа царский режим, кто закалился в войне против иностранных интервентов и их русскоговорящих пособников.

Люди, восстановившие страну в кратчайше рекордные сроки после очередного вероломного нападения Запада, победившие в Великой Отечественной войне – они тоже столкнулись с настоящим злом и дали ему отпор. Эти люди, как и их отцы и деды, воевашие после революции, также были из железа.

Но поколения настоящих людей, к сожалению, уходят в иной мир, и остаются уже даже не их дети, а внуки и правнуки. Которые жили в мирной стране, а о настоящем Зле знали лишь из рассказов взрослых, да ещё из учебников и книг. И Различение стало постепенно уходить…

КПСС (ВКПб) из боевой, активной и мобилизующей на добрые дела организации превратилась в свой собственный карго-культ. Карьеристы заполонили её руководящие ряды, собрания проводились для галочки, а народный контроль за деятельностью власти стал пустой формальностью. И запахло разложением…

Я хорошо помню ту эпоху, доперестроечную. Партийный, комсомольский и административный формализм, потерявший своё творческое начало. Начало, без которого любое развитие превращается в свою противоположность – деградацию. Пик последней – перестройка, не к ночи будь помянута…

И выросли целые поколения, на которых эта деградация духа и смысла не могла не сказаться. В разной степени, но она затронула всех. И теперь скажите мне: можем ли мы, в предперестроечные и последующие годы утерявшие значительную долю Различения (Добра от Зла), действовать так же, с таким же напором, самоотверженностью, духовностью, как все наши героические предки – от Гражданской через ВОВ и до восстановления страны?

И вообще, имеем ли мы моральное право требовать от власти той счастливой, хотя, порою, и невероятно трудной, но самоценной жизни, тех же условий, что героически создавали наши замечательные предшественники?

Сегодня война против России приняла иное, коварное обличье. Сегодня непонимание этого факта, равно как и незнание механизмов управления обществом равносильно добровольной сдаче врагу. И в данном случае незнание не является смягчающим обстоятельством.

Любителям фантазировать предлагается следующий сюжет: в 2012 году президентом РФ стал бы индивид, почитающий за честь, будучи в ранге президента России, получить аудиенцию у губернатора штата Соединённых государств Америки. И где бы, если не сказать грубее – в чём, в таком случае оказалась наша страна…
*

Размаха шаги саженьи
Навязанная после Великой Октябрьской социалистической революции буржуазией народу Гражданская война при активной поддержке интервентов Англии, Автро-Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, США, Турции, Финляндии, Японии довела страну до полной хозяйственной разрухи.

Но уже в 1926 году, при полной экономической блокаде Запада, промышленное производство достигло уровня 1913 года – периода «наивысшего развития» царской России.

При этом производство электроэнергии превзошло тот уровень на 80, продукции машиностроения – на 33, продукции черной металлургии – на 13 процентов.

После денежной рефомы 1922-1924 гг. курс рубля стал высоким и устойчивым. XV cъезд ВКП(б) в декабре 1927 года утвердил Директивы по составлению Первого пятилетнего плана.

Из выступления И.В. Сталина в ноябре 1928 года: «Необходимо догнать и перегнать развитые капиталистические страны. Либо мы этого добьемся, либо нас затрут».

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА (1929-1932 гг.).
Объем валовой продукции промышленности за 4 года вырос ВДВОЕ. В том числе: электроэнергии, серной кислоты – в 2,7 раза, угля и нефти – в 1,8 раза, стали – в 1,4 раза, цемента – в 2, металлорежущих станков – в 10, тракторов, автомобилей – в 30 раз.

Из выступления И.В. Сталина: «…мы сделали больше, чем мы сами ожидали… заново созданы тракторная, автомобильная, авиационная промышленность, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение, заново создана новая угольно-металлургическая база на Востоке…»

В Иванове построены, оснащены и пущены: крупнейший в Европе Меланжевый комбинат, прядильные фабрики «Красная Талка» и им.Дзержинского, завод торфяных машин, в Нижнем Новгороде – автомобильный, в Харькове и Сталинграде – тракторные заводы, Уралмаш… Поезда пошли по Турксибу в Среднюю Азию.

