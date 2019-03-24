Воспитание, образование, наука в Родовом обществе. О чём не говорят. Андрей Новиков. Часть 2
Зачем нужно образное мышление.
Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 1 – https://youtu.be/ckZR_pLihvE
В эфире мы говорили на следующие темы:
Питание оси. Стержень человека. Рыхлый стержень – неосознанные поступки, боязнь мышления, чувствования. Зависимый, но послушный.
Образование – освоение образов. Знаки, символы, процессы. Приобретение навыков и умений, как наук и ума. Школа как система сколов цельного мировоззрения и заделывание фрагментарным. Творческое личное или методическое общее.
Обучение общественно полезным творчеством или абстрактно заученными знаниями. Чувствование и измышление, запоминание и понимание, озарение и освоение.
Родовое обучение. Обучение в процессе труда. Творчество и необходимость. Переходные периоды развития человека.
Кто решает что нужно знать и уметь детям, какие навыки и способности развивать. Творчество как внутренняя потребность. Цельность знаний, способностей, чувствований и здоровья. Человечность. Что нас ждёт в будущем.
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