К концу 1930 года в стране не стало безработицы. С началом коллективизации на село пришла техника. В стране практически не осталось безграмотных.

Из выступления И.В. Сталина 4 февраля 1931 года: «Мы отстали от передовых стрнан на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».


ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА (1933-1937 гг.).
За пятилетие национальный доход вырос в 2,1 раза, продукция промышленности – в 2,1 раза, сельского хозяйства – в 1,3 раза. Построен Урало-Кузбасс – вторая в стране угольно-металлургическая база. В 1935 году в Москве введены в эксплуатацию линии метро.

В стране широко развернулось стахановское движение "За ударный труд". В 1937 году дал первый ток ДнепроГЭС, завершено строительство судоходного канала Москва-Волга, экспедиция Папанина высадилась на Северном полюсе и развернула первую полярную станцию СП-1, экипаж самолета АНТ-25 В.Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков совершил беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.

К концу пятилетки 97 из каждых ста крестьянских дворов состояли в колхозах. 12 декабря 1937 года в стране впервые прошли прямые и тайные выборы в Союзный парламент – Верховный Совет СССР.


ТРЕТЬЯ ПЯТИЛЕТКА (1938-1941 гг.).
За первые три года третьей пятилетки производство промышленной продукции выросло на 45, машиностроения – на 70 процентов.

Перед лицом агрессивной политики фашистской Германии особое внимание уделялось укреплению обороноспособности страны, освоению и массовому производству новых видов военной техники и вооружения. К 1939 году СССР имел вузов и студентов больше, чем все страны Европы вместе взятые.

Пятилетка была прервана вероломным гитлеровским нападением 22 июня 1941 года. В начале войны удалось эвакуировать на восток 1.310 крупных промышленных предприятий, полтора миллиона вагонов грузов, 10 миллионов человек.

Во время войны гитлеровцы: сожгли и разрушили 1.710 городов и поселков, 70 тыс. cел и деревень, свыше 6 млн. жилых зданий, лишив 25 млн. человек крова, 31.850 промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорожных путей и 4.100 станций, 40 тыс. больниц и других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, училищ, техникумов и вузов, 43 тыс. библиотек, 36 тыс. почтовых учреждений и телефонных станций; уничтожили или вывезли 239 тыс. электромоторов и 175 тыс. металлорежущих станков; разорили, разграбили 98 тыс колхозов, 1.876 совхозов, 2.890 машинно-тракторных станций; угнали в Германию 71 миллион голов крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, 110 миллионов голов домашней птицы.

В кратчайшие сроки на востоке страны была развернута военная промышленность, которая дала фронту 138,5 тыс. самолетов (из них 115,6 тыс. боевых), 110,2 тыс. танков и самоходных установок, 526,2 тыс. орудий и минометов, 19,8 миллиона единиц стрелкового оружия.

Созданная в войну на востоке промышленная база в послевоенное время получила дальнейшее развитие.


ЧЕТВЕРТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1946-1950 гг.).
Уже в 1948 году в основном был достигнут довоенный уровень промышленного производства, а к 1950 году основные производственные фонды возросли к уровню 1940 года: в промышленности – на 41, в строительстве – на 141, в транспорте и связи – на 20 процентов.

На 73 процента был превзойден довоенный уровень по валовой продукции: промышленности. Сельское хозяйство по большинству показателей также вышло на довоенный уровень.

К концу пятилетки вновь вступили в строй не только ДнепроГЭС, но и все электростанции Приднепровья, Донбасса, Черноземья, Северного Кавказа.

Вновь заработали гиганты металлургии и машиностроения Юга. Начиная с 1947 года, вплоть до 1953 года весной проходили крупные снижения розничных цен на продукты питания и товары широкого потребления. В 1950 году СССР лишил США монополии на атомное оружие.

ПЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1951-1955 гг.).
За пятилетку национальный доход вырос на 71, объем промышленной продукции – на 85, продукции сельского хозяйства – на 21 процент, объем капиталовложений (инвестиций) в отечественную экономику – почти вдвое. В 1952 году вошел в строй Волго-Донской судоходный канал.

В Иванове вступили в строй первые очереди заводов автокранов, расточных станков, точных приборов.

ШЕСТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1956-1960 гг.).
За пятилетие национальный доход возрос более чем в полтора раза, валовая продукция промышленности – на 64, сельского хозяйства – на 32 процента, капиталовложения более чем вдвое.

Введены в строй Горьковская, Иркутская, Куйбышевская, Волгоградская ГЭС, крупнейший в Европе Камвольный комбинат в Иванове. Начато освоение целинных и залежных земель Казахстана, Зауралья и Западной Сибири. 4 октября в СССР произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

Страна получила надежный ракетно-ядерный щит.

СЕДЬМАЯ ПЯТИЛЕТКА (1961-1965 гг.).
Пятилетка началась с апрельского полета Юрия Гагарина в космос и увенчалась ростом национального дохода на 60, основных производственных фондов – на 90, валовой продукции промышленности – на 84, сельского хозяйства – на 15 процентов.

ВОСЬМАЯ ПЯТИЛЕТКА (1966-1970 гг.).
За пятилетие национальный доход вырос на 42, объем валовой продукции промышленности – на 51, сельского хозяйства – на 21 процент. Введены в строй Братская, Красноярская, Саратовская ГЭС, Волжский автозавод…

ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1971-1975 гг.).
За пятилетие национальный доход вырос на 28, объем валовой продукции промышленности – на 43, сельского хозяйства – на 13 процентов.

С освоением нефтяных, газовых месторождений Западной Сибири интенсивно строились предприятия нефтехимии и нефтепереработки, были проложены 22,6 тысячи километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 33,7 тыс.км магистральных газопроводов и отводов от них.

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1976-1980 гг.).
За пятилетие национальный доход вырос на 24, объем валовой продукции промышленности – на 23, сельского хозяйства – на 10 процентов. Введены Усть-Илимская ГЭС, Камский автозавод.

Соответственно еще на 15 тыс. и 30 тыс. км возросла протяженность магистральных нефте- и газопроводов. В августе 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

ОДИНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1981-1985 гг.)
XXVII съезд КПСС определил важнейшей общепартийной, общегосударственной задачей на 11-ю пятилетку придать развитию страны еще больший динамизм за счет еще более эффективного использования производственных фондов, их дальнейшего развития и обновления, внедрения передовых технологий и достижений научно-технического прогресса, особенно в тяжелой промышленности.

В легкой, пищевой промышленности, наряду с созданием новых мощностей, активно велось расширение, техническое перевооружение действующих предприятий. Общая протяженность магистральных нефте- и газопроводов и отводов от них достигла соответственно 54 тысяч и 112 тысяч километров.

В целом за пятилетку национальный доход и общественный валовой продукт приросли еще на 19 процентов. Реальные доходы на душу населения, выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления увеличились соответственно на 11 и 25 процентов.

ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА (1986-1990 гг.).
Определяя основные направления экономического и социального развития СССР на 12-ю пятилетку и на период до 2000 года XXVIII съезд КПСС поставил задачу: вдвое увеличить национальный доход, используемый на потребление и накопление, выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления, выпуск промышленной продукции, в 1,6-1,8 раза увеличить реальные доходы на душу населения.

И на старте пятилетки намеченный темп преобразований выдерживался. Особенно нарастали темпы жилищного строительства, что делало вполне реальной поставленную партией задачу к 2000 году в полтора раза увеличить жилой фонд страны и обеспечить каждую семью отдельной квартирой.

Так продолжалось, пока Горбачев, которого донимал «реформаторский» зуд, активно подталкиваемый извне и внутренней «пятой» колонной не затеял под флагом «больше гласности, больше социализма» активную «перестройку», обернувшуюся «катастройкой».


ТАК РАЗВИВАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ



1913 1920 1940 1945 1967 1990
Населения (млн.чел.) 174 н/д 191 170 236 290
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Электроэнергия (млрд.кВт.час) 2 1 48 н/д 589 1.728
Уголь (млн.тн) 29 8 166 49 495 703
Нефть (млн.тн) 10 4 31 19 288 570
Чугун (млн.тн) 4 0,1 15 9 58 110
Сталь (млн.тн) 4 0,2 18 12 102 154
Газ (млрд.куб.м) - - - 159 815
Автомобили (тыс.) - - 145 102 729 2.120
Тракторы (тыс.) - - 129 15 405 494
Комбайны всех видов (тыс.) - - 40 10 101 121
Цемент (млн.тн) 2 0,03 5,7 3,8 85 137
Ткани всех видов (млн.кв.м) 3.100 100 3.300 2.100 6.200 12.700
Обувь кожаная (млн.пар) 68 2,6 211 63 522 820
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вся посевная площадь (млн.га) 105 85 н/д н/д 188 208
Зерновые (млн.тн) 51 21 96 47 136 218
Поголовье скота (млн.голов)
крупного рогатого 61 46 55 47 97 116
свиней 21 12 28 11 51 76
овец и коз 121 91 96 70 138 140
Мясо (млн.тн) н/д н/д 5 3 12 20
Молоко (млн.тн) н/д н/д 33 26 80 109
Парк (тыс.): тракторов - - 684 397 3.485 2.609
зерноуборочных комбайнов - - 182 148 553 655
грузовых машин - - 228 62 1.054 1.443
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Врачей (тыс.) 19,8 н/д 155 186 598 1.305
Больничных коек (тыс.) н/д н/д 791 н/д 2.398 3.896
Клубных учреждений (тыс.) 0,2 н/д 118 н/д 129 136
Театров 177 н/д 908 892 518 713
Музеев 213 н/д 518 н/д 1.012 2.311
Массовых библиотек н/д н/д 73.634 54.329 123.382 133.700
Научные учреждения 289 н/д 1.821 н/д 4.724 8.172


Подвиги пятилеток

А теперь вернемся на 70 лет назад, в Советский Союз 1928– 1941 годов.

За те неполные 13 лет предвоенных пятилеток в стране была проведена беспримерная по своим масштабам индустриализация, в результате которой вступили в строй около 9000 новых заводов, фабрик, шахт, электростанций, нефтепромыслов; были построены сотни новых городов, еще в 1930 г. полностью ликвидирована безработица.

Страна преодолела технико-экономическую отсталость, и по структуре промышленного производства СССР вышел на уровень самых развитых стран мира. Прирост производства, например, только за досрочно выполненную (4 года и 3 месяца).

Вторую пятилетку составил 73%, а среднегодовой прирост – 17,2%! (Мыслимо ли, видано такое сегодня?) По объему промышленной продукции мы вышли на второе место в мире, уступая лишь США, а по темпам индустриального роста превзошли и их показатели.

Производительность труда, например, в крупной промышленности возросла за пятилетку на 82%. И главное, страна стала экономически полностью независимой. Мы научились все уметь и все стали делать сами! Удельный вес импортной продукции к 1937 году уже не превышал 0,7%.

Так претворялись в жизнь слова И. Сталина, сказанные 4 февраля 1931 г.: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». А через 10 лет была война. Великая и Отечественная. Но благодаря массовому трудовому героизму советских людей в предвоенные и военные годы «расстояние пробежали», «смять» себя не позволили и в войне этой победили.

Ну а после войны, за годы Четвертой пятилетки (1946– 1950 гг.), довоенный уровень промышленного производства был достигнут уже к 1948 г., а к 1950 г. объем выпуска продукции машиностроения превысил уровень 1940 г. уже в 2,3 раза.

На 73% был превзойден и довоенный уровень валовой продукции промышленности. В сельском хозяйстве по большинству показателей также был достигнут довоенный уровень, а начиная с 1947 г. ежегодно весной проходили крупные снижения розничных цен.

Были построены новые электростанции, новое здание МГУ, и главное – в 1949 г. была создана советская атомная бомба и заложены все необходимые условия для скорого советского выхода в космос.

Сегодня все то, что тогда смогли сделать советские люди, воспринимается сказкой. Равно как и просто невозможно, немыслимо себе представить – что бы мы стали делать, коснись той страшной войне случиться сейчас. И где, и с чем бы после нее оказались.

Но тогда благодаря подвигу народа и плановому ведению хозяйства пятилеток все выдержали, все вынесли и оставили потомкам вторую сверхдержаву мира.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4390638.html

Метки: война, духовный, зло, история, КПСС, народ, подвиг, развитие, Россия, советский, ссср, статистика

